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    Giáo dục

    Lần đầu tiên Việt Nam có chương trình đào tạo từ xa đạt chuẩn châu Âu

    Hà Ánh
    Hà Ánh

    Lần đầu tiên Việt Nam có 5 chương trình cử nhân đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến đạt chuẩn kiểm định châu Âu.

    Trường đại học đầu tiên có chương trình từ xa đạt chuẩn châu Âu - Ảnh 1.

    Trường ĐH Mở TP.HCM vừa có 5 chương trình cử nhân đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến đạt chuẩn kiểm định FIBAA

    ảnh: m.c

    Trường ĐH Mở TP.HCM vừa có 5 chương trình cử nhân đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến đạt chuẩn kiểm định FIBAA (châu Âu). Cụ thể các chương trình gồm: kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính-ngân hàng, luật kinh tế và ngôn ngữ Anh. Đây là 5 chương trình cử nhân đào tạo trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam đạt kiểm định của tổ chức bảo đảm chất lượng giáo dục quốc tế này.

    GS-TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM, cho biết: "Việc 5 chương trình đào tạo trực tuyến đạt kiểm định FIBAA là một dấu mốc quan trọng, ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của trường trong chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đào tạo theo các tiêu chuẩn quốc tế. Đây vừa là niềm vinh dự, vừa đặt ra trách nhiệm để trường tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ và hoàn thiện hệ thống hỗ trợ người học, hướng đến một môi trường giáo dục mở, chất lượng và hội nhập".

    Trường ĐH Mở TP.HCM là trường công lập đào tạo đa ngành trực thuộc Bộ GD-ĐT. Trường được biết đến là một trong những cơ sở giáo dục ĐH công lập có quá trình phát triển lâu dài về đào tạo từ xa tại Việt Nam. Đến nay, trường có 22 ngành đào tạo trình độ ĐH theo phương thức trực tuyến thuộc nhiều lĩnh vực kinh tế, quản trị, ngoại ngữ, luật, công nghệ, xây dựng và khoa học xã hội. 


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