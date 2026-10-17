26 tuổi mới học lớp 12, cô gái được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi

26 tuổi, trở thành "chị cả" trong lớp học

Buổi sáng đến trường học cùng những người bạn nhỏ tuổi hơn mình, buổi chiều làm việc, chăm sóc gia đình, tối lại miệt mài bên sách vở. Đó là nhịp sống suốt gần 2 năm qua của Phạm Hồng Khánh (26 tuổi, ngụ Hải Phòng), hiện là học sinh lớp 12 tại Trung tâm GDNN - GDTX Hải Phòng.

Ở độ tuổi nhiều người đã tốt nghiệp đại học, ổn định công việc, Khánh lại lựa chọn khoác ba lô trở lại trường để hoàn thành chương trình THPT còn dang dở. Quyết định ấy khiến không ít người bất ngờ, ngay cả những người thân và bạn cùng lớp.

Ở tuổi 26, Khánh đang học lớp 12 ẢNH: NVCC

Nhớ lại ngày đầu tiên đi học, Khánh kể bản thân vừa bồi hồi, háo hức vừa lo lắng. "Các bạn trong lớp đều nhỏ tuổi hơn nên khi biết tuổi thật của mình, ai cũng bất ngờ, không hiểu tại sao mình lại quyết định đi học ở độ tuổi này", Khánh kể.

Tuy nhiên, khoảng cách tuổi tác nhanh chóng được xóa nhòa. Từ một học sinh có phần lạc lõng trong những ngày đầu, Khánh dần trở thành người chị lớn được các bạn tin tưởng. Mỗi khi lớp có chuyện cần giải quyết, cô thường chủ động đứng ra hỗ trợ. "Giờ chuyện gì trong lớp mình cũng đứng ra giải quyết, có cảm giác như mình là một người chị cả trong nhà vậy", Khánh vui vẻ nói.

Tuy lớn tuổi hơn, nhưng Khánh nhanh chóng hòa nhập được với bạn bè trong lớp ẢNH: NVCC

Hòa nhập với bạn bè không quá khó, nhưng bắt nhịp lại với việc học sau nhiều năm gián đoạn là thử thách lớn hơn nhiều. Khánh thừa nhận kiến thức nền tảng bị hổng khá nặng, khiến cô phải nỗ lực gấp nhiều lần để theo kịp chương trình. Ngoài giờ học chính khóa, Khánh đăng ký học thêm, chủ động nhờ thầy cô, bạn bè giảng lại những phần chưa hiểu. Thậm chí, lúc học bài ở nhà có những bài khó, cô còn phải hỏi chồng.

Sự kiên trì ấy dần mang lại kết quả. Từ một người từng bỏ dở việc học, Khánh được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi môn toán và hiện đang ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi cấp thành phố.

Anh Nguyễn Hồng Phúc, giáo viên Trường THPT Lê Chân, từng là giáo viên chủ nhiệm lớp 11 của Khánh tại Trung tâm GDNN - GDTX Hải Phòng, cho biết anh ấn tượng với tinh thần học tập nghiêm túc, tự giác của nữ sinh này.

"Ban đầu, tôi từng lo lắng khoảng cách tuổi tác có thể khiến Khánh e ngại hoặc khó gần gũi với các bạn. Tuy nhiên, em hòa nhập rất nhanh nhờ sự khiêm tốn, cởi mở và chín chắn. Trong giờ học, Khánh luôn tập trung, chủ động hỏi thầy cô những kiến thức chưa hiểu và còn góp phần thúc đẩy phong trào học tập của lớp", anh Phúc chia sẻ.

