Nữ sinh hàng hải đạt GPA 3,9 theo đuổi nghiên cứu từ bài toán thực tế

Vận dụng từ khảo sát thực tế vào công trình nghiên cứu

Hà lựa chọn ngành quản lý kỹ thuật công nghiệp vì quan tâm đến cách vận hành và cải tiến hệ thống sản xuất. Với những bất cập như thao tác thủ công, thời gian chờ đợi hay bố trí công việc chưa hợp lý đều có thể ảnh hưởng đến năng suất và điều kiện làm việc của người lao động. Đây cũng là động lực để Hà tìm hiểu nghiên cứu khoa học, với mong muốn vận dụng kiến thức chuyên ngành giải quyết những vấn đề cụ thể.

Hà muốn đưa kiến thức chuyên ngành vào thực tiễn. Trong quá trình tìm hiểu môi trường doanh nghiệp, nhóm của Hà có cơ hội quan sát cách thức vận hành, những thao tác mà người lao động phải thực hiện và các yêu cầu đặt ra đối với một hệ thống cấp liệu hiệu quả.

Phương Hà nghiên cứu khoa học cấp trường ẢNH: NVCC

Để cân bằng giữa việc học tập và hoạt động cộng đồng, Hà thường xác định những nhiệm vụ quan trọng theo từng tuần, sau đó chia nhỏ công việc theo thời hạn cụ thể. "Những nhiệm vụ học tập và nghiên cứu cần nhiều thời gian, mình cố gắng hoàn thành từng phần sớm thay vì đợi đến sát hạn. Mình cũng học cách xác định việc nào cần ưu tiên và chủ động điều chỉnh lịch khi có công việc phát sinh", Hà nói.



Từ khảo sát thực tế, nhóm của Hà phát triển ý tưởng đề tài "Hệ thống trạm cấp liệu thông minh", hướng đến kết hợp các giải pháp như Karakuri, AGV, cảm biến và IoT nhằm hỗ trợ cấp liệu, giảm thao tác thủ công và cải thiện hiệu quả vận hành. Nhóm đồng thời chú trọng thiết kế theo mô-đun, sử dụng linh kiện tiêu chuẩn và bảo đảm khả năng mở rộng hệ thống.

Từ đó, nhóm xây dựng hai hồ sơ sở hữu trí tuệ, gồm hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp "Trạm cấp liệu thông minh" và hồ sơ đăng ký sáng chế "Hệ thống trạm cấp liệu thông minh". Cả hai hồ sơ được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận hợp lệ, đánh dấu bước tiến trong quá trình phát triển ý tưởng của nhóm.

Nhóm của Hà đang thực hiện nghiên cứu hệ thống trạm cấp liệu ẢNH: NVCC

Theo Hà, khó khăn lớn nhất là chuyển ý tưởng trên bản vẽ thành giải pháp có tính khả thi. Ngoài yêu cầu kỹ thuật, nhóm phải xem xét độ an toàn, tính ổn định, chi phí, khả năng bảo trì và mức độ phù hợp với quy trình sản xuất hiện có. Vì vậy, các thành viên trong nhóm liên tục tìm hiểu tài liệu, trao đổi với thầy cô, phân tích phương án và điều chỉnh thiết kế.

Quá trình này giúp Hà hiểu rằng nghiên cứu không chỉ cần sáng tạo mà còn đòi hỏi tư duy phản biện, sự kiên trì và khả năng tiếp nhận những góp ý để hoàn thiện giải pháp. Về ý nghĩa của công trình này giúp Hà nhận ra kiến thức chuyên ngành có thể được vận dụng để giải quyết những vấn đề cụ thể trong doanh nghiệp. Hệ thống được nghiên cứu với định hướng hỗ trợ cấp liệu, giảm các thao tác thủ công không cần thiết, hạn chế việc di chuyển và chờ đợi, đồng thời hướng đến cải thiện an toàn và hiệu quả làm việc.

Đạt các giải thưởng về công trình nghiên cứu

Sau quá trình nghiên cứu và hoàn thiện, công trình đã đạt: giải Ba - Giải thưởng Khoa học và Công nghệ cấp bộ; có công trình, giải pháp, sản phẩm sáng tạo, sáng kiến tiêu biểu toàn quốc cấp Trung ương và giải Nhất cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp VMU STARTUP 2026, nhận bằng độc quyền sở hữu trí tuệ về kiểu dáng công nghiệp của Bộ Khoa học và Công nghệ; bằng độc quyền sở hữu trí tuệ về sáng chế quốc gia đã được chấp nhận đơn hợp lệ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Khi hai hồ sơ được chấp nhận hợp lệ, Hà vui mừng vì những nỗ lực của cả nhóm đã có kết quả bước đầu. "Mình biết ơn đối với thầy cô hướng dẫn, các thành viên và những đơn vị tạo điều kiện để nhóm tiếp cận môi trường sản xuất", Hà vui mừng nói.

Hà mong muốn trau dồi thêm kiến thức về tự động hóa, thiết kế kỹ thuật và quản lý sản xuất, đồng thời học hỏi trực tiếp tại doanh nghiệp để hiểu rõ hơn yêu cầu khi triển khai giải pháp. Nữ sinh kỳ vọng tiếp tục tham gia các dự án nghiên cứu, đổi mới sáng tạo có giá trị thực tiễn, góp phần nâng cao năng suất và cải thiện điều kiện làm việc.

Tiến sĩ Phạm Minh Ngọc, Phó trưởng bộ môn Quản lý kỹ thuật công nghiệp, Trường ĐH Hàng hải Việt Nam, cho biết Phương Hà là sinh viên có ý thức học tập tốt, tinh thần cầu tiến và thái độ nghiêm túc trong học tập, nghiên cứu khoa học cũng như các hoạt động rèn luyện. Em đạt kết quả học tập nổi bật với điểm trung bình các học kỳ là 3,9/4,0. Bên cạnh đó, Hà thể hiện khả năng chủ động tìm tòi, vận dụng kiến thức chuyên ngành vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý kỹ thuật công nghiệp và cải tiến hệ thống sản xuất.

"Tôi mong em sẽ có thêm cơ hội tiếp cận môi trường doanh nghiệp, trực tiếp tìm hiểu các bài toán về quản lý sản xuất, tự động hóa và cải tiến quy trình, từ đó từng bước hoàn thiện năng lực chuyên môn cũng như tư duy giải quyết vấn đề", tiến sĩ Minh Ngọc nói.