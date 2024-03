BoA ra sao sau khi bị chê tơi bời trong 'Cô đi mà lấy chồng tôi'?

BoA bị chê diễn tệ trong Cô đi mà lấy chồng tôi

FB NV

Đầu năm nay, Cô đi mà lấy chồng tôi (Marry My Husband) gây chú ý trên màn ảnh nhỏ, giúp tên tuổi của dàn sao Hàn trong phim đến gần hơn với khán giả. Tuy nhiên, BoA với vai Oh Yu Ra tàn nhẫn lại là gương mặt hiếm hoi trong dàn diễn viên không thu về nhiều phản hồi tích cực từ người xem.

Thiết lập hình tượng tiểu thư nhà giàu bất chấp thủ đoạn của Oh Yu Ra bị khán giả chê bai quá lỗi thời, vô lý và khó hiểu. Ngoài ra, BoA không chỉ bộc lộ lối diễn xuất vụng về cùng biểu cảm gương mặt đơ và sượng, mà còn gây khó chịu với khẩu hình miệng kỳ lạ khi đọc thoại. Thời điểm Cô đi mà lấy chồng tôi phát sóng, BoA trở thành tâm điểm hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội. Lúc đó, cũng có không ít dân mạng khuyên cô không nên đóng phim nữa.

Người đẹp vắng mặt trong chuyến nghỉ dưỡng của ê kíp phim Cô đi mà lấy chồng tôi tại Việt Nam

FB NV

Được biết, nhờ đạt được tỷ suất người xem tốt, ê kíp Marry My Husband được thưởng chuyến nghỉ dưỡng dài 5 ngày tại Việt Nam, bắt đầu từ ngày 10.3 tới. Song, BoA sẽ không góp mặt trong chuyến đi lần này. Theo nhiều nguồn tin tiết lộ, cô dành thời gian tập trung chuẩn bị cho dự án âm nhạc cá nhân mới, nhiều khả năng là một đĩa đơn.

Star News (Hàn Quốc) cho hay nữ ca sĩ, diễn viên đã quay xong MV. Sản phẩm âm nhạc solo mới nhất của BoA đang bước vào giai đoạn hoàn thiện một cách thuận lợi, dự kiến sẽ được phát hành vào cuối tháng 3 năm nay. Sản phẩm lần này đánh dấu màn trở lại của BoA với vai trò ca sĩ solo sau hơn một năm, kể từ mini album thứ ba Forgive Me ra mắt vào tháng 11.2022. Trong gần hai năm trở lại đây, người đẹp vẫn hoạt động nghệ thuật tích cực, là một phần của nhóm nhạc nữ GOT the Beat và tham gia show The Dancing Wanderers Stage Compilation của kênh tvN.

BoA đảm nhận vai trò nhà sản xuất nhóm nhạc NCT WISH FB NV

Đặc biệt, BoA còn đảm nhận vai trò nhà sản xuất của nhóm nhạc nam mới của SM Entertainment là NCT WISH. Mỹ nhân sinh năm 1986 đặt nhiều kỳ vọng vào nhóm. Cô khẳng định dùng kinh nghiệm của bản thân để giúp các chàng trai có định hướng phát triển riêng cũng như chiếm được cảm tình khán giả Hàn - Nhật.

Kết quả, NCT WISH thu hút nhiều sự quan tâm từ công chúng và nhanh chóng thu hoạch các thành tích ấn tượng với ca khúc đầu tay Wish, như ngay lập tức vươn lên vị trí số 1 trên Bảng xếp hạng đĩa đơn hot hàng ngày Oricon (Nhật Bản). Điều này phần nào cho thấy sự đa tài và tầm ảnh hưởng không nhỏ của BoA trong ngành công nghiệp âm nhạc châu Á, đồng thời, càng chứng minh được rằng danh tiếng của ngôi sao Kpop 38 tuổi không chịu quá nhiều tác động xấu sau diễn xuất gây tranh cãi trong Cô đi mà lấy chồng tôi.

BoA luôn biết cách tỏa sáng trên sân khấu FB NV

BoA (tên thật là Kwon Bo Ah) được xem là nữ hoàng Kpop. Lăn lộn tại làng giải trí hơn 20 năm, chủ nhân hit Only One vẫn giữ được phong độ và sự nổi tiếng của mình. Đặc biệt, vóc dáng lẫn nhan sắc của nữ nghệ sĩ được đánh giá là ngày càng gợi cảm hơn.

BoA được biết đến qua các hit No.1, Hurricane Venus, My Name, Girls on Top, Only One, Forgive me… Song song sự nghiệp solo rực rỡ, còn là một mẩu của GOT the Beat - nhóm nhạc được ví là Super M phiên bản nữ của SM Entertainment.