Khánh là thành viên trong đội tuyển học sinh giỏi toán ẢNH: NVCC

Theo anh Phúc, việc Khánh được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi toán là thành tích ấn tượng, đến từ sự kết hợp giữa tư duy, phương pháp học tập kỷ luật và động lực mạnh mẽ. "Khánh không học vẹt mà luôn tìm hiểu bản chất của từng công thức, phương pháp giải. Em có tinh thần tự học cao, kiên trì với những dạng toán phức tạp. Đặc biệt, động lực học tập xuất phát từ mong muốn thực sự của bản thân chứ không phải áp lực từ gia đình hay người xung quanh", anh Phúc nhận xét.

Từng hối hận vì bỏ học, nay muốn làm gương cho con

Ít ai biết rằng, phía sau thành tích học tập của Khánh là hành trình nhiều lần đấu tranh với chính mình, từ những tiếc nuối của tuổi trẻ đến áp lực khi vừa làm mẹ, vừa đi học, kinh doanh.

Hiện tại Khánh vừa đi học, làm việc và chăm sóc gia đình ẢNH: NVCC

Khánh kể, sau khi hoàn thành lớp 10 tại Trường THPT An Hải (Hải Phòng), cô đến Hà Nội học múa. Đến năm thứ hai, Khánh muốn chuyển vào TP.HCM để tiếp tục theo đuổi đam mê nhưng không được gia đình đồng ý. Những bất đồng ở tuổi mới lớn khiến cô lựa chọn con đường riêng và không tiếp tục chương trình THPT.

Sau đó, Khánh mở lớp dạy múa tại nhà, tham gia biểu diễn. Năm 2019, cô lập gia đình rồi dần chuyển sang kinh doanh spa. Dù công việc mang lại thu nhập và nhiều kinh nghiệm sống, việc chưa hoàn thành chương trình THPT vẫn là điều khiến Khánh day dứt.

"Mỗi lần thấy bạn bè đồng trang lứa có bằng cấp, công việc ngày càng tốt lên và có cơ hội học cao hơn, mình lại thấy hối hận. Đôi khi mình nghĩ nếu ngày trước chịu nghe lời bố mẹ, gạt bỏ cái sĩ diện để tiếp tục đi học thì có lẽ hiện tại đã có những lựa chọn khác", Khánh trải lòng.

Theo Khánh, việc thiếu bằng tốt nghiệp THPT từng khiến cô bỏ lỡ không ít cơ hội. Vì vậy, thay vì tiếp tục tiếc nuối, Khánh quyết định trở lại trường. Nhưng lần này, cô không còn là cô gái tuổi mới lớn chỉ cần lo chuyện học hành. Mỗi ngày, Khánh phải xoay xở giữa nhiều vai trò. Buổi sáng đến lớp, buổi chiều tranh thủ làm việc, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, chăm con. Buổi tối, nếu không có lịch học thêm, cô lại tự học tại nhà.

Khánh bên chồng và 2 cậu con trai ẢNH: NVCC

Có những thời điểm, lịch thi dồn dập đúng lúc con ốm phải nhập viện khiến Khánh mệt mỏi, thậm chí nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. "Đôi lúc mình cũng cảm thấy kiệt sức. Nhưng rồi nhìn vào con, mình lại cố gắng và tự nhắc bản thân rằng nếu bây giờ bỏ cuộc thì sau này có thể sẽ không còn cơ hội nữa", Khánh tâm sự.

Cô thừa nhận sẽ khó duy trì việc học nếu không có sự hỗ trợ của chồng và ông bà hai bên. Chính sự đồng hành của gia đình giúp Khánh có thêm thời gian và động lực để tiếp tục hành trình còn dang dở.

Với Khánh, trở lại trường không đơn thuần là để có tấm bằng tốt nghiệp. Cô còn mong muốn con mình sau này hiểu được giá trị của việc học thông qua chính câu chuyện của mẹ. "Mình muốn con nhìn vào mẹ và hiểu rằng việc học rất quan trọng. Kể cả khi đã lớn tuổi, đã có gia đình, có con và công việc riêng, mình vẫn có thể học thêm những điều mới, mở rộng hiểu biết và phát triển bản thân", Khánh chia sẻ.