Lần đầu tiên Call of Duty mất ngôi vương doanh số kể từ năm 2009

Theo Engadget, trong nhiều năm qua, Call of Duty đã là cái tên quá quen thuộc trên đỉnh bảng xếp hạng game bán chạy nhất. Tuy nhiên, năm nay mọi người đã bất ngờ khi ‘kẻ thống trị’ này bị soán ngôi bởi một cái tên mới: Hogwarts Legacy.

Theo báo cáo của công ty nghiên cứu truyền thông Circana, Hogwarts Legacy đã xuất sắc giành vị trí số 1 với khoảng 22 triệu bản bán ra trong năm 2023. Đây là một thành tích đáng nể, đặc biệt khi ngay từ khi ra mắt, trò chơi đã phải đối mặt với nhiều tranh cãi, cả về mối liên hệ với tác giả JK Rowling và những vấn đề trong nội dung game.

Bảng xếp hạng những trò chơi bán chạy nhất năm 2023 CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên, sức hút của thế giới phù thủy Harry Potter vẫn không thể chối bỏ. Sau nhiều thập kỷ mong đợi, cuối cùng game thủ đã được đắm chìm trong một thế giới Hogwarts rộng mở và chân thực như những gì họ từng mơ ước. Kết quả doanh số là minh chứng cho điều đó.

Trước đây, chỉ có Grand Theft Auto V (2013) và Red Dead Redemption 2 (2018) từng đánh bật được Call of Duty khỏi vị trí số 1. Cả hai tựa game của Rockstar đều tạo nên những cơn sốt văn hóa và có sức ảnh hưởng lớn. Dù được đánh giá cao, nhưng Hogwarts Legacy vẫn chưa đạt đến mức độ đó. Vì vậy, có thể đây là tín hiệu cho thấy game thủ đang ‘bội thực’ với Call of Duty hoặc Modern Warfare III vì thiếu độ hấp dẫn.

Ngoài Hogwarts Legacy, bảng xếp hạng còn có những cái tên đáng chú ý khác gồm:

Madden NFL 24

Marvel's Spider-Man 2

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022)

Mario Kart 8

Điểm đáng chú ý là The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, được xếp ở vị trí số 5, chỉ còn cách Hogwarts Legacy 2,5 triệu bản. Tuy nhiên, do Nintendo giữ kín dữ liệu bán hàng trên eShop, bảng xếp hạng này chỉ bao gồm dữ liệu bán hàng kỹ thuật số đến tháng 9. Nếu tính cả 4 tháng cuối năm, gồm cả mùa lễ hội, rất có khả năng Tears of the Kingdom sẽ soán ngôi Hogwarts Legacy.