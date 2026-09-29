Con học lớp 5, mẹ trẻ quyết tâm học lại lớp 10

Đằng sau quyết định ấy là những tiếc nuối, biến cố và mong muốn tự mở thêm một cánh cửa cho tương lai.

Đi học lại sau 10 năm dang dở

Trong ngôi nhà mà gia đình Văn Thị Tường Vi đang sinh sống ở P.Vườn Lài (TP.HCM), căn phòng nhỏ trên tầng 3 vừa là nơi cô làm việc, vừa là góc học tập. Trên bàn là những cuốn sách giáo khoa lớp 10 cùng chiếc máy tính phục vụ công việc và học tập.

Năm 29 tuổi Vi quyết định đi học lại ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Chỉ vào chiếc bàn học ở bên cạnh, Vi cho biết đó là bàn học của cô con gái lớn. “Con có phòng học riêng, nhưng từ ngày mình đi học bé đòi kê chiếc bàn ngay cạnh mẹ để buổi tối 2 mẹ con cùng nhau học bài”, Vi cười và kể.

Trở lại trường học sau hơn 10 năm, đặc biệt khi hiện tại cô đã có gia đình, 2 con nhỏ và công việc riêng nên không dễ để thích nghi. “Buổi sáng trước 6 giờ mình thức dậy chuẩn bị đưa con gái lớn đi học, sau đó tới trường. Còn bé thứ hai, chồng sẽ đưa đi học. Buổi trưa sau khi học ở trường xong, mình về nhà và bắt đầu làm việc. Công việc hiện tại của mình chủ yếu là kinh doanh nhỏ lẻ trên mạng xã hội nên không có giờ giấc cố định. Buổi tối, mình ngồi học bài cùng con gái lớn, chồng sẽ là người chơi với bé nhỏ. Nếu không có chồng, thật sự việc đi học lại ở tuổi 29 mình sẽ không thực hiện được”, Vi chia sẻ.

Khi được hỏi: “Khi ngồi trong lớp cùng những bạn học nhỏ hơn mình nhiều tuổi, cảm thấy thế nào?”, Vi nói: “Thật ra mình cảm thấy vui, mình không có cảm giác khác biệt hay khó hòa nhập với các bạn. Ngược lại, mình có cảm giác giống như mình là một người chị trong lớp vậy. Mình cũng chủ động bắt chuyện, nhờ vậy mà nhanh làm quen được với các bạn”.

Sau giờ học, Vi trở lại với công việc ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Với Vi, việc học lại ở tuổi 29 khó hơn tưởng tượng. “Có những kiến thức từ thời THCS mình đã quên sạch. Sau hơn 10 năm không học, có những kiến thức mình nhìn vào còn không nhớ mình đã từng học nó bao giờ. Nhưng may mắn là hiện tại mình vẫn đang theo kịp các bạn”, Vi kể.

Dù vừa đi học, chăm con và tiếp tục công việc riêng, nhưng Vi vẫn cảm thấy thoải mái với cuộc sống hiện tại, đó cũng nhờ vào sự ủng hộ và hỗ trợ rất lớn từ chồng. Trong lúc trò chuyện với Vi, anh Hoàng Mạnh Tân (35 tuổi, chồng Vi) đã đưa đón cả 2 cô con gái đi học về. Anh Tân cho biết khi vợ chia sẻ ý định muốn đi học lại anh đã hoàn toàn ủng hộ. “Thời gian đầu mới quen nhau tôi cũng đã có mong muốn rằng vợ sẽ được đi học lại”, anh Tân nói.

Để Vi chuyên tâm cho việc học, hầu như mọi công việc nhà, chăm sóc con anh Tân đều lo chu toàn. “May mắn là công việc của tôi cũng buôn bán tại nhà nên giờ giấc thoải mái, có thể hỗ trợ vợ nhiều hơn. Điều tôi mong muốn là mỗi năm vợ sẽ mang giấy khen về”, anh Tân vui vẻ nói.

Hai lần bỏ học và những nuối tiếc

Ít ai biết, đây không phải lần đầu tiên Vi học lớp 10. Vi kể năm 16 tuổi, cô từng học lớp 10 khoảng hai tháng rồi nghỉ để đi học may. Năm 17 tuổi, mẹ đưa Vi đi học lại lần nữa nhưng cô chỉ học được khoảng một tháng rồi tự ý nghỉ.

