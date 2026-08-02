Nữ thủ khoa 8,85/10 vượt qua áp lực học tập như thế nào?

Để đạt được mức điểm ấn tượng, hành trình 4 năm học viên của Ngân chính là sự trưởng thành từ tư duy và lý tưởng. Nữ thủ khoa tâm sự: "Đối với mình, thành công không đến từ việc làm thật nhanh, mà đến từ sự kiên trì, cố gắng và không ngừng tiến về phía trước mỗi ngày".

Từng phải đối diện với trạng thái kiệt sức trong học tập, Ngân vượt qua với những liệu pháp chữa lành tinh thần đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả. "Khi cảm thấy bản thân đang quá tải, mình thường dành thời gian để nghỉ ngơi, gọi điện thoại về gia đình, chia sẻ câu chuyện cùng với bố mẹ hay đơn giản chỉ là trò chuyện cùng bạn bè hoặc ngủ một giấc thật sâu để tái tạo năng lượng", Ngân kể.

Trương Thị Kim Ngân ẢNH: NVCC

Ngoài ra, việc học tập cũng được nữ sinh phân chia theo kế hoạch phù hợp với từng giai đoạn khác nhau; qua đó giúp cô gái vừa cân bằng được thời gian học tập, vừa đảm bảo bản thân được nghỉ ngơi và kết nối với các mối quan hệ xung quanh.

"Mình thường lập kế hoạch theo tuần, chia nhỏ mục tiêu để mọi việc không bị dồn vào phút cuối. Đối với các môn học hoạt động theo nhóm, mình sắp xếp thời gian thích hợp để cả nhóm cùng học tập. Với những buổi tối và cuối tuần, mình sẽ tiến hành công việc trong đề tài nghiên cứu khoa học và hoàn thành các nội dung công việc mà giảng viên hướng dẫn giao cho", Ngân bật mí.

Ngân cũng cho biết luôn tận dụng tối đa quỹ thời gian trên giảng đường, tích cực tham gia phát biểu xây dựng bài và tích lũy từng điểm số dù là nhỏ nhất. Nghiêm túc với việc học của bản thân, cùng tinh thần cầu thị, học hỏi từ thầy cô và bạn bè là những điều giúp Ngân luôn giữ vững được phong độ học tập và điểm số ấn tượng.

Bên cạnh thành tích học tập, Ngân còn là gương mặt quen thuộc trong các hoạt động phong trào của tổ chức Đoàn. Cũng chính từ sự năng nổ trong các hoạt động phong trào Đoàn và thành tích học tập xuất sắc, Ngân vinh dự được kết nạp Đảng ngay từ năm 3 tại học viện.

Hành trình nghiên cứu đặc biệt đã đưa về thêm những danh hiệu trong bảng thành tích của nữ sinh. Lần lượt các bài báo của nữ sinh được công bố trên những tạp chí khoa học danh tiếng trong nước.

Ngân cũng đạt giải nhì tại Giải thưởng Khoa học công nghệ cấp Bộ (Bộ GD-ĐT tổ chức 2025), cũng vinh dự là đồng chủ biên sách chuyên khảo (Tên sách: Ứng dụng sản phẩm đa phương tiện trong giáo dục giá trị gia đình cho thanh niên dân tộc thiểu số khu vực Tây nguyên hiện nay) đã giúp Ngân thêm trưởng thành trong hành trình theo đuổi nghiên cứu khoa học.

Tiến sĩ Nguyễn Diệu Linh, giảng viên Khoa Công tác thanh thiếu niên, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, chia sẻ: "Điểm đặc biệt của Ngân là tính chủ động và tư duy không ngừng đổi mới, luôn tự tìm tòi, giải quyết vấn đề ở nhiều khía cạnh khác nhau. Tư duy đổi mới trong học tập và nghiên cứu khoa học đã giúp Ngân tạo ra những sản phẩm nghiên cứu có giá trị".



