Người trẻ 'gánh việc làng': Đưa tư duy số về thôn, tổ dân phố

Đưa tư duy số vào "việc làng"

Anh Nguyễn Trung Quân (38 tuổi), Trưởng thôn Văn Minh (xã Quảng Oai, Hà Nội), cho biết đang trải qua những ngày bận rộn sau khi 3 thôn cũ được sáp nhập thành một đơn vị mới với khoảng 800 hộ dân.

Chúng tôi kết nối qua điện thoại với anh Quân lúc hơn 18 giờ, thời điểm này anh vẫn đang tất bật xử lý công việc sau một cuộc họp. Anh cho biết mỗi ngày nhận hàng chục cuộc gọi từ người dân, có ngày cao điểm lên tới gần 90 cuộc. Từ phản ánh về tranh chấp đất đai, vận động hiến đất làm đường đến các kiến nghị trong đời sống hằng ngày, người dân đều tìm đến trưởng thôn.

Với anh Nguyễn Trung Quân (bìa phải), công nghệ giúp công việc ở cơ sở hiệu quả hơn, nhưng người làm trưởng thôn vẫn phải gần dân, sát dân Ảnh: NVCC

Nói về lợi thế của một trưởng thôn trẻ, anh Quân nhìn nhận đó là khả năng thích ứng nhanh với công nghệ. Ngoài duy trì các hình thức tuyên truyền trực tiếp và hệ thống loa phát thanh như trước đây, anh xây dựng fanpage, nhóm Zalo của thôn để cập nhật thông tin, giải đáp thắc mắc và tiếp nhận phản ánh của người dân.

Với những người lớn tuổi chưa quen sử dụng điện thoại thông minh, anh lựa chọn cách quay những đoạn video ngắn để hướng dẫn hoặc trực tiếp đến tận nhà hỗ trợ thực hiện các thao tác trên dịch vụ công. "Là người trẻ, tôi nghĩ mình có lợi thế về công nghệ, sức khỏe và sự nhạy bén. Tôi muốn dùng chính những lợi thế đó để đóng góp cho quê hương", anh Quân bày tỏ.

Tháng 11.2023, khi mới 23 tuổi, Trần Quang Tuấn (hiện 26 tuổi) được tín nhiệm bầu làm trưởng thôn Hai Tràng Duệ (TP.Hải Phòng). Sau các đợt sắp xếp đơn vị hành chính, hiện tại Tuấn đảm nhiệm vị trí tổ trưởng tổ dân phố Tràng Duệ 1 (P.An Dương, TP.Hải Phòng).

Tuấn cho biết anh tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh Trường ĐH Hải Phòng, từng tham gia công tác đoàn thể, dân quân tự vệ và được kết nạp Đảng khi còn là sinh viên. Sau khi tốt nghiệp, Tuấn chuyển sinh hoạt Đảng về địa phương, vài tháng sau, đúng thời điểm diễn ra bầu cử trưởng thôn, anh được giới thiệu ứng cử.

Trần Quang Tuấn hỗ trợ người dân tích hợp sổ khám bệnh điện tử Ảnh: NVCC

Nhớ lại nhiệm vụ đầu tiên, Tuấn cho biết đó là thời điểm địa phương xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, anh phải đi từng nhà vận động người dân hiến đất làm đường. "Đi từng hộ dân để vận động ủng hộ từng mét đất không hề đơn giản. Có người đồng ý, có người lúc đầu không hợp tác. Chính những lần trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe người dân đã giúp mình hiểu hơn công việc ở cơ sở", Tuấn nhớ lại.

Sau 3 năm, công việc của Tuấn hiện còn bận rộn hơn khi địa bàn sau sáp nhập được mở rộng. Gần 700 hộ dân đồng nghĩa với nhiều đầu việc phát sinh, từ đảm bảo an ninh trật tự, nắm bắt tình hình địa bàn, tuyên truyền chủ trương, chính sách đến kết nối giữa chính quyền và người dân.

Là người trẻ, Tuấn cũng tận dụng ứng dụng mạng xã hội để truyền tải thông tin đến người dân nhanh hơn, sử dụng các phần mềm văn phòng trong xử lý văn bản thay cho cách làm thủ công trước đây, đồng thời hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Không dừng lại ở những công việc thường ngày, Tuấn cho biết thời gian tới sẽ nghiên cứu các mô hình kinh doanh tập thể, hợp tác xã phù hợp với đặc điểm địa phương nhằm góp phần gắn kết người dân, tạo thêm động lực phát triển kinh tế.

Ở tuổi 26, Tân đảm nhiệm chức vụ trưởng thôn Ảnh: NVCC

Thế hệ trưởng thôn mới

Tại TP.Đà Nẵng, Nguyễn Văn Tân (26 tuổi), trưởng thôn Hạ Nông (xã Điện Bàn Tây), cũng mang tư duy của người trẻ vào công việc ở cơ sở. Sau khi tốt nghiệp ngành quản trị du lịch Trường CĐ FPT Đà Nẵng và có văn bằng 2 ngành luật (Trường ĐH Luật, ĐH Huế), Tân từng đảm nhiệm nhiều vị trí bán chuyên trách tại địa phương. Quá trình tham gia các hoạt động tại cơ sở giúp Tân tích lũy kinh nghiệm trước khi được tín nhiệm giao nhiệm vụ trưởng thôn vào ngày 1.7 vừa qua.

Theo Tân, điểm khác biệt của người trẻ không nằm ở việc làm thay đổi hoàn toàn phương thức quản lý, mà là biết tận dụng công nghệ để công việc trở nên thuận tiện hơn. Anh cho biết trước đây, mỗi khi triển khai một hoạt động, cán bộ địa phương đều phải mang giấy mời đến từng hộ dân. Nay thông tin được chuyển qua nhóm Zalo của thôn. Những hộ có người lớn tuổi không sử dụng điện thoại thông minh vẫn có con cháu tham gia nhóm để cập nhật và thông báo lại cho gia đình. "Đó là cách tiết kiệm thời gian nhưng vẫn bảo đảm thông tin đến được với người dân", Tân nói.

Không dừng lại ở đó, chàng trưởng thôn 26 tuổi còn ấp ủ nhiều ý tưởng về chuyển đổi số trong quản lý địa phương. Một trong những dự định của Tân là nghiên cứu gắn mã QR tại các tuyến đường, tích hợp thông tin về các hộ dân trên từng tuyến để phục vụ công tác quản lý thuận tiện hơn.

Theo Tân, công nghệ giúp giải quyết công việc nhanh hơn nhưng không thể thay thế sự tận tụy của người làm công tác ở cơ sở. "Muốn làm tốt công việc này trước hết phải tự tin, bản lĩnh, luôn lắng nghe và gần gũi với người dân", Tân chia sẻ.