Ngày ấy, Vi từng là niềm tự hào của gia đình khi có thành tích học tập tốt từ tiểu học đến THCS, từng tham gia cuộc thi học sinh giỏi. Nhưng gia đình nghèo, phải nuôi 11 anh chị em cùng đi học khiến cô gái tuổi mới lớn cảm thấy mình thua thiệt so với bạn bè.

“Lý do mình nghỉ học ngày trước một phần là vì chưa đủ bản lĩnh để vượt qua hoàn cảnh. Các anh chị đều có thể vượt qua khó khăn để tiếp tục việc học, còn mình ở tuổi 16, 17 lại chưa suy nghĩ đủ chín chắn”, Vi nhớ lại.

Năm 17 tuổi, Vi rời Đắk Lắk vào TP.HCM tìm việc. Công việc đầu tiên là phụ bưng bê tại một quán phở từ 14 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau. Sau đó, Vi chuyển sang làm đóng gói tại một xưởng may. Hai năm sau, cô kết hôn với người chồng hiện tại khi mới 19 tuổi. Cuối năm 2016, Vi sinh con gái đầu lòng. Sáu năm sau, gia đình đón thêm một bé gái.

Sau khi lập gia đình, Vi cho biết bén duyên với công việc kinh doanh trên mạng xã hội. Có những thời điểm buôn bán thuận lợi, nhưng thu nhập vẫn bấp bênh. Đến năm 24 tuổi, bằng nỗ lực của mình, Vi đã mua được một căn nhà tại TP.HCM.

Cuộc sống dần ổn định nhưng nỗi tiếc nuối về việc học vẫn ở đó. “Mình đã nghĩ nếu ngày đó học tới nơi tới chốn thì cuộc đời mình bây giờ có khác không? Nhìn bạn bè mặc quần áo đi học, có nhóm bạn tụ tập, vui chơi cùng nhau, mình cũng chạnh lòng và hối hận”, Vi trải lòng.

Quyết định làm tiếp điều còn dang dở

Ở tuổi 29, Vi đăng ký học lại lớp 10 tại Trung tâm GDNN - GDTX Q.10. Quyết định này đến từ nhiều lý do, nhưng trước hết là công việc. Vi lo một ngày khi công việc kinh doanh hiện tại không còn thuận lợi, cô muốn tìm một công việc khác nhưng lại không có bằng cấp hay chuyên môn. Từng trải qua những ngày làm việc cực nhọc để kiếm từng đồng tiền, Vi không muốn tương lai của mình một lần nữa quay về điểm xuất phát ấy.

Mẹ 2 con tranh thủ làm bài tập trong lúc 2 con gái đang đi học thêm ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Hai cô con gái cũng là một động lực lớn để Vi đi học lại. Bởi có lần khi con gái lớn hỏi: “Mẹ ơi, học lớp 10 có khó không?”, “Lớp 12 có khó không?”, Vi không biết phải trả lời thế nào vì chính mình chưa từng học đến những lớp đó.

Có những lúc điền sơ yếu lý lịch của con, Vi cũng ngại vì sợ trình độ học vấn của mình khiến con bị nhìn khác đi. “Mình không muốn trở thành một người mẹ chỉ biết nói với con: ‘Con phải cố gắng học’, trong khi chính mình lại chưa từng học hết cấp 3”, Vi tâm sự.

Nhưng bước ngoặt lớn nhất đến sau khi ba Vi qua đời. Cô đã mất khoảng ba năm mới dần trở lại cuộc sống bình thường. Biến cố ấy khiến Vi nghĩ nhiều hơn về những điều từng trì hoãn. “Mình nhận ra cuộc sống thật sự rất ngắn. Có những điều mình từng nghĩ ‘sau này làm cũng được’, nhưng có thể đến một lúc nào đó mình sẽ không còn cơ hội để làm nữa”, Vi nói.

Và ngày 24.8, Vi chính thức trở lại trường. Mục tiêu của cô không dừng ở tấm bằng THPT. Vi muốn học tiếp cao đẳng hoặc đại học và đang hướng đến ngành dược, để có thêm một lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai.

Từ hành trình của mình, Vi tâm sự: “Ai cũng có quyền ước mơ, đặt cho mình một mục tiêu, kể cả khi mình đã lớn tuổi. Nếu ngày trước từng bỏ dở việc học thì không cần phải xấu hổ. Quá khứ là thứ mình không thể thay đổi, nhưng hôm nay mình vẫn có thể quyết định mình sẽ làm gì tiếp theo”.