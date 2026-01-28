Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng mở 5 ngành học mới, nhận hồ sơ từ tháng 1

Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ GD-ĐT) vừa có giấy chứng nhận 5 ngành học mới tại Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng. 5 ngành học này bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển cùng các ngành khác của trường.

Sinh viên Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng tại một ngày hội việc làm do trường tổ chức. Năm 2026 trường tuyển sinh thêm 5 ngành học mới ẢNH: MỸ QUYÊN

Đó là các ngành công nghệ kỹ thuật điện và năng lượng tái tạo, công nghệ kỹ thuật bán dẫn và vi mạch, công nghệ kỹ thuật tự động hóa trong nông nghiệp, công nghệ tài chính và kinh doanh số, công nghệ kỹ thuật bảo trì thiết bị trong công nghiệp.

Theo tiến sĩ Lê Đình Kha, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, đa số những ngành học này đều chưa có nhiều trường CĐ đào tạo, đặc biệt là ngành về năng lượng tái tạo và vi mạch bán dẫn. Theo đó, ngành công nghệ kỹ thuật vi mạch bán dẫn tại trường trước đây là một chuyên ngành của ngành công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông, nay chính thức đủ điều kiện là một ngành độc lập.

STT TÊN NGÀNH CHỈ TIÊU 1 Công nghệ kỹ thuật điện và năng lượng tái tạo 60 2 Công nghệ kỹ thuật bán dẫn và vi mạch 90 3 Công nghệ kỹ thuật bảo trì thiết bị trong công nghiệp 35 4 Công nghệ kỹ thuật tự động hóa trong nông nghiệp 60 5 Công nghệ tài chính và kinh doanh số 85

Chỉ tiêu của 5 ngành học mới

Như vậy, sau khi thêm 5 ngành mới, năm 2026, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng tuyển sinh tổng số 23 ngành với 4.800 chỉ tiêu. Trường xét tuyển trên phần mềm riêng của trường ở 4 phương thức: xét học bạ 4 học kỳ của năm học lớp 11 và 12; xét tuyển thẳng; xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Trường cũng sẽ tham gia xét tuyển chung cùng đợt với ĐH tại cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, ở phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Về tổ hợp xét tuyển, môn toán là môn chính và có hệ số 2 ở tất cả các ngành học, 2 môn còn lại thí sinh có thể lựa chọn trong 6 môn lý, hóa, văn, tiếng Anh, tin học, công nghệ.

Trường nhận hồ sơ xét học bạ từ nay đến 30.5, xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực đến 30.6 và kết quả thi tốt nghiệp THPT đến 30.7.