Lần đầu tiên Việt Nam tự thiết kế chip và nền tảng bán dẫn bảo mật

Tại lễ ra mắt vào chiều nay 3.11, đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh đây là bước tiến mới trong làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi và xây dựng nền tảng bán dẫn bảo mật của Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nghe giới thiệu sản phẩm

ẢNH: ĐỨC THỌ

Việc nghiên cứu, tích hợp thành công thuật toán mã khối quốc gia MKV trong chip VGC v1.0 và hình thành nền tảng bán dẫn bảo mật thế hệ mới, đều do các nhà khoa học Việt Nam thực hiện, khẳng định năng lực tự chủ công nghệ toàn trình, từ nghiên cứu thuật toán mật mã, thiết kế cấu trúc vi mạch đến kiểm thử chip.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel, khẳng định nghiên cứu, thiết kế và phát triển chip bán dẫn bảo mật là lĩnh vực rất khó, đòi hỏi sự tích lũy lâu dài về tri thức, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Song "đi sau không có nghĩa là chấp nhận phụ thuộc. Nếu có chiến lược đúng, biết tập trung nguồn lực và kiên trì theo đuổi mục tiêu, chúng ta hoàn toàn có thể từng bước rút ngắn khoảng cách, tiến tới làm chủ những công nghệ chiến lược của quốc gia", ông Thắng chia sẻ.

Viettel cho biết, chip bảo mật VGC v1.0 có kích thước đóng gói 10 x 10 mm. Chip chứa 300 triệu bóng bán dẫn (transistor), được chế tạo trên tiến trình CMOS 28 nm. Việc chọn tiến trình 28 nm được Viettel đánh giá phù hợp với yêu cầu của chip bảo mật, đồng thời có thể được sản xuất ngay tại nhà máy của Viettel khi hoàn thành.

Theo kết quả đo kiểm được hãng công bố, chip cho khả năng mã hóa, giải mã nhanh gấp khoảng 15 lần giải pháp thuần phần mềm trong cùng tác vụ.

Không chỉ phục vụ quốc phòng, an ninh, chip bảo mật VGC v1.0 còn có tiềm năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội như chứng thực chữ ký số quốc gia; bảo vệ hồ sơ, hợp đồng và dữ liệu khách hàng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; bảo đảm an toàn cho các thiết bị kết nối như camera giám sát, cảm biến môi trường, trạm quan trắc trước nguy cơ bị xâm nhập trái phép.

Chip cũng có thể được ứng dụng để bảo vệ hệ thống thông tin của các hạ tầng trọng yếu quốc gia trong lĩnh vực điện, nước, dầu khí và viễn thông.

Chip VGC v1.0 có kích thước đóng gói 10x10 mm, chứa 300 triệu bóng bán dẫn (transistor), được chế tạo trên tiến trình CMOS 28 nm. Trung tâm Bán dẫn Viettel đảm nhiệm thiết kế vi mạch và hiện thực hóa bản thiết kế thành chip. ẢNH: ĐỨC THỌ

Theo Trung tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ, "VGC v1.0 mới là bước khởi đầu". Trong khuôn khổ lễ ra mắt, Ban Cơ yếu Chính phủ và Viettel ký thỏa thuận hợp tác với 4 nội dung trọng tâm đưa VGC v1.0 vào sản xuất loạt.

Đồng thời, phát triển nền tảng vi mạch bảo mật đa lõi; đào tạo nhân lực chuyên sâu về thiết kế vi mạch, mật mã và an toàn phần cứng; thử nghiệm, kiểm định và đánh giá sản phẩm trước khi đưa vào sử dụng.

Về phía Viettel, lãnh đạo tập đoàn cho biết, trong thời gian tới, năng lực thiết kế chip cũng là cơ sở để tập đoàn này phát triển các dòng chip lưỡng dụng phục vụ trí tuệ nhân tạo, viễn thông 6G, camera thông minh, internet vạn vật, UAV và robot, hướng đến giảm phụ thuộc vào chip nhập khẩu trong những lĩnh vực then chốt.