Lần đầu tiên có tiêu chuẩn mực in bao bì thực phẩm

Hôm nay 14.5, tại Hà Nội, Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam VSQI (Tổng cục Đo lường chất lượng, Bộ KH-CN), đã tổ chức hội nghị phổ biến tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) mực in dùng cho bao bì thực phẩm.



Ông Phùng Mạnh Trường, Phó viện trưởng Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam, phát biểu tại hội nghị TUẤN ANH

Theo ông Phùng Mạnh Trường, Phó viện trưởng Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam, bao bì an toàn đã trở thành xu hướng cũng như nhu cầu của nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Bao bì thực phẩm thường được in nhiều hình ảnh thông tin như thành phần, hướng dẫn sử dụng, số lô, ngày hết hạn, mã vạch… đáp ứng đúng nhu cầu của pháp luật.

Mực được sử dụng trên nhiều chất liệu khác nhau và có thể in trực tiếp lên các loại vật liệu như nhựa, giấy, bìa… Mực có khả năng thẩm thấu vào bề mặt bên trong bao bì và tiếp xúc với thực phẩm bởi nhiều lý do và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Khi sử dụng loại mực không đảm bảo chất lượng cũng có thể gây ra những tác hại nghiêm trọng nếu không được kiểm soát và quản lý chặt chẽ. Mực in có thể chứa các chất hóa học độc hại, như toluene, benzophenone, photphat…

Là một trong những quốc gia sử dụng nhiều bao bì trong đa lĩnh vực, đặc biệt là bao bì đựng thực phẩm, Việt Nam nhận thấy sự cần thiết phải có tiêu chuẩn mực in dùng cho bao bì thực phẩm để bảo vệ người tiêu dùng. Tháng 11 năm ngoái, Bộ KH-CN đã công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13928:2023 về những yêu cầu chung với mực in bao bì thực phẩm. Tiêu chuẩn này đưa ra danh sách các thành phần nguy hiểm không được sử dụng trong công thức mực.

"Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13928:2023 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực của chúng tôi nhằm phổ biến các nội dung trong tiêu chuẩn với mục đích đảm bảo an toàn và chất lượng của nguyên liệu bao bì đóng gói thực phẩm tại Việt Nam", ông Phùng Mạnh Trường cho biết.

Cần kiểm soát được việc thực hiện tiêu chuẩn

Tại hội nghị, ông Hoàng Công Khanh, Phó chủ tịch Hiệp hội bao bì miền Bắc, bày tỏ mong muốn cộng đồng khách hàng (là các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm) cần nhận thức được tầm quan trọng của tiêu chuẩn mực in cho bao bì thực phẩm, để nâng cao niềm tin của người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và củng cố vị thế doanh nghiệp trên thị trường.

Ông Hoàng Công Khanh, Phó chủ tịch Hiệp hội bao bì miền Bắc, bày tỏ mong muốn cộng đồng nhận thức được tầm quan trọng của tiêu chuẩn mực in cho bao bì thực phẩm TUẤN ANH

Theo ông Khanh, việc có tiêu chuẩn quốc gia về mực in cho bao bì thực phẩm là một bước tiến mới trong ngành in. Thực tế bấy lâu nay, với các doanh nghiệp in cung ứng sản phẩm cho các thị trường quốc tế thì việc lựa chọn nguyên liệu như giấy, mực in là rất nghiêm ngặt. Tuy nhiên, với thị trường trong nước thì còn tùy tiện. Thậm chí có những hộp bánh kẹo khi người tiêu dùng bóc ra thì tay còn bị lem mực in từ bao bì.

"Là người sử dụng sản phẩm mực in, mong muốn của chúng tôi là chúng ta hãy vì người Việt, vì sự phát triển, để hiểu chất lượng mực in trên bao bì sản phẩm thực phẩm là hết sức quan trọng. Việc đưa ra quy định tiêu chuẩn để bắt buộc các doanh nghiệp thực hiện là rất cần, nhưng cần hơn cả là giám sát việc thực hiện. Như thế cũng để tạo sự cạnh tranh công bằng trong sản xuất, để không có doanh nghiệp vì lợi nhuận dùng các mực kém chất lượng, không an toàn", ông Khanh nói.