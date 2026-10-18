Bên trong 'phòng sạch' dạy ngành bán dẫn của trường cao đẳng tại TP.HCM

Trong 2 ngày 17 và 18.10, Hội Công nghệ vi mạch bán dẫn TP.HCM (HSIA) phối hợp với Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng mở khóa đào tạo ngắn hạn về bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Khóa học dành cho kỹ sư, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, doanh nghiệp và các nhà quản lý có quan tâm đến lĩnh vực bán dẫn. Số lượng học viên tham gia lớp đào tạo ngắn hạn này là 40 người.

Trước khi khóa học diễn ra, học viên và khách mời tham quan khu vực đào tạo của trường, trong đó có phòng sạch đạt tiêu chuẩn ISO 6 phục vụ giảng dạy ngành công nghệ kỹ thuật bán dẫn và vi mạch.

Giới thiệu với PV, thạc sĩ Lê Quang Huy, Trưởng khoa Nhiệt - Kỹ thuật nhiệt lạnh, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, cho biết phòng sạch (cleanroom) là môi trường được kiểm soát nghiêm ngặt, chặt chẽ về nồng độ hạt bụi, vi sinh vật và các điều kiện khí hậu nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của những quy trình sản xuất đặc thù.

Công nghệ phòng sạch được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như y dược, thực phẩm, hóa mỹ phẩm, phòng thí nghiệm IVF, điện tử và bán dẫn.

Thạc sĩ Võ Xuân Nam, Khoa Điện - Điện tử, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, cho biết với ngành công nghiệp bán dẫn, phòng sạch có vai trò quan trọng trong quá trình chế tạo, lắp ráp và kiểm soát chất lượng linh kiện. Bụi và các hạt ô nhiễm dù rất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

"Để đào tạo ngành bán dẫn mà không có phòng sạch thì không đúng bản chất ngành bán dẫn", thạc sĩ Lê Quang Huy nói.

Tại Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, phòng sạch được đầu tư theo tiêu chuẩn ISO 6, rộng 125 mét vuông, được trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ dạy và học ngành công nghệ kỹ thuật bán dẫn và vi mạch ẢNH: YẾN THI



Buồng tắm khí (Air Shower) là thiết bị dạng buồng kín được lắp đặt tại lối ra vào phòng sạch. Trước khi vào phòng sạch, giảng viên và sinh viên phải đi qua buồng tắm khỉ, để thiết bị này thổi bay và loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn, tạp chất bám trên quần áo ẢNH: YẾN THI

TS Lê Đình Kha, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, cho biết phòng sạch hiện nay là kết quả phối hợp giữa nhà trường với nhiều doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực liên quan.

Theo TS Kha, để xây dựng phòng sạch đạt tiêu chuẩn, cần sự phối hợp đồng bộ của nhiều hạng mục và sự chung tay của các đơn vị. "Một tấm panel không thể làm nên phòng sạch, một cái cửa không thể tạo thành phòng sạch… Đây là kết quả của nhiều đơn vị cùng đóng góp. Bất kể hạng mục nào phù hợp với khả năng của doanh nghiệp, họ đều sẵn sàng tài trợ, để sinh viên có cơ sở vật chất thực hành, tiệm cận với thực tế", TS Kha chia sẻ.

Phòng sạch hiện nay là kết quả phối hợp giữa nhà trường với nhiều doanh nghiệp, đơn vị

ẢNH: YẾN THI

Bên trong phòng sạch chuẩn ISO phục vụ ngành bán dẫn tại Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

Hệ thống phóng to hình ảnh: nếu dùng mắt thường sẽ nhìn không rõ chân linh kiện có được hàn tốt hay không, có bị hở mạch hay không… thông qua hệ thống camera với độ phóng to gấp nhiều lần, độ nét cao, phù hợp với chuẩn công nghiệp, sẽ giúp sinh viên dễ quan sát hơn ẢNH: YẾN THI

Kính lúp có đèn có thể zoom lớn các thông số, từ đó việc đọc các thông số, các chi tiết nhỏ trên chip bán dẫn hoặc bo mạch điện tử dễ dàng hơn ẢNH: YẾN THI

Mô hình về wafer và các sản phẩm gần như là sau cùng của quá trình chế tạo linh kiện bán dẫn ẢNH: YẾN THI

Máy gắp và thả linh kiện ẢNH: YẾN THI

Máy hàn (máy hấp bo) là thiết bị chuyên dụng dùng để tháo lắp, đóng cặp, làm chân lại các linh kiện bán dẫn ẢNH: YẾN THI

Máy hàn chipset bán dẫn (máy đóng chip BGA) là thiết bị chuyên dùng để tháo, lắp và hàn chip bán dẫn lên bảng mạch điện tử ẢNH: YẾN THI

Bên cạnh sự hỗ trợ trang thiết bị của doanh nghiệp, đội ngũ giảng viên cũng tham gia trực tiếp trong quá trình triển khai, lắp đặt. Nhà trường xác định việc đầu tư phòng sạch không dừng ở xây dựng cơ sở vật chất mà còn hướng đến tiếp nhận, chuyển giao và phải làm chủ công nghệ.

Theo TS Kha, hiện nay, đơn vị đã làm chủ công nghệ phòng sạch. Từ nền tảng này, nhiều sinh viên tốt nghiệp trường đã tham gia lắp đặt phòng sạch cho các đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước.

Phòng rộng 125 mét vuông, được duy trì ở nhiệt độ 24-26 độ C, độ ẩm không khí 50-60%, áp suất 10-15Pa ẢNH: YẾN THI

Hệ thống xử lý không khí phòng sạch của KASUNAIR chuyên dùng để kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, độ sạch và lưu lượng gió trong các không gian yêu cầu tiêu chuẩn cao ẢNH: YẾN THI

TS Lê Đình Kha cho biết năm học 2026-2027, trường mở ngành công nghệ kỹ thuật bán dẫn và vi mạch. Nhà trường xác định hướng đào tạo trọng tâm là lắp ráp, đóng gói và kiểm thử (ATP - Assembly, Packaging and Testing). Đây là khâu quan trọng trong chuỗi công nghiệp bán dẫn, đồng thời là lĩnh vực cần tập trung chuẩn bị nguồn nhân lực kỹ thuật.

Nhà trường vẫn tiếp tục đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất phù hợp với thực tế doanh nghiệp để sinh viên có môi trường thực tập, thực hành. Việc kết hợp phòng sạch với các thiết bị thực hành chuyên dụng giúp sinh viên có điều kiện làm quen với yêu cầu kỹ thuật của lĩnh vực bán dẫn ngay tại trường.

