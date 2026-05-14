Lần đầu tiên một trường công lập Việt Nam đạt chứng nhận QS Stars 5 Stars Overall

Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) chính thức được tổ chức xếp hạng giáo dục quốc tế QS Quacquarelli Symonds trao chứng nhận QS Stars 5 Stars Overall vào ngày 12.5, sau quá trình đánh giá dựa trên 56 tiêu chí chất lượng.

HSB là trường công lập đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận QS Stars 5 Stars ẢNH: T.N

QS Stars là hệ thống đánh giá chất lượng giáo dục đại học toàn diện, tập trung vào các tiêu chí như chất lượng đào tạo, nghiên cứu, quản trị đại học, quốc tế hóa, khả năng việc làm của sinh viên và tác động xã hội.

Đánh giá của QS cho thấy HSB nổi bật ở các nhóm tiêu chí về khả năng đáp ứng thị trường lao động, chất lượng đào tạo, thế mạnh chương trình đào tạo và quản trị đại học. Nhà trường cũng được ghi nhận ở mô hình đào tạo gắn với thực tiễn và chuyển đổi số trong giảng dạy. Chứng nhận 5 Stars đồng thời phản ánh năng lực phát triển bền vững, chất lượng học thuật và mức độ hội nhập quốc tế của nhà trường.

GS-TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng HSB, cho biết kết quả này khẳng định năng lực cạnh tranh quốc tế của mô hình đại học công lập tự chủ tại Việt Nam, đồng thời cho thấy các trường đại học Việt Nam có thể đạt chuẩn và xếp hạng quốc tế khi được trao quyền tự chủ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Đây là trường công lập đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận QS Stars 5 Stars.

Hiện nay, hệ thống QS Stars đã được triển khai tại hơn 70 quốc gia với trên 700 trường đại học và trường kinh doanh tham gia đánh giá. Việc đạt chuẩn QS 5 Stars là dấu mốc quan trọng trong quá trình hội nhập quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của giáo dục đại học Việt Nam.

Bên cạnh chứng nhận QS 5 Stars, HSB là thành viên của AACSB và có 8 chương trình đào tạo được kiểm định bởi ACQUIN theo tiêu chuẩn châu Âu.

Được thành lập từ năm 1995 theo sáng kiến đổi mới giáo dục đại học của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, HSB là mô hình đại học công lập tự chủ đầu tiên của Việt Nam, hoạt động theo nguyên tắc: công lập - tự chủ - không vì lợi nhuận - hợp tác công tư.

Với hơn 15.000 học viên, sinh viên đã được đào tạo, HSB đã đóng góp quan trọng vào việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững. Trường cũng tổ chức bồi dưỡng chuyên sâu cho hàng nghìn cán bộ của các cơ quan T.Ư, địa phương, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang.