Lần đầu tiên đưa AI tác tử vào phần cứng công nghiệp nặng

Schneider Electric vừa hợp tác cùng NVIDIA và Hewlett Packard Enterprise (HPE) công bố giải pháp Tác nhân AI Công nghiệp tại biên (Industrial AI agents at the Edge). Đây là lần đầu tiên các mô hình AI tác tử (AI agent) được đưa vào hoạt động trực tiếp trên phần cứng tại chính nơi phát sinh dữ liệu, mở ra lộ trình thực tế để ứng dụng trí tuệ nhân tạo vật lý (Physical AI) vào các nhà máy chế biến và công nghiệp nặng.

Giải pháp được xây dựng trực tiếp trên nền tảng HPE Private Cloud AI - sản phẩm hợp tác giữa HPE và NVIDIA trong danh mục HPE AI Factory - kết hợp với chuyên môn về công nghệ vận hành của Schneider Electric.

Thay vì phải gửi dữ liệu về máy chủ đám mây từ xa, các tác nhân AI này vận hành ngay trong môi trường sản xuất. Hệ thống liên tục thu nhận tín hiệu từ máy móc, tự động lập luận và đưa ra quyết định điều chỉnh thông số vận hành theo thời gian thực. Việc đưa năng lực tính toán về sát mặt sàn nhà xưởng giúp doanh nghiệp duy trì các hoạt động trọng yếu mà không bị gián đoạn bởi đường truyền mạng.

AI tác tử được kỳ vọng giải quyết những vấn đề còn tồn đọng của ngành công nghiệp nặng Ảnh: tạo bởi AI

Mô hình triển khai tại biên tập trung xử lý dứt điểm ba điểm nghẽn kỹ thuật và chi phí vốn khiến nhiều doanh nghiệp công nghiệp bế tắc khi muốn nhân rộng quy mô AI. Đầu tiên là vấn đề chủ quyền dữ liệu. Các quy trình vận hành công nghiệp chứa công thức sản xuất và bí quyết công nghệ nhạy cảm. Nền tảng đám mây riêng tại biên cho phép giữ dữ liệu nội bộ trong khuôn viên nhà máy, đáp ứng các tiêu chuẩn quản trị và quy định pháp lý khắt khe mà không phải chuyển tải dữ liệu lên đám mây công cộng.

Tiếp đó là vấn đề an ninh mạng. Các hệ thống điều khiển công nghiệp luôn là mục tiêu của những cuộc tấn công mạng. Bằng cách xử lý và ra quyết định khép kín ngay tại thiết bị, giải pháp hạn chế tối đa kết nối ra ngoài internet, thu hẹp bề mặt tấn công của toàn bộ dây chuyền.

Cuối cùng là chi phí sử dụng AI. Hiện nay trong các nhà máy có hàng nghìn cảm biến đo lường liên tục mỗi giây, việc chuyển toàn bộ dữ liệu lên đám mây sẽ tạo ra chi phí băng thông khổng lồ và phí suy luận tính toán rất tốn kém. Việc vận hành tại chỗ loại bỏ khoản chi phí định kỳ này, đồng thời triệt tiêu độ trễ mạng - yếu tố mang tính sống còn đối với các phản ứng kỹ thuật tức thì.

Sự xuất hiện của mô hình mới cũng kéo nhiều thảo luận về AI vật lý trở lại với nhu cầu thiết thực của sản xuất. Trong khi thị trường hiện nay phần lớn tập trung vào robot hình người hay các phương tiện cơ học tự hành, ngành công nghiệp nặng và chế biến (như hóa chất, xi măng, lọc dầu, luyện kim...) lại đối mặt với bài toán phức tạp hơn nhiều: vận hành dây chuyền liên tục 24/7 với yêu cầu tuyệt đối về độ tin cậy, an toàn lao động và hiệu quả sử dụng năng lượng.

Các nhà máy hiện vẫn thiếu một bản thiết kế chi tiết để đưa AI vật lý vào môi trường phức tạp nói trên. Việc liên minh công nghệ Schneider Electric - NVIDIA - HPE tích hợp AI agent vào hạ tầng biên được xem là khung kỹ thuật chuẩn hóa đầu tiên, giúp các nhà vận hành đưa thuật toán vào kiểm soát rủi ro và tối ưu hiệu suất năng lượng trên thực tế thay vì dừng lại ở dự án thử nghiệm phân mảnh.