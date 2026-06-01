Sát giờ đóng cổng thi lớp 10, cả điểm thi cuống cuồng vì điều này…

Sáng 1.6, hơn 151.000 học sinh TP.HCM bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập.

Tại điểm thi Trường THCS Trường Thọ (TP.HCM), khi hầu hết thí sinh đã có mặt và thời điểm đóng cổng thi đang đến gần, một thông báo từ bảo vệ khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Đó là vẫn còn một học sinh chưa xuất hiện.

Nghe tin, các tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi lập tức tìm giáo viên phụ trách để xác minh. Không khí trước cổng trường vốn nhộn nhịp bỗng trở nên căng thẳng. Nhiều bạn trẻ liên tục hướng mắt ra phía đường dẫn vào điểm thi, hy vọng thí sinh sẽ kịp đến trước giờ quy định.

Ngô Ngọc Thảo Vy, học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP.HCM), nhớ lại: "Lúc đó, chú bảo vệ thông báo còn một bạn học sinh chưa tới. Mọi người lập tức đi tìm giáo viên phụ trách để hỏi lại thông tin. Ai cũng hồi hộp và lo lắng theo".

Điểm thi Trường THCS Trường Thọ (TP.HCM) ẢNH: AN VY

Theo Vy, dù không quen biết thí sinh này, các tình nguyện viên vẫn thấp thỏm chờ đợi từng phút. Nhiều bạn liên tục hỏi thăm tình hình, chỉ mong thí sinh kịp xuất hiện để không bỏ lỡ kỳ thi quan trọng.

Tuy nhiên, khi cổng trường chính thức đóng lại, thí sinh vẫn không có mặt. Khoảnh khắc ấy khiến nhiều tình nguyện viên không giấu được sự tiếc nuối sau nhiều phút dõi theo và chờ đợi.

"Đó là điều em nhớ nhất trong lần đầu tham gia Tiếp sức mùa thi. Mọi người đều rất mong bạn ấy kịp đến để được dự thi", Vy chia sẻ.

Các tình nguyện viên đến từ Trường THPT Nguyễn Hữu Huân hết mình vì thí sinh ẢNH: AN VY

Vy kể để chuẩn bị cho ngày thi, đội hình tình nguyện của Vy có mặt từ 5 giờ 30 sáng. Các thành viên chuẩn bị nước uống miễn phí, bút viết dự phòng, máy tính cầm tay, sắp xếp khu vực hỗ trợ và phân công vị trí trực tại cổng trường. Nhiều bạn còn mang theo dù để hỗ trợ thí sinh nếu thời tiết bất ngờ chuyển mưa.

Đi tiếp sức mùa thi vì điều này...

Nguyễn Tấn Hào, Bí thư Đoàn Trường THPT Ngô Gia Tự (TP.HCM), cho biết đây là năm thứ 2 liên tiếp em tham gia Tiếp sức mùa thi. "Những hoạt động như thế này giúp em học hỏi được nhiều điều và cảm thấy bản thân có thể đóng góp một phần nhỏ cho các thí sinh", Hào chia sẻ.

Các tình nguyện viên chuẩn bị những tấm bảng cổ vũ, gửi lời chúc tới thí sinh trước giờ thi lớp 10 ẢNH: THANH BÌNH

Theo Hào, ngoài việc hỗ trợ về mặt tổ chức, điều các tình nguyện viên mong muốn nhất là giúp thí sinh giảm bớt áp lực trong ngày thi.

"Em chúc các bạn thật bình tĩnh, tự tin, làm bài thật tốt và đạt được nguyện vọng đã đặt ra", Hào nói.

"Thi xuất sắc, đậu nguyện vọng 1" ẢNH: THANH BÌNH

Trong khi đó, Hoàng Minh Khuê, học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP.HCM), tham gia tiếp sức mùa thi để "trả ơn" những anh chị tình nguyện viên từng hỗ trợ mình trong kỳ thi năm ngoái. Điểm thi Trường THCS Trường Thọ cũng chính là ngôi trường cũ của em.

Nhìn các học sinh lớp 9 bước vào cổng trường với vẻ mặt hồi hộp, Khuê nhớ lại cảm giác của chính mình cách đây một năm.

"Năm ngoái em cũng đứng ở trường thi với tâm trạng rất lo lắng. Khi đó các anh chị tình nguyện viên đã động viên và hỗ trợ tụi em rất nhiều. Em đậu được vào ngôi trường mình mong muốn nên năm nay muốn quay lại trường tiếp sức cho các em", Khuê kể.

Các chai nước được chuẩn bị sẵn để hỗ trợ thí sinh trong ngày thi lớp 10 ẢNH: AN VY

Theo Khuê, việc được hỗ trợ các đàn em tại chính ngôi trường cũ mang lại cảm giác rất đặc biệt. Mỗi khi thấy một thí sinh căng thẳng trước giờ thi, em đều chủ động trò chuyện hoặc gửi những lời chúc đơn giản để giúp các em tự tin hơn.

Những cảm xúc tương tự cũng được Bùi Nguyễn Tấn Phú, Chỉ huy trưởng chiến dịch tình nguyện tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên Quận 8 ( P.Chánh Hưng), chia sẻ. Theo Phú, hình ảnh các thí sinh bước vào phòng thi khiến em nhớ lại quãng thời gian từng trải qua kỳ thi chuyển cấp đầy áp lực.

"Em như được sống lại thời điểm mình đi thi lớp 10. Em rất vui khi có cơ hội đồng hành và hỗ trợ các bạn trong những ngày thi quan trọng này", Phú nói.

Đảm nhận vai trò điều phối tại điểm thi, Phú cho biết công việc đôi lúc cũng tạo ra áp lực nhất định vì phải bảo đảm mọi hoạt động hỗ trợ diễn ra thuận lợi.

"Áp lực thì chắc chắn là có, nhưng với em, áp lực mới tạo thành kim cương. Chính những thử thách đó giúp tụi em có thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ", Phú chia sẻ.