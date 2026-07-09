Khi việc mua nhà ngày càng khó, người trẻ chuyển hướng đi thuê

Giấc mơ mua nhà trở thành… bất khả thi

Trước đây, nhiều người trẻ xem việc sở hữu nhà là mục tiêu quan trọng khi bắt đầu lập nghiệp tại TP.HCM. Tuy nhiên trong những năm qua, trước áp lực giá bất động sản tăng cao, nhiều người trẻ chọn thuê nhà như một giải pháp giúp họ giảm bớt áp lực tài chính, có thêm thời gian để ổn định sự nghiệp trước khi đưa ra quyết định mua nhà.

Khi giá nhà tại các thành phố lớn ngày càng cao, người trẻ tìm đến việc thuê nhà ẢNH: THANH AN

Anh Nguyễn Văn Phúc (33 tuổi, ngụ P.Tân Bình, TP.HCM) cho biết anh cùng vợ từng dự định vay ngân hàng để mua căn hộ 3,8 tỉ đồng. Tuy nhiên, thấy áp lực quá lớn từ việc trả góp cộng chi phí sinh hoạt, vợ chồng anh chọn tiếp tục thuê căn hộ với giá 10 triệu đồng/tháng, vừa giữ được tài chính linh hoạt, vừa đảm bảo ổn định cuộc sống.

"Chúng tôi từng dự định mua căn hộ khoảng 55 m² nhưng nếu vay mua nhà thì tiền trả góp hằng tháng sẽ chiếm trọn thu nhập, không đủ trang trải cuộc sống. Chính vì vậy, tôi chọn ở nhà thuê để tích lũy thêm vài năm rồi tính tiếp", anh Phúc chia sẻ.

Tương tự, anh Trần Quang Khang (28 tuổi, quê Đồng Tháp), hiện làm công nhân tại một xưởng sản xuất giày ở xã Vĩnh Lộc, TP.HCM (H.Bình Chánh cũ), cho biết với thu nhập của anh, kể cả tăng ca, cũng chỉ được khoảng 7 triệu đồng/tháng khiến giấc mơ sở hữu nhà tại thành phố trở nên bất khả thi.

Thuê nhà vừa giảm áp lực tài chính nhưng người trẻ vẫn có không gian sống tiện nghi hơn ẢNH: THANH AN

Vợ anh Khang cũng đang là công nhân may tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc với mức lương khoảng 6,5 triệu đồng/tháng. Con nhỏ đang tuổi ăn học nên với mức lương của cả hai vợ chồng đều không tích lũy được bao nhiêu để mua nhà, dù chỉ là nhà ở xã hội. Hiện vợ chồng anh thuê một căn phòng trọ với giá 1,2 triệu đồng/tháng trên đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc.

"Mặc dù rất cố gắng nhưng mức thu nhập của vợ chồng tôi chỉ đủ trang trải sinh hoạt hằng tháng chứ không đủ để tích lũy mua nhà. Với giá cả như hiện nay, chúng tôi càng không dám nghĩ đến việc mua nhà ở TP.HCM. Chúng tôi dự định làm thêm một thời gian nữa rồi chắc phải đưa con về quê", anh Khang bộc bạch.

Bạn nên thuê nhà khi đang trong giai đoạn khám phá sự nghiệp, thu nhập chưa ổn định hoặc muốn linh hoạt thay đổi môi trường sống. Hoặc nếu có khả năng đầu tư tốt và dùng tiền hiệu quả hơn so với việc "chôn" vào bất động sản, thì thuê nhà cũng là một chiến lược tài chính hợp lý. Chuyên gia bất động sản Lê Quốc Kiên

Bên cạnh áp lực tài chính, xu hướng ưu tiên sự linh hoạt trong công việc và nơi ở cũng đang ảnh hưởng đến quyết định sở hữu nhà của nhiều người trẻ. Nguyễn Bình Hà Giang (27 tuổi), nhân viên marketing tại một công ty ở P.Phú Mỹ, TP.HCM, đang thuê một căn hộ chung cư trên đường Nguyễn Lương Bằng, P.Phú Mỹ. Hà Giang cho biết kể từ khi tốt nghiệp đại học, cô đã nhiều lần thay đổi công việc và nơi ở để nắm bắt những cơ hội nghề nghiệp phù hợp hơn. Chính vì vậy, việc thuê nhà giúp cô dễ dàng thích nghi với sự thay đổi về địa điểm làm việc mà không bị ràng buộc bởi một nơi ở cố định.

"Trong khoảng 4 năm gần đây, mình đã thay đổi chỗ ở nhiều lần vì công việc. Nếu có một công việc đủ tốt và phù hợp với định hướng của bản thân, mình sẵn sàng thay đổi chỗ ở để nắm bắt cơ hội đó", Hà Giang chia sẻ.

