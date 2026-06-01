Không phải thí sinh vẫn tự đến điểm thi lớp 10 vì điều này...

Trong ngày đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại TP.HCM, nhiều học sinh đã có mặt từ rất sớm tại các điểm thi. Điều đặc biệt là không ít bạn dù không được phân công nhiệm vụ vẫn chủ động đến hỗ trợ thí sinh.

Theo Huỳnh Lê Gia Bảo, Phó ban Chỉ huy chiến dịch Hoa phượng đỏ Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP.HCM), công tác chuẩn bị cho Tiếp sức mùa thi đã được triển khai từ nhiều tháng trước.

Gia Bảo (thứ 4 từ trái qua) cùng các bạn hết mình Tiếp sức mùa thi ẢNH: AN VY

"Tụi em mới biết địa điểm thi khoảng 5 ngày trước. Nhưng việc chuẩn bị đã bắt đầu từ nhiều tháng trước. Ngay khi có lịch thi, lịch đếm ngược là cả đội đã họp hành, lên kế hoạch. Điều em thấy ấn tượng nhất là nhiều bạn dù không có lịch trực vẫn tự đến điểm thi để hỗ trợ", Bảo chia sẻ.

Theo Bảo, điều giữ chân các tình nguyện viên không phải là nhiệm vụ được giao mà là những ký ức đẹp từng nhận được trong quá khứ.

"Tụi em nhiệt huyết và háo hức vì có nhiều hoài niệm. Ngày trước đứa nào cũng từng được các anh chị Tiếp sức mùa thi hỗ trợ. Bây giờ tụi em muốn truyền lại ngọn lửa đó cho các em nhỏ giống như cách mình từng được giúp đỡ", Bảo nói.

Nguyễn Nhị Đan Anh, học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, cho biết cả đội đã thức dậy từ 5 giờ sáng để có mặt đúng giờ tại điểm thi.

"Mọi người chuẩn bị nước uống, dù che nắng mưa và các vật dụng cần thiết. Em còn tự mua một hộp bút bi để phát cho các em nhỏ cần dùng", Đan Anh kể.

Nữ sinh cho biết chỉ sau ít phút, hộp bút đã được phát hết. Những món quà nhỏ ấy không có giá trị vật chất lớn nhưng lại mang đến sự yên tâm cho nhiều thí sinh trong thời khắc quan trọng.

Tại điểm thi Trường THCS Lê Quý Đôn (TP.HCM), Lê Gia Phúc, thành viên đội hình Tiếp sức mùa thi đến từ FPT PolySchool TP.HCM, cũng có mặt từ 5 giờ 30 sáng.

Từng là học sinh tại khu vực này, Phúc cho biết cảm xúc rất đặc biệt khi quay trở lại trong vai trò người hỗ trợ.

"Dù phải dậy rất sớm nhưng mình thấy rất vui. Mình hiểu cảm giác hồi hộp của các em lớp 9 trong ngày thi. Hôm nay được đứng ở vị trí hỗ trợ các em, mình thấy rất ý nghĩa", Phúc (thứ 1 từ trái qua) chia sẻ ẢNH: AN VY

Không chỉ hỗ trợ nước uống hay chỉ dẫn đường đi, nhiều tình nguyện viên xem nhiệm vụ quan trọng nhất là tiếp thêm sự tự tin cho thí sinh.

Võ Ngọc Anh Thư, Chỉ huy trưởng chiến dịch Hoa phượng đỏ Trường THPT Hùng Vương (TP.HCM), cho biết đây là năm thứ 2, em tham gia chương trình.

"Em cảm thấy rất hạnh phúc vì có thể góp một phần công sức để hỗ trợ các bạn thí sinh đến phòng thi tự tin hơn", Thư nói.

Theo Thư, công việc tại điểm thi khá bận rộn. Các tình nguyện viên phải liên tục di chuyển, hỗ trợ phụ huynh, hướng dẫn thí sinh và xử lý nhiều tình huống phát sinh.

"Tụi em phải chạy qua lại nhiều nơi nên cũng hơi mệt. Nhưng được góp sức cho các bạn thí sinh thì ai cũng thấy rất vui", Thư chia sẻ.

Nữ chỉ huy cho rằng điều quan trọng nhất là giúp các thí sinh giữ được tâm lý ổn định trước khi bước vào phòng thi.

"Những lời động viên có thể rất ngắn thôi nhưng đôi khi lại giúp các bạn tự tin hơn. Tụi mình luôn cố gắng để các bạn bước vào phòng thi với tâm trạng thoải mái nhất", Thư nói.

Những cảm xúc rất đặc biệt

Tại điểm thi Trường THCS Colette, Tiêu Phúc Khang, Phó Chỉ huy trưởng chiến dịch Hoa phượng đỏ Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM), cho biết mỗi mùa thi đều mang đến những cảm xúc riêng.

Đứng trước cổng trường nhìn các thí sinh bước vào phòng thi, Khang nói rằng bạn nhớ lại chính mình của những năm trước.

"Em có cảm giác như được quay trở lại thời học lớp 9. Ngày đó em cũng nhận được sự hỗ trợ từ các anh chị tình nguyện viên. Vì vậy hôm nay em rất vui khi có thể tiếp tục lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đó đến các em", Khang chia sẻ.

Theo Khang, điều quan trọng nhất đối với một tình nguyện viên là giữ được tinh thần lạc quan để truyền động lực cho mọi người xung quanh.

Tình nguyện viên phát nước cho thí sinh ẢNH: THANH BÌNH

"Tụi em luôn cố gắng mang đến cho các bạn cảm giác yên tâm và thoải mái nhất trước khi bước vào phòng thi. Chỉ cần nhìn thấy các bạn tự tin hơn là tụi em đã cảm thấy rất vui rồi", Khang nói.

Cùng chung suy nghĩ đó, Nguyễn Vũ Minh Tâm, Chỉ huy trưởng chiến dịch Hoa phượng đỏ Trường THPT Marie Curie (TP.HCM), cho biết em tham gia Tiếp sức mùa thi vì đồng cảm với áp lực mà các học sinh lớp 9 đang trải qua.

"Mình rất mong có thể trấn an tinh thần và cổ vũ cho các em để các em cảm thấy tự tin hơn trong những ngày thi", Tâm chia sẻ.

Đây là năm thứ hai Tâm tham gia hỗ trợ tại các điểm thi. Dù phải hoạt động liên tục dưới thời tiết nắng nóng, Tâm cho rằng niềm vui lớn nhất là nhìn thấy các thí sinh bớt căng thẳng.

"Khi nhìn thấy các em nhận những chai nước mát hay những lời động viên từ đội hình tình nguyện, tụi em cảm thấy rất vui. Thấy các em bớt lo lắng hơn là tụi em quên hết mệt mỏi", Tâm nói.

Từ những chai nước, cây bút dự phòng đến những câu động viên ngắn gọn như: "Có tụi em ở đây rồi, các em cứ tự tin thi hết mình nhé",... các tình nguyện viên đang góp phần làm dịu đi áp lực của kỳ thi lớp 10 ẢNH: THANH BÌNH

Với các bạn trẻ, Tiếp sức mùa thi không chỉ là một hoạt động tình nguyện mà còn là cách để tiếp nối những điều tốt đẹp mình từng nhận được và trao lại cho các thí sinh.