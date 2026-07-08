Lần đầu tiên tỉnh biên giới cán đích thu ngân sách cả năm chỉ trong 6 tháng

Ngày 8.7, tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, lãnh đạo tỉnh cho biết địa phương đã lần đầu tiên hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước cả năm 2026 ngay trong 6 tháng đầu năm.

Tổng thu ngân sách đạt hơn 15.080 tỉ đồng, bằng 112,8% dự toán Trung ương giao và 111,9% dự toán tỉnh giao. Như vậy, tỉnh biên giới này đã hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách cả năm trước 6 tháng.

Xuất nhập khẩu là động lực kinh tế của tỉnh biên giới Lạng Sơn ẢNH: LINH ANH

Lý giải kết quả trên, lãnh đạo tỉnh cho rằng, động lực lớn nhất đến từ hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn.

Trong nửa đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua Lạng Sơn đạt hơn 57,69 tỉ USD, tăng 42% so với cùng kỳ. Riêng kim ngạch hàng hóa mở tờ khai tại Lạng Sơn ước đạt 4,85 tỉ USD, tăng khoảng 72%.

Hoạt động thông quan được duy trì thông suốt, với năng lực bình quân khoảng 1.600 - 1.700 xe mỗi ngày. Lượng hàng hóa tăng cao đã kéo theo nguồn thu từ thuế xuất nhập khẩu, đồng thời thúc đẩy vận tải, kho bãi và dịch vụ logistics phát triển.

6 tháng đầu năm, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục là nguồn thu chủ lực. Số thu lĩnh vực này ước đạt 10.881 tỉ đồng, vượt 13,35% dự toán và tăng hơn 102% so với cùng kỳ, nhờ hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn diễn ra sôi động, thông suốt.

Nguồn thu nội địa cũng tăng khá trong bối cảnh sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ duy trì ổn định, giá cả được kiểm soát, thị trường không xảy ra biến động lớn. Các cấp, ngành đồng thời triển khai quyết liệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách ngay từ đầu năm, góp phần nâng hiệu quả quản lý, khai thác nguồn thu.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 6 tháng đạt hơn 22.718 tỉ đồng, tăng 17,72%. Doanh thu vận tải, kho bãi tăng gần 20%, phản ánh sức mua và nhu cầu lưu chuyển hàng hóa tiếp tục phục hồi.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 7,02% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 7,42% và đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng chung; công nghiệp và xây dựng tăng 8,24%.

Dù thu ngân sách đạt kết quả nổi bật, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhìn nhận tăng trưởng GRDP vẫn chưa đạt kịch bản đề ra. Một số dự án trọng điểm còn chậm, công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng tiếp tục là điểm nghẽn.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh yêu cầu các cơ quan rà soát từng chỉ tiêu, lĩnh vực và dự án; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, xử lý nghiêm đơn vị thiếu trách nhiệm làm chậm tiến độ và kiên quyết thu hồi những dự án không còn khả năng triển khai.