Lần đầu dùng camera, thiết bị dò kim loại giám sát thi học sinh giỏi quốc gia

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, trong đó bổ sung một điều riêng quy định về việc quản lý và sử dụng hệ thống camera giám sát.

Cụ thể, tại các phòng thi, khu vực hành lang, phòng bảo quản đề thi, bài thi và phòng làm việc của hội đồng coi thi bắt buộc phải lắp đặt hệ thống camera ghi hình liên tục.

Các hệ thống camera này chỉ được phép kết nối hữu tuyến (mạng có dây) trong nội bộ mạng cục bộ, tuyệt đối không kết nối internet và chỉ những người có thẩm quyền mới được truy cập màn hình hiển thị.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia sẽ buộc phải có camera giám sát coi thi ẢNH: SGD

Dữ liệu ghi hình camera sau khi đóng gói niêm phong phải được bàn giao cho đơn vị tổ chức thi để bảo quản, lưu trữ tối thiểu 9 tháng kể từ thời điểm kết thúc việc coi thi.

Bên cạnh đó, khâu rà soát vật dụng, thiết bị điện tử của thí sinh mang theo trước khi vào phòng thi bắt buộc phải thực hiện bằng thiết bị dò kim loại. Cán bộ coi thi bị nghiêm cấm mang thiết bị thu phát thông tin, không làm việc riêng, không hút thuốc và không sử dụng đồ uống có cồn trong lúc làm nhiệm vụ.

Chấm thi trên máy tính

Thông tư cũng bổ sung quy trình chấm bài thi và phúc khảo bài thi chấm trên máy tính dưới sự giám sát của camera. Hệ thống chấm thi tự động mã hóa phách ngẫu nhiên và phân công ngẫu nhiên bài thi cho các giám khảo chấm độc lập.

Trong trường hợp có sự lệch điểm giữa các lần chấm độc lập, thông tư đưa ra bảng quy định xử lý cụ thể theo từng biên độ chênh lệch từ 5% đến trên 15% so với mức tối đa của thang điểm. Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) sẽ cấp giấy chứng nhận kết quả kỳ thi cho thí sinh duy nhất 1 lần dưới dạng bản điện tử.

Bộ GD-ĐT cũng siết chặt chế tài xử lý vi phạm. Kết quả thi sẽ bị hủy bỏ đối với các thí sinh có hành vi: viết, vẽ vào tờ giấy thi những nội dung không liên quan; nhờ người khác thi thay; sửa chữa, thêm bớt bài làm sau khi đã nộp; hoặc chép bài của nhau đã được xác minh.

Đáng lưu ý, quyết định xử lý kỷ luật vẫn có thể được ban hành đối với các trường hợp phát hiện vi phạm ngay cả sau khi kỳ thi đã kết thúc. Đồng thời, Bộ GD-ĐT có quyền thành lập tổ công tác để kiểm tra, xác minh lại toàn bộ quy trình tuyển chọn đội tuyển tại các đơn vị nếu phát hiện có dấu hiệu sai sót hoặc bất thường.

Thông tư này chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.12.2026.

Thay đổi về cách tính số thí sinh dự thi Đáng chú ý, số lượng thí sinh tối đa cho đội tuyển mỗi môn thi của các tỉnh, thành phố được căn cứ trực tiếp theo tổng số học sinh cấp THPT đầu năm học của địa phương: từ 300.000 học sinh THPT trở lên, đăng ký tối đa 30 thí sinh/môn. Từ 135.000 đến dưới 300.000 học sinh, tối đa 25 thí sinh/môn. Từ 100.000 đến dưới 135.000 học sinh, tối đa 20 thí sinh/môn. Từ 50.000 đến dưới 100.000 học sinh, tối đa 15 thí sinh/môn. Dưới 50.000 học sinh chỉ đăng ký tối đa 10 thí sinh/môn. Đối với các ĐH quốc gia, mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 15 thí sinh/môn; các đơn vị dự thi khác không thuộc các nhóm trên được đăng ký tối đa 10 thí sinh/môn. Đặc biệt, đội tuyển môn thi nào có thí sinh đoạt huy chương trong kỳ thi olympic quốc tế hoặc khu vực sẽ được thưởng đăng ký tăng thêm tối đa 2 thí sinh/môn cho năm liền kề tiếp theo.



