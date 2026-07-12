3 người trẻ, 3 giải vàng và 1 giấc mơ...

Đằng sau giải thưởng là hành trình bền bỉ của họ để biến đam mê thành khát vọng vươn xa trên sân khấu quốc tế.

Bản lĩnh của cô thủ khoa trẻ

Nguyễn Tống Khánh Linh, sinh viên năm nhất Khoa Piano và thanh nhạc, Trường ĐH Sư phạm nghệ thuật trung ương (quê Hải Phòng), cũng chính là thủ khoa đầu vào toàn trường năm 2025. Ngày 8.7 vừa qua, nữ sinh này xuất sắc đoạt giải vàng Hạng mục thanh nhạc với thể loại nhạc nhẹ.

Khánh Linh cùng danh hiệu giải vàng tại cuộc thi ẢNH: NVCC

"Trong suốt 3 tháng, có những ngày mình luyện tập liên tục, đánh đổi cả thời gian nghỉ ngơi của bản thân và thời gian dành cho gia đình. Khi được vinh danh ở giải vàng, cảm xúc của mình khi ấy vô cùng bất ngờ và cảm động. Hành trình này đã mang lại cho mình sự trưởng thành của bản thân", Linh chia sẻ.

Đến với cuộc thi, Linh cũng được nhà trường cùng các thầy cô luôn quan tâm, tạo điều kiện và động viên xuyên suốt khoảng thời gian luyện tập. Với Linh, sau khi đoạt danh hiệu cũng đồng nghĩa với việc khoác lên bản thân nhiều áp lực hơn. "Mình xem giải thưởng như một động lực để tiếp tục phát triển. Mình mong muốn bản thân luôn cố gắng để tiến xa hơn nữa", Linh nói.

Chia sẻ về ước mơ cho tương lai, Linh mong muốn tiếp tục trau dồi thêm về kiến thức chuyên môn để liên tục phát triển bản thân.

"Khi còn ở Hải Phòng, mình được các thầy cô tin tưởng giao trách nhiệm dạy lại cho các em khóa sau. Vì thế mình nghĩ sau này sẽ cố gắng trở thành một giảng viên thanh nhạc, vừa có thể đứng diễn trên sân khấu, vừa có thể truyền đạt những kiến thức về âm nhạc của mình đến những em nhỏ có cùng đam mê. Mình góp chút công sức nhỏ bé của bản thân mong muốn giúp nền âm nhạc VN ngày càng phát triển", Linh bộc bạch.

Khi tinh thần Việt cất tiếng hát

Trong lần trình diễn ở cuộc thi quốc tế đầu tiên, Đặng Công Danh, sinh viên năm 2 Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia VN (quê Hải Phòng), đã mang về bảng thành tích cá nhân với danh hiệu giải vàng Hạng mục hát đơn ca.

Công Danh có màn thể hiện khá tốt trên sân khấu ẢNH: NVCC

Do có thời gian chuẩn bị cho cuộc thi hơn 6 tháng nên Danh rất tự tin dự thi với tác phẩm It Ain't Necessarily So trích từ vở opera Porgy and Bess của nhà soạn nhạc thiên tài người Mỹ George Gershwin. "Kỹ năng hát tiếng Anh của mình giống như một phần bản năng, vì thế mình thể hiện khá tốt", Danh nói thêm.

Danh chia sẻ: "Khoảnh khắc nhận giải vàng chỉ diễn ra trong ít phút ngắn ngủi, nhưng đó là sự trả công cho cả hành trình kiên trì. Bên cạnh đó, bản thân mình cũng ý thức khi đến với cuộc thi, mình là đại diện của VN, mang trách nhiệm tuổi trẻ của nước nhà trên đấu trường quốc tế, phải thể hiện thật sự chỉn chu".

Đạt được thành tích lớn trong hành trình theo đuổi nghệ thuật của bản thân khi còn trẻ, Danh cho biết: "Giải thưởng không làm mình áp lực, đây chỉ là bước đệm, là điểm khởi đầu để bản thân mình tiếp tục học tập, cống hiến và rèn luyện".

"Mình ước mơ sau này khán giả sẽ biết đến mình là một ca sĩ có chuyên môn tốt, luôn nghiêm túc với nghề, có đạo đức nghề nghiệp, sống khiêm nhường, hòa đồng và luôn mang lại nhiều giá trị tích cực thông qua âm nhạc", Danh nói thêm.

Giải vàng cho một khởi đầu mới

Với hành trang là tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, Chế Thục Anh (quê Hà Nội), tân cử nhân thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia VN, vững vàng đến với Liên hoan Nghệ thuật châu Á 2026 và đoạt giải vàng tại Hạng mục hát đơn ca với phần đệm piano.

Chế Thục Anh đến với cuộc thi bằng hành trang tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi ẢNH: NVCC

Thục Anh cho biết: "Ngay từ khi biết đến thông tin cuộc thi, mình đã dành khoảng 2 tháng để chuẩn bị, xây dựng kế hoạch rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc, nghiên cứu tác phẩm và trau dồi tâm lý, phong thái biểu diễn trên sân khấu".

Hành trình đến với cuộc thi của Thục Anh cũng không hề dễ dàng. "Những ngày tập luyện đến mệt, có lúc tự nghi ngờ chính bản thân mình, đối mặt với áp lực và cả sự lo lắng. Đây là thành quả được xây dựng từ sự kiên trì, vì thế khi nghe tên mình được xướng lên, mình không chỉ cảm thấy vui mà còn là sự biết ơn khi bản thân đã không bỏ cuộc", Thục Anh tâm sự.

Thục Anh chọn cách hướng đến tương lai bằng tình yêu chân thành với âm nhạc. Tân cử nhân mong muốn giải thưởng này sẽ là hành trang để cô không ngừng trau dồi kiến thức, mỗi ngày thêm tiến bộ.

"Mình ước mơ sẽ ghi dấu trong khán giả hình ảnh người nghệ sĩ nghiêm túc, luôn sống hết mình với âm nhạc và mang đến những cảm xúc đẹp thông qua tiếng hát của bản thân", Thục Anh bày tỏ.