Lần đầu Hà Nội đăng ký trực tuyến thi lớp 10, khi nào biết 'tỷ lệ chọi'?

Theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT Hà Nội, để đăng ký dự tuyển vào lớp 10, học sinh (hoặc cha, mẹ, người giám hộ của học sinh) phải có nơi cư trú tại Hà Nội (bao gồm thường trú hoặc tạm trú) được đăng ký tham gia dự tuyển.

Năm nay là năm đầu tiên Hà Nội áp dụng thực hiện đăng ký dự tuyển theo hình thức trực tuyến. Học sinh sử dụng tài khoản định danh điện tử VneID để đăng nhập và khai phiếu đăng ký dự tuyển tại cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.

Năm đầu tiên Hà Nội thực hiện đăng ký thi lớp 10 theo hình thức trực tuyến ẢNH: TUẤN MINH

Dù vậy, Hà Nội không bắt buộc 100% trực tuyến. Trường hợp không thể đăng ký trực tuyến, học sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp theo mẫu quy định tại trường. Các nhà trường sẽ hỗ trợ nhập dữ liệu lên hệ thống, đồng thời hướng dẫn học sinh kiểm tra, rà soát thông tin trước khi xác nhận.

Thời gian đăng ký được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thử nghiệm diễn ra từ ngày 4.4 đến 17 giờ ngày 6.4, nhằm giúp học sinh làm quen với hệ thống. Sau thời gian này, toàn bộ dữ liệu thử nghiệm sẽ được xóa.

Giai đoạn đăng ký chính thức từ ngày 10.4 đến 24 giờ ngày 17.4. Thí sinh cần điều chỉnh nguyện vọng (nếu có) trên cổng tuyển sinh trước 24 giờ ngày 17.4. "Sau thời điểm này, học sinh không được thay đổi nguyện vọng đã đăng ký", Sở GD-ĐT Hà Nội lưu ý.

Sau thời gian trên, các nhà trường sẽ in phiếu đăng ký, tổ chức cho học sinh kiểm tra, ký xác nhận để hoàn tất thủ tục.

Một trong những điểm mới đáng chú ý trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm nay là mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào 3 trường THPT công lập bất kỳ. Các nguyện vọng sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 3. Học sinh không được điều chỉnh nguyện vọng sau khi hết hạn đăng ký.

Về phương thức tuyển sinh, các trường THPT công lập không chuyên tiếp tục áp dụng hình thức thi tuyển. Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức một kỳ thi chung cho tất cả các trường.

Kỳ thi gồm 3 môn: toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Trong đó, toán và ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút mỗi môn; môn ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút.

Đề thi được xây dựng phù hợp với yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.

Bao giờ biết "tỷ lệ chọi", điểm thi, điểm chuẩn?

Theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT Hà Nội, sau khi hoàn tất đăng ký dự thi, ngày 18.4 các trường tổ chức cho học sinh kiểm tra lại toàn bộ thông tin cá nhân, nguyện vọng đăng ký, điểm ưu tiên, điểm khuyến khích... trên phiếu đăng ký dự thi được tải và in từ hệ thống.

Chậm nhất 6.5, công bố số lượng học sinh dự tuyển vào từng trường THPT, học sinh sẽ biết "tỷ lệ chọi" vào lớp 10 của từng trường năm nay. Ngày 11.5, hoàn thành giao "Phiếu báo dự thi vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027" cho học sinh.

Kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 29.5 - 1.6. Trong đó, ngày 29.5, thí sinh làm thủ tục dự thi. Từ 2 - 10.6, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ tiến hành chấm thi. Dự kiến từ 19 - 22.6, họp xét duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập.

Từ ngày 19 - 22.6, công bố điểm bài thi các môn của thí sinh, công bố điểm chuẩn xét tuyển tại trường chuyên và trường THPT công lập. Bàn giao dữ liệu xét tuyển phục vụ xác nhận nhập học trực tuyến. Bàn giao kết quả điểm xét tuyển cho các trường THPT công lập. Cấp phiếu báo kết quả thi cho UBND xã, phường.

Sáng 25.6, công bố danh sách kết quả thi tuyển sinh vào 10 THPT năm học 2026 - 2027. Ngày 26 - 27.6, xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến, trực tiếp.

Dự kiến 3.7 sẽ xét duyệt điểm chuẩn bổ sung vào lớp 10 THPT công lập (nếu có). Ngày 4 - 6.7 xác nhận nhập học (trực tiếp) và tiếp nhận hồ sơ học sinh trúng tuyển (nếu có).