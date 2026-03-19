Lần đầu tiên Việt Nam có sân bay vào top sạch nhất thế giới

Tại giải thưởng năm nay, kết quả nổi bật nhất là bước nhảy vọt của Cảng HKQT Nội Bài khi thăng hạng từ vị trí 79 (năm 2025) lên vị trí thứ 71 trong top 100 sân bay tốt nhất thế giới, đồng thời xuất sắc ghi danh vào top sân bay tốt nhất thế giới ở hạng mục quy mô phục vụ từ 30 - 40 triệu hành khách. Đây là lần thứ 8 liên tiếp cảng Nội Bài góp mặt trong top 100 sân bay tốt nhất thế giới do Skytrax bình chọn.

Cảng HKQT Cam Ranh là minh chứng rõ nét cho định hướng phát triển "sân bay xanh - sạch - đẹp" của ACV

Cùng với đó, Cảng HKQT Đà Nẵng cũng thăng hạng ấn tượng 9 bậc (từ 84 lên 75) so với năm ngoái để vinh dự góp mặt trong danh sách danh giá này, tiếp tục khẳng định chất lượng dịch vụ trên bản đồ hàng không quốc tế

Đặc biệt, định hướng chuẩn hóa chất lượng dịch vụ của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tiếp tục được lan tỏa trên trường quốc tế khi Cảng HKQT Cam Ranh xuất sắc đoạt vị trí thứ 6 tại hạng mục "Sân bay sạch nhất thế giới năm 2026 - quy mô phục vụ dưới 30 triệu hành khách" (World's Cleanest Airports 2026 - up to 30 million passengers).

Theo đại diện ACV, sự thăng hạng bứt phá của các cảng hàng không trong năm 2026 là thước đo đánh giá độ hiệu quả từ các quyết sách đầu tư hạ tầng đồng bộ của Tổng công ty. Thời gian qua, ACV đã cải tạo, mở rộng toàn diện các khu vực làm thủ tục tại Nội Bài và Đà Nẵng, đáp ứng xuất sắc yêu cầu khắt khe của nhóm sân bay có lưu lượng hành khách lớn. Hệ thống trang thiết bị từ soi chiếu an ninh đến băng chuyền hành lý đều được ACV nâng cấp, giúp tối ưu hóa không gian và rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi.

Đối với thành tích ấn tượng của Cam Ranh, kết quả này đến từ chiến lược phát triển "sân bay xanh" mà ACV đang triển khai khắt khe trên toàn mạng lưới. Tổng công ty đã tập trung tối ưu hóa quy trình vệ sinh môi trường, ứng dụng các công nghệ làm sạch hiện đại và duy trì cảnh quan sinh thái, mang lại không gian thư giãn, trong lành và thân thiện cho hành khách ngay từ những bước chân đầu tiên.

Thời gian tới, ACV sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư, nâng cấp toàn diện hạ tầng và chuẩn hóa chất lượng dịch vụ trên toàn hệ thống mạng cảng.