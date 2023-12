Lấn chiếm lòng sông khi gia cố đê

L ẤN DÒNG CHẢY 3 - 4 M

Một đoạn sông Gò Chàm là ranh giới giữa xã Phước Hưng (H.Tuy Phước) và xã Nhơn An (TX.An Nhơn, Bình Định). Thời gian qua, nhiều hộ dân ở xã Nhơn An rất bức xúc về việc UBND H.Tuy Phước để đơn vị thi công dự án gia cố đê sông Gò Chàm tự ý lấn lòng sông.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, công trình gia cố đê sông Gò Chàm (đoạn thượng, hạ lưu cầu Phú Đa, xã Phước Hưng, H.Tuy Phước) có tổng mức đầu tư 6,8 tỉ đồng, gồm 4 đoạn với tổng chiều dài 722,7 m. Tháng 2.2023, trong quá trình thực hiện công trình này, đơn vị thi công đã tự ý đổ đất lấn chiếm lòng sông để làm đường phục vụ thi công, vì vậy UBND TX.An Nhơn đã có văn bản đề nghị Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định vào cuộc kiểm tra.

Qua kiểm tra, Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định kết luận lượng đất đổ lấn về dòng chảy 3 - 4 m và đã đề nghị UBND H.Tuy Phước chỉ đạo đơn vị thi công tạm dừng thi công, tổ chức hốt dọn số đất đã đổ xuống sông, trả lại hiện trạng ban đầu. Đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan điều chỉnh hồ sơ thiết kế phù hợp, không ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ trên sông Gò Chàm trước khi thi công.

Tạm dừng một thời gian, đến ngày 24.10, UBND TX.An Nhơn tiếp tục nhận được phản ánh của các hộ dân xã Nhơn An về việc đơn vị thi công công trình nói trên lại lấn lòng sông Gò Chàm. Một lãnh đạo UBND xã Nhơn An cho biết: "UBND H.Tuy Phước cho thi công đoạn kè qua thôn An Cửu, xã Phước Hưng mà không tổ chức hốt dọn đất bị đổ xuống sông để trả lại hiện trạng ban đầu. Việc tiếp tục triển khai thi công mặt kè và mái ta luy lấn dòng sông như vậy làm thay đổi hiện trạng dòng chảy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến bờ kè bằng đất thôn Tân Dân (xã Nhơn An - PV) vốn đang bị sạt lở và thân kè kết cấu yếu".

Ông Hồ Đắc Chương, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định, cho rằng củng cố, kiên cố hóa hệ thống đê, kè sông Gò Chàm là việc làm tích cực của H.Tuy Phước, tuy nhiên quá trình thực hiện không theo hiện trạng của sông. Việc xây dựng công trình lấn chiếm không gian thoát lũ là vi phạm quy định pháp luật, ảnh hưởng đến việc thoát lũ trên sông Gò Chàm và các sông khác trong lưu vực sông Côn. Trong khi đó, khó khăn đặt ra là theo phân cấp thì công trình này do UBND H.Tuy Phước tổ chức thẩm định và phê duyệt.

"Qua làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan, H.Tuy Phước đã nhận sai trong sự việc này. Sở NN-PTNT đang làm báo cáo chi tiết vụ việc này để trình UBND tỉnh Bình Định xem xét, giải quyết. Trong thời gian mưa lũ, H.Tuy Phước phải có phương án bảo vệ nhà dân trong vùng dự án do nước lũ dâng cao gây xói lở. UBND TX.An Nhơn chỉ đạo UBND xã Nhơn An tổ chức phát dọn các bụi tre bị ngã, đổ vào lòng sông để thông thoáng dòng chảy", ông Chương nói.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất H.Tuy Phước (đơn vị chủ đầu tư dự án gia cố đê sông Gò Chàm) cũng thừa nhận sai sót trong vụ việc nói trên. Tuy nhiên, mặt bằng thi công chật hẹp do chưa giải phóng mặt bằng hết và sát nhà dân nên đơn vị thi công có đổ đất xuống lòng sông để làm đường công vụ phục vụ thi công, sau đó đã tổ chức hốt dọn lại.

Về giải pháp khắc phục, ông Nguyễn Đình Hồng Thoại, Phó trưởng ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất H.Tuy Phước, cho biết: "Đơn vị đã cùng UBND xã Phước Hưng và UBND xã Nhơn An làm việc, thống nhất sẽ lùi mặt đê vào trong 1 m so với thiết kế ban đầu là hơn 2 m. Đồng thời, đơn vị sẽ hoàn chỉnh lại hồ sơ thiết kế để tham mưu UBND huyện trình xin ý kiến Sở NN-PTNT".