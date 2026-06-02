Thi lớp 10 môn toán: Thí sinh tự tin đạt điểm cao, phụ huynh thưởng lớn

Thí sinh vui sướng, tự tin đạt điểm cao

Sáng nay, sau khi kết thúc thời gian làm bài môn toán, nhiều thí sinh tại điểm thi Trường THCS Lê Anh Xuân (P.Phú Thọ Hòa) bước ra khỏi cổng trường với nụ cười rạng rỡ. Nhiều em nhận định đề thi khá dễ và tự tin có thể đạt điểm cao.

Nụ cười rạng rỡ của các thí sinh sau khi hoàn thành bài thi môn toán ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Phùng Khắc Huy Khánh, học sinh Trường TH-THCS Hồng Ngọc (Ruby School), cho biết em dự đoán đạt khoảng 7-8 điểm môn toán. “Em thấy đề toán dễ, em nghĩ mình sẽ đạt 7-8 điểm. Em đặt nguyện vọng 1 vào Trường THPT Nguyễn Hiền, sau 3 môn thi em tự tin khoảng 70% là mình sẽ đậu. Hôm nay thi xong em sẽ về nhà ngủ một giấc thật đã để lấy lại sức”, Huy Khánh chia sẻ.

Cùng tâm trạng lạc quan, Đỗ Thái Bình, học sinh Trường THCS Phan Bội Châu, nhận định đề toán năm nay dễ hơn so với các năm trước.

“Em thấy đề toán năm nay dễ hơn một chút so với mọi năm. Em đoán có thể nắm chắc 7,5 điểm. Nhìn chung em thấy đề thi các môn năm nay rất hay và khá dễ, riêng tiếng Anh em thấy phần viết câu hơi khó hơn”, Thái Bình cho biết.

Sau thời gian tập trung ôn tập, điều Thái Bình mong chờ nhất là kỳ nghỉ hè phía trước. “Chiều nay về là em xách ba lô đi Đà Lạt liền. Gia đình em đã chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi này rồi”, nam sinh hào hứng nói.

Nụ cười rạng rỡ của người mẹ sau khi con hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Đang cùng bạn trao đổi kết quả sau giờ thi, Nguyễn Gia Bảo, học sinh Trường THCS Phan Bội Châu, cũng tự tin có thể đạt từ 7-8 điểm môn toán. “Em đi thi với một tinh thần rất thoải mái, em đặt mục tiêu tổng điểm 3 môn đủ để vào trường công và không quá xa nhà là được. Sau khi thi xong em sẽ nghỉ ngơi và đi chơi cho thật đã”, Gia Bảo nói.

Phụ huynh hứa thưởng lớn để động viên con

Không chỉ thí sinh, nhiều phụ huynh đứng đợi trước cổng trường cũng thở phào khi kỳ thi chính thức khép lại. Chị Đinh Thị Trường An, mẹ của Gia Bảo, cho biết gia đình không đặt áp lực điểm số cho con trong suốt quá trình ôn thi.

“Tôi không đặt áp lực cho con. Trong suốt thời gian con ôn thi tôi luôn động viên để con giữ một tinh thần thoải mái nhất, không đậu trường công thì học trường tư, tôi lo hết. Chỉ mong con đừng quá lo lắng, cứ thoải mái làm bài đúng với khả năng của mình”, chị An chia sẻ.

Phụ huynh lưu lại khoảnh khắc cùng con sau khi kỳ thi kết thúc ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Người mẹ này cho biết sau khi thi xong, con thích đi đâu chơi gia đình cũng sẵn sàng đáp ứng. Sau đó cả nhà sẽ có chuyến về quê thăm ông bà.

Ngồi đợi con trước cổng trường thi, chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, phụ huynh của một học sinh Trường THCS Nam Việt tại điểm thi Trường THCS Lê Anh Xuân (P.Phú Thọ Hòa), cho biết dù rất lo lắng nhưng luôn cố gắng giữ sự bình tĩnh để con yên tâm bước vào phòng thi.

“Sau khi con thi xong tôi không hỏi con có làm bài được hay không, sợ ảnh hưởng đến tâm lý của con. Hôm nay khi tiếng trống kết thúc môn thi cuối tôi thấy nhẹ nhõm phần nào vì con mình đã trút bỏ hết được những áp lực, nhưng cũng thầm lo không biết con làm bài có tốt không”, chị Hằng nói.

Hai mẹ con nở nụ cười rạng rỡ trước cổng trường thi sau khi hoàn thành kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Chị cho biết hai vợ chồng thường xuyên đi làm xa nhà, con tự lo việc học tập. Tuy nhiên khi con bước vào kỳ thi quan trọng, chị đã xin nghỉ làm để đưa đón và động viên tinh thần cho con.

“Trước khi thi tôi đã hứa với con là nếu thi đậu vào bất cứ một trường công nào mẹ sẽ thưởng cho điện thoại mới. Hiện tại tôi cũng đã đặt hai tour du lịch vào cuối tháng này và cuối tháng sau cho hai mẹ con đi chơi xa”, chị Hằng hào hứng chia sẻ.

Cùng chung tâm trạng, chị Nguyễn Hồ Anh Thư, phụ huynh một học sinh Trường TH-THCS Hồng Ngọc (Ruby School), cho biết dù bận rộn công việc vẫn cố gắng sắp xếp thời gian đồng hành cùng con trong những ngày thi.

“Đó như một cách để tôi tiếp thêm động lực cho con. Hôm nay là ngày thi môn cuối cũng là sinh nhật con nên chiều nay gia đình sẽ có một buổi ‘xõa’, sau đó sẽ cho con đi du lịch ở Nha Trang và Đà Lạt”, chị Thư cho biết.

Khi tiếng trống kết thúc môn thi cuối cùng vang lên, với nhiều thí sinh, điều được mong chờ nhất lúc này không chỉ là kết quả thi mà còn là những giấc ngủ bù, những chuyến đi xa và một mùa hè đúng nghĩa sau chặng đường nỗ lực vừa qua.