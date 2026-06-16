Lấn đất do nhà nước quản lý, bị phạt hàng chục triệu đồng

Ngày 16.6, UBND xã Phú Riềng, thành phố Đồng Nai, cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính ông B.N.H (63 tuổi, ở xã Thuận Lợi) vì có hành vi lấn đất do nhà nước quản lý và làm biến dạng địa hình đất.

Trước đó, chính quyền địa phương xã Phú Riềng nhận được phản ánh từ người dân về việc 1 cá nhân có dấu hiệu lấn chiếm lòng hồ, suối để đào ao và san gạt đất tại khu vực hồ Chế Biến, thuộc thôn Phú Vinh, xã Phú Riềng.

Hồ Chế Biến (thôn Phú Vinh, xã Phú Riềng) ẢNH: HOÀNG GIÁP

Qua kiểm tra, xác định người bị phản ánh là ông B.N.H (63 tuổi, ở xã Thuận Lợi). Ông H. đã có hành vi đắp đất lấn khu vực suối do nhà nước quản lý nhằm tạo ao chứa nước tưới tại 1 thửa đất thuộc thôn Phú Vinh, xã Phú Riềng, với diện tích 3.975 m². Ngoài ra, ông H. còn cải tạo, giật cấp làm biến dạng địa hình trên cùng thửa đất với diện tích 4.737,4 m².

Căn cứ các quy định hiện hành, Chủ tịch UBND xã Phú Riềng đã quyết định xử phạt ông H. tổng số tiền 70 triệu đồng, gồm 35 triệu đồng đối với hành vi lấn chiếm đất do nhà nước quản lý và 35 triệu đồng đối với hành vi làm biến dạng địa hình thuộc trường hợp thay đổi độ dốc bề mặt đất.

Cận cảnh khu vực đất bị lấn làm ao chứa nước ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ngoài việc xử phạt bằng tiền, ông H. phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất, bao gồm việc khôi phục ranh giới, mốc giới thửa đất và khôi phục hiện trạng khu vực bị cải tạo, giật cấp trái phép trước khi vi phạm.

Theo lãnh đạo UBND xã Phú Riềng, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về đất đai, khoáng sản và các hành vi xâm hại tài nguyên, môi trường trên địa bàn.