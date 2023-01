Lần đầu tiên Hàn Quốc tuyên bố vũ khí hạt nhân là một phương án chính sách

Tổng thống Yoon đã đưa ra phát biểu trên trong cuộc họp chung về chính sách giữa bộ quốc phòng và bộ ngoại giao hôm 11.1. Nhà lãnh đạo cũng bổ sung rằng việc xây dựng kho vũ khí hạt nhân hiện chưa phải là chính sách chính thức của chính quyền Seoul.

Vào thời điểm hiện tại, Hàn Quốc vẫn đối phó mối đe dọa hạt nhân từ CHDCND Triều Tiên theo hướng tiếp tục củng cố liên minh với Mỹ. Theo hướng này, Seoul tìm cách tăng cường mức độ tin cậy của cam kết của Washington về việc bảo vệ đồng minh với mọi năng lực quân sự hiện có, bao gồm vũ khí hạt nhân.

Phát biểu của ông Yoon đánh dấu lần đầu tiên một tổng thống Hàn Quốc chính thức đề cập khả năng trang bị vũ khí hạt nhân kể từ khi Mỹ rút toàn bộ dòng vũ khí hủy diệt hàng loạt khỏi lãnh thổ Hàn Quốc từ năm 1991.

“Có khả năng là nếu tình hình xấu đi và quốc gia chúng ta sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật, hoặc xây dựng kho vũ khí cho chính mình”, tờ The New York Times dẫn lời ông Yoon trích từ bản ghi cuộc họp do văn phòng tổng thống Hàn Quốc công bố hôm 11.1.





“Nếu trong trường hợp này, chúng ta có thể trang bị vũ khí hạt nhân khá nhanh, dựa trên năng lực về khía cạnh khoa học và kỹ thuật của mình”, nhà lãnh đạo nhận xét.

Hàn Quốc đã ký vào Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), theo đó cấm các nước tham gia tìm cách trang bị dòng vũ khí nguy hiểm đó. Năm 1991, Seoul cũng ký vào tuyên bố chung với Bình Nhưỡng với nội dung hai miền bán đảo Triều Tiên nhất trí “không thử nghiệm, sản xuất, chế tạo, tiếp nhận, sở hữu, tồn trữ, triển khai hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân”.

Bất chấp tuyên bố chung, Triều Tiên đã tiến hành 6 cuộc thử nghiệm hạt nhân từ năm 2006. Nhiều năm nỗ lực đàm phán vẫn không thể loại trừ bất kỳ đầu đạn hạt nhân của miền Bắc.

Giới chức Mỹ và Hàn Quốc dự đoán Triều Tiên có thể tổ chức thử hạt nhân lần thứ 7 bất kỳ lúc nào.