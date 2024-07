Lần đầu tiên, lãnh đạo Thành ủy kiêm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM

Ngày 3.7, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị lần thứ 13, khóa XI (2019 - 2024). Hội nghị đã hiệp thương cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đối với ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Trước đó, ngày 22.6, ông Nguyễn Phước Lộc được Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM chỉ định tham gia và kiêm chức Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam TP.HCM, nhiệm kỳ 2019 - 2024 thay cho bà Trần Kim Yến được điều động giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi gửi lời chúc mừng các thành viên mới của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Ông cho biết, Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo thành phố trân trọng những nỗ lực, đóng góp của bà Trần Kim Yến trong suốt thời gian vừa qua với vai trò là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Trong đó, phải kể đến là vai trò kết nối các thành viên, các tổ chức để khơi lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đóng góp xây dựng, phát triển thành phố. Với những kết quả đó, Thường vụ Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao, tin tưởng giao bà Trần Kim Yến nhận nhiệm vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.



Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị

"Tôi mong đồng chí tiếp tục phát huy, đóng góp cho công việc chung của thành phố trong thời gian tới", ông Phan Văn Mãi gửi gắm.

Chủ tịch UBND TP.HCM cho hay: "Tôi cũng xin chúc mừng ông Nguyễn Phước Lộc nhận thêm nhiệm vụ mới là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Nhân hội nghị, tôi cũng xin báo cáo với các đại biểu, đây có lẽ cũng là lần đầu, là tiền lệ và đã có nhiều người thắc mắc, nhưng quá trình chuẩn bị, Thường trực, Thường vụ Thành ủy đã bàn và thấy đây là mô hình tốt cho thành phố khi một đồng chí Thường trực Thành ủy trực tiếp làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và như trực tiếp cùng khối đoàn kết nhân dân để làm sao trụ, xây dựng và phát huy đúng mức khối đoàn kết nhân dân trong sự nghiệp phát triển TP.HCM".

Qua đó, ông Phan Văn Mãi tin tưởng, kỳ vọng trong thời gian tới, ông Nguyễn Phước Lộc sẽ cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khẳng định được vị trí của cơ quan và khối đại đoàn kết nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.HCM.

Nghiên cứu có diễn đàn nhân dân hằng tháng



Tại hội nghị, ông Phan Văn Mãi cũng thông tin tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội của TP.HCM. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố tương đối ổn định, có tín hiệu tích cực từ thị trường quốc tế và trong nước. Các chỉ số về kinh tế - xã hội đạt mức trung bình - khá, tăng trưởng 6 tháng đầu năm là 6,42%, thu ngân sách trên 50%, các mặt khác về văn hóa - xã hội cũng phát triển ổn định. Chủ tịch UBND TP.HCM cũng đánh giá cao vai trò, sự đóng góp của MTTQ các cấp và các tầng lớp nhân dân TP.HCM cho sự phát triển chung.

Quang cảnh Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 13, khóa XI (2019 – 2024) MTTQ TP.HCM



Tuy nhiên, ông Mãi cũng nêu hai vấn đề cần lưu ý. Một là một số chỉ số tăng trưởng quý 2 so với quý 1 và cả nước có biểu hiện chậm lại. Hai là năng lực hấp thụ vốn còn thấp, do cải cách thủ tục hành chính chưa đạt kết quả như mong muốn. Do đó, TP.HCM cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa nếu muốn bứt phá hơn.

Sắp tới kỷ niệm 50 năm ngày Thống nhất đất nước, ông Phan Văn Mãi đề nghị hệ thống MTTQ các cấp tham gia, quan tâm chăm lo đời sống dân sinh, nhất là các trường hợp chính sách và người dân khó khăn. Bên cạnh những công trình lớn chào mừng kỷ niệm, hệ thống MTTQ TP.HCM các cấp cần góp sức xây dựng khu dân cư xanh, sạch, nhất là tại các điểm ngập nước, kẹt xe…

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng đặt hàng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM hiến kế cho các chính sách chăm lo, miễn học phí cho con em trên địa bàn; chương trình chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người yếu thế. Đồng thời, nghiên cứu có diễn đàn nhân dân hằng tháng hoặc hằng quý để chính quyền tiếp nhận ý kiến và nguồn lực huy động từ nhân dân.