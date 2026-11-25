Lễ ký kết diễn ra vào ngày 24.11, tại Hà Nội, nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của ngài Lord Sarwar, Quốc vụ khanh phụ trách Thương mại Vương quốc Anh, cùng đoàn công tác.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam - ông Iain Frew và ông Ngô Chí Dũng, đại diện hệ sinh thái Tâm Anh - VNVC, ký thỏa thuận hợp tác tài chính ẢNH: BVĐK TÂM ANH

UKEF là cơ quan tín dụng xuất khẩu của chính phủ Anh, có chức năng hỗ trợ doanh nghiệp Anh đưa hàng hóa, công nghệ và dịch vụ ra thị trường quốc tế thông qua các công cụ như bảo lãnh khoản vay, cho vay trực tiếp và bảo hiểm rủi ro trong thanh toán.

Năm tài chính 2024 - 2025, cơ quan này có hạn mức bảo lãnh 130 tỉ bảng Anh (tương đương khoảng 170 tỉ USD) hỗ trợ các dự án trên thế giới trong nhiều lĩnh vực như năng lượng, hạ tầng và y tế.

Tại Việt Nam, UKEF công bố hạn mức tín dụng tối thiểu 5 tỉ bảng Anh (tương đương khoảng 6,5 tỉ USD) dành cho các dự án tiềm năng.

Đây là lần đầu tiên UKEF lựa chọn một doanh nghiệp tư nhân Việt Nam để ký thỏa thuận bảo lãnh các khoản tín dụng, tài chính của chính phủ Anh cho các hoạt động thương mại song phương, dựa trên uy tín hợp tác giữa Tâm Anh, VNVC và các hãng dược phẩm, thiết bị y tế hàng đầu của Anh với giá trị hợp tác đã lên đến gần 1 tỉ USD tính từ năm 2017 - 2026.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là đơn vị tiên phong y tế công nghệ cao, đầu tư hàng loạt "siêu" robot hiện đại tích hợp trí tuệ nhân tạo AI, phẫu thuật đa chuyên khoa

Phát biểu tại Lễ ký kết, ngài Lord Sarwar, Quốc vụ khanh phụ trách Thương mại Vương quốc Anh khẳng định đây là dấu mốc đáng nhớ, khi UKEF thực hiện dự án đầu tiên này tại Việt Nam, thể hiện niềm tin vào tiềm năng hợp tác song phương. Ngài đánh giá Tâm Anh là một đối tác tiêu biểu trong hợp tác Anh - Việt về học thuật, khoa học sự sống và y tế, đồng thời khẳng định hợp tác sẽ thúc đẩy tăng trưởng, tiến bộ công nghệ y khoa và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe. Người dân Việt Nam sẽ là những người thụ hưởng cuối cùng, từ những tiến bộ công nghệ và chất lượng chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Ngài Lord Sarwar đánh giá cao hành trình 10 năm phát triển của Tâm Anh, cũng như tầm nhìn, tài năng, sự sáng tạo và vai trò lãnh đạo của ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị hệ sinh thái Tâm Anh - VNVC.

Theo ông Ngô Chí Dũng, việc kết nối trực tiếp với UKEF một lần nữa khẳng định năng lực, uy tín và tiềm năng phát triển bền vững của hệ sinh thái y tế Tâm Anh - VNVC với các đối tác quốc tế.

Theo định hướng hợp tác được trao đổi, các dự án của Tâm Anh, VNVC đủ điều kiện có thể được UKEF xét cơ chế bảo lãnh hoặc tài trợ với tỷ lệ hỗ trợ lên đến 85% giá trị hợp đồng. Đây là cơ hội để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác thương mại, đưa thêm công nghệ và thiết bị tiên tiến của Anh vào hệ thống y tế Việt Nam.

Hoạt động thương mại giữa hệ sinh thái Tâm Anh - VNVC với các đối tác Anh quốc đã được triển khai trong nhiều năm. Số liệu tổng hợp trong hệ sinh thái Tâm Anh - VNVC giai đoạn 2024 - 2026 cho thấy, tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa và thiết bị từ các nhà cung cấp Anh đạt khoảng 485,2 triệu USD. Trong đó, nhóm hàng hóa gồm vắc xin, thuốc và vật tư tiêu hao chiếm khoảng 474 triệu USD. Riêng vắc xin từ các tập đoàn dược phẩm như GSK và AstraZeneca có tổng giá trị khoảng 455,5 triệu USD.

Ông Ngô Chí Dũng nhấn mạnh nguồn lực tài chính từ UKEF và bảo lãnh từ chính phủ Anh sẽ góp thêm nguồn lực tài chính để Tâm Anh, VNVC đầu tư xây dựng, mở rộng hệ thống bệnh viện công nghệ cao, các dịch vụ y tế chuyên sâu, phát triển mạng lưới các trung tâm tiêm chủng hiện đại, đặc biệt là nghiên cứu và sản xuất vắc xin thế hệ mới tại Việt Nam.

Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC tại Tây Ninh có vốn đầu tư giai đoạn đầu gần 3.000 tỉ đồng, diện tích hơn 26.000 m² và công suất thiết kế khoảng 120 triệu liều mỗi năm. Nhà máy được định hướng đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất quốc tế như EU-GMP, WHO-GMP và các yêu cầu của FDA Mỹ ẢNH: VNVC

Từ đó, người dân có thêm cơ hội tiếp cận các công nghệ chẩn đoán, điều trị hiện đại, dược phẩm và sinh phẩm tiên tiến ngay trong nước; hệ thống y tế cũng có thêm điều kiện nâng cao năng lực phục vụ người bệnh trong nước và quốc tế, thúc đẩy phát triển y tế du lịch.

"Mục đích cuối cùng là để người dân có thêm cơ hội thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao, chi phí hợp lý ngay tại quê hương, đồng thời, ngành y tế có thêm nền tảng để nâng cao tính tự chủ và khả năng ứng phó trước thách thức sức khỏe trong tương lai", ông Ngô Chí Dũng khẳng định.

Mỗi năm, hệ thống tiếp đón hơn 2,5 triệu lượt khám chữa bệnh, trong đó có hơn 27.000 lượt khách quốc tế đến từ nhiều quốc gia ẢNH: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH

Sự kiện Tâm Anh - VNVC kết nối với UKEF diễn ra trong giai đoạn Việt Nam - Vương quốc Anh nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 15 năm xây dựng khuôn khổ Đối tác Chiến lược. Hai nước định hướng tăng cường hợp tác nghiên cứu, đào tạo nhân lực, phát triển công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu thông qua các dự án chung giữa viện nghiên cứu, trường đại học, cơ quan nhà nước và doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, những định hướng này gắn với các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước như Nghị quyết 68-NQ/TW xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; Nghị quyết 57-NQ/TW đặt yêu cầu tạo đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết 72-NQ/TW nhấn mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc và cải thiện sức khỏe nhân dân.