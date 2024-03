Lần đầu đóng vai chính, mỹ nhân Hàn bị chỉ trích vì diễn quá dở

Khán giả bức xúc với diễn xuất tệ của Hong Su Zu phim Người thừa kế bất khả thi POSTER PHIM

Chỉ mới lên sóng 4 tập trên Disney +, Người thừa kế bất khả thi (The Impossible Heir) đã nhanh chóng tạo cơn sốt không nhỏ, trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi. Ngoài những lời khen ngợi về cốt truyện hấp dẫn, tình tiết kịch tính… hay tranh cãi về lịch chiếu, thì diễn xuất của nữ chính Hong Su Zu cũng nhận về nhiều phản hồi, chủ yếu là chê bai.

Trong Người thừa kế bất khả thi, Hong Su Zu đảm nhận vai Na Hye Won xinh đẹp và chăm chỉ. Do xuất thân từ gia đình nghèo khổ, nên cô phải vừa đi học và đi làm để trang trải cuộc sống. Na Hye Won còn khổ sở vì người mẹ nợ nần vô trách nhiệm. Theo phần giới thiệu nhân vật, Na Hye Won cũng là nữ chính của phim, người đứng giữa trong mối tình tay ba với Han Tae Oh (Lee Jae Wook đóng) và Kang In Ha (Lee Jun Young).

Hong Su Zu thể hiện nhân vật với lối biểu cảm gượng gạo, gây ức chế POSTER PHIM

Qua bốn tập phim, Hong Su Zu khiến khán giả chán nản bởi lối diễn xuất đơ sượng lẫn thiếu sức sống. Người đẹp luôn xuất hiện với đôi mắt to tròn và nét mặt vô cảm từ đầu đến cuối, khiến khán giả không thể phân biệt được nhân vật đang trong trạng thái vui, buồn hay tức giận. Ngoài ra, lối trò chuyện cũng như ngữ điệu của Hong Su Zu trong phim cũng thiếu tự nhiên, giống như máy móc đọc thoại.

Nhìn chung, màn thể hiện của Hong Su Zu bị đánh giá là kém xa diễn xuất tự nhiên và ấn tượng của dàn sao Hàn còn lại trong Người thừa kế bất khả thi. Thậm chí, nhiều người xem còn khẳng định họ phải tua nhanh mỗi khi đến cảnh của Hong Su Zu.

Đây là vai nữ chính đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của người đẹp POSTER PHIM

Kể từ khi Người thừa kế bất khả thi ra mắt, trang Instagram của Hong Su Zu chịu cơn mưa "gạch đá" thậm tệ. Bài đăng gần đây nhất của cô là vào ngày 14.2 tràn ngập bình luận chỉ trích diễn xuất kém: "Lời khuyên dành cho bạn là Cải thiện kỹ năng diễn xuất hoặc là ngừng đóng phim hẳn đi, chuyển sang phát triển sự nghiệp mới. Đây là điều tốt nhất dành cho bạn", "Diễn tệ quá, quyết định không xem phim Người thừa kế bất khả thi nữa vì diễn xuất của chị dù rất thích hai bạn diễn viên nam", "Rất kỳ vọng vào sê ri Người thừa kế bất khả thi, nhưng do diễn xuất của bạn mà tôi không thể xem thêm tiếp tập nào nữa", "Từ nay về sau bạn chỉ nên đóng vai phụ thôi. Bạn không đóng vai chính nổi đâu và nên dành thời gian tập luyện diễn xuất hơn", "Làm sao cô có thể lấy được vai nữ chính Người thừa kế bất khả thi với lối biểu cảm gương mặt kém như thế"…

Vài người xem hy vọng Hong Su Zu cải thiện khả năng diễn xuất ở các tập phim tiếp theo POSTER PHIM

Phía dưới phần thông tin của Hong Su Zu trên trang My Dramalist, không ít tài khoản cũng kêu gọi ngôi sao Hàn này nên học thêm về diễn xuất nếu muốn theo đuổi con đường phim ảnh. Trên mạng xã hội, vài dân mạng mỉa mai Hong Su Zu là "bình hoa di động" mới của màn ảnh xứ kim chi.

Tuy nhiên, vẫn có một số ý kiến cho rằng mọi người nên bớt khắt khe với Hong Su Zu và nên tiếp tục theo dõi diễn xuất của cô ở các tập The Impossible Heir tiếp theo.

Hong Su Zu là người mẫu chuyển sang đóng phim DISNEY +

Na Hye Won trong Người thừa kế bất khả thi là vai nữ chính đầu tiên của Hong Su Zu. Trước đó, cô bước chân vào showbiz với vai trò người mẫu, từng hợp tác với loạt thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Dior… Chân dài sinh năm 1994 từng đóng các MV Loss (Colde), SSFW (Chanyeol), I Luv U (Henry)... trước khi chuyển sang diễn xuất. Phim đầu tiên mà Na Hye Won tham gia là Tình yêu chốn đô thị. Năm ngoái, mỹ nhân 30 tuổi đảm nhận vai Jin Ah trong phim Sweet Home - Thế giới ma quái 2.