Mua nhà sẽ không còn bất khả thi, nếu…

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Batdongsan.com, cho rằng nhiều người trẻ hiện nay không còn quá chú trọng chuyện mua nhà như trước, thay vào đó việc lựa chọn thuê nhà giúp các bạn duy trì lối sống linh hoạt và giảm áp lực tài chính trong ngắn hạn, đặc biệt trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tại đô thị ngày càng đắt đỏ. Tuy nhiên, ông Quốc Anh cũng nhận định việc mua nhà tại đô thị không phải là bất khả thi, miễn là người mua tính toán kỹ lưỡng phương án tài chính.

"Hiện nhiều ngân hàng có hỗ trợ cho vay tới 80 - 85% giá trị căn hộ, người mua vẫn nên có sẵn tối thiểu 30 - 40% vốn, đồng thời phải đảm bảo duy trì dòng tiền ổn định trong 3 - 5 năm tới rồi hãy nghĩ đến việc mua nhà. Nếu chưa đủ tiềm lực tài chính thì nên cân nhắc phương án thuê trước", ông Quốc Anh nói.

Nếu có sự cân đối chi tiêu hợp lý, người trẻ vẫn có thể sở hữu được căn hộ ẢNH: THANH AN

Chuyên gia tư vấn bất động sản độc lập Lê Quốc Kiên, giảng viên tại UDEMY (nền tảng học trực tuyến về kinh doanh, lập trình, thiết kế và AI), tác giả bộ sách Để không mất tiền tỉ trong lần mua nhà, xây nhà, nhận định lối sống ưu tiên sự thuận tiện và đầy đủ tiện nghi của phần lớn giới trẻ hiện nay đã thay đổi nhu cầu về sở hữu nhà ở tại khu vực nội thành TP.HCM. Nguyên nhân nằm ở chỗ phần lớn người trẻ hiện đang làm việc trong khu vực trung tâm đô thị. Với nhiều người, việc di chuyển đến nơi làm việc chỉ mất khoảng 10 - 15 phút sẽ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại so với việc di chuyển mỗi ngày từ vùng ven vào trung tâm. Do đó, nhiều người chấp nhận ở thuê tiện nghi hơn là sở hữu một căn nhà quá xa nơi làm việc.

Theo ông Kiên, bên cạnh yếu tố việc làm, hệ thống cơ sở vật chất tiện nghi của trung tâm thành phố cũng là yếu tố thu hút người trẻ ưu tiên thuê nhà ở nội thành. Trong đó, hệ thống giáo dục và y tế là yếu tố quan trọng đã ảnh hưởng rất lớn đến quyết định chọn nơi an cư của nhiều gia đình có người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ. Đây là điều mà nhiều khu đô thị mới hoặc vùng ven vẫn chưa thể thay thế được. Hơn nữa, lối sống độc lập, kết hôn muộn cũng là nguyên nhân khiến nhiều người trẻ chọn ở thuê, khi giá nhà đắt đỏ, không có sự trợ giúp từ người thân, cũng như không có nguồn tài chính ổn định khiến việc mua nhà thành bất khả thi.

Dẫu vậy, ông Kiên cho rằng việc sở hữu nhà sẽ giúp người trẻ xây dựng tài sản dài hạn, đồng thời hưởng lợi từ khả năng tăng giá bất động sản, thường từ 5 - 10%/năm trong chu kỳ dài; đồng thời sở hữu nhà còn giúp mang lại cảm giác an tâm, ổn định cuộc sống.

Ông Kiên cũng cho rằng việc mua nhà không phải bất khả thi. Người trẻ nếu muốn nên mua nhà khi đã có thu nhập ổn định, dòng tiền dư đều mỗi tháng đủ đóng tiền đòn bẩy ngân hàng, xác định lâu dài (ít nhất 5 - 10 năm) và chấp nhận kỷ luật tài chính trong ít nhất 10 năm. Ngoài ra, nếu bản thân là người ưu tiên sự ổn định, muốn "neo" tài sản cho tương lai, hoặc không muốn rủi ro khi về già không có chỗ ở, thì mua nhà là lựa chọn hợp lý.

"Bạn nên thuê nhà khi đang trong giai đoạn khám phá sự nghiệp, thu nhập chưa ổn định hoặc muốn linh hoạt thay đổi môi trường sống. Hoặc nếu có khả năng đầu tư tốt và dùng tiền hiệu quả hơn so với việc "chôn" vào bất động sản, thì thuê nhà cũng là một chiến lược tài chính hợp lý. Ngoài ra, những người không muốn chịu áp lực nợ dài hạn cũng nên ưu tiên thuê", chuyên gia bất động sản Lê Quốc Kiên nhận định.