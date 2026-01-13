Tuyển sinh 2026: Tổ hợp môn sẽ được điều chỉnh ra sao?

Chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến Chọn ngành học tương lai “Tổ hợp môn thi nhiều cơ hội xét tuyển vào các trường ĐH” sẽ được phát tại địa chỉ: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Đây là thời điểm các trường ĐH công bố dự kiến về cách thức tuyển sinh năm tới, trong đó một số điều chỉnh đáng chú ý liên quan đến tổ hợp môn xét tuyển, phương thức xét tuyển mới…

Có thể nói, xu hướng loại bỏ các tổ hợp môn truyền thống vốn được sử dụng nhiều năm nay như A00 (toán, lý, hóa), C00 (văn, sử, địa), A01 (toán, lý, tiếng Anh) trong danh sách tổ hợp xét tuyển của nhiều trường đang gây nhiều chú ý của dư luận.

Sự điều chỉnh này có tác động như thế nào để thí sinh sẽ được các chuyên gia đưa phân tích, đồng thời đưa ra lời khuyên với thí sinh khi chọn tổ hợp môn thi để có nhiều cơ hội xét tuyển vào các trường ĐH.

Thí sinh cần theo dõi thông tin tuyển sinh của các trường ĐH để cập nhật sự thay đổi về tổ hợp môn, phương thức xét tuyển... ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Tham gia tư vấn từ 15 giờ 15 đến 16 giờ 15 có các khách mời:

Các khách mời tham gia phần 2 chương trình tư vấn tại Báo Thanh Niên ảnh: Lê Thanh Hải

PGS-TS Ngô Hồng Điệp , Phó hiệu trưởng Trường ĐH Thủ Dầu Một;

, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Thủ Dầu Một; Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân , Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM;

, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM; Thạc sĩ Nguyễn Xuân Luyện, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM.

Vì sao có sự điều chỉnh tổ hợp môn trong tuyển sinh năm 2026?

Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho hay năm 2026 có nhiều thay đổi trong giáo dục ĐH, nhiều trường ĐH thay đổi đề án tuyển sinh, cụ thể là bỏ phương thức xét học bạ. Bộ GD-ĐT yêu cầu quy đổi điểm giữa các phương thức, có thể sắp tới Bộ cũng sẽ giới hạn số lượng nguyện vọng...

Năm 2026 các trường tăng xu hướng xét tích hợp, nghĩa là kết hợp điểm thi tốt nghiệp, điểm học bạ, điểm đánh giá năng lực...

Quy định môn cốt lõi chiếm trọng số 50% bắt buộc các trường phải điều chỉnh một số tổ hợp, chủ yếu xảy ra ở các ngành có nhiều tổ hợp mà các tổ hợp không có môn giao thoa.

Theo tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, tổ hợp xét tuyển được xác định dựa trên cốt lõi người học, phù hợp với các môn học mà học sinh chọn ở bậc THPT. Sự thay đổi tổ hợp thường rất ít.

Năm 2026 hầu hết các ngành Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM sẽ có 2 môn cốt lõi là toán và văn, ngành luật sẽ bỏ tổ hợp C00. Khối ngành kỹ thuật công nghệ bắt buộc có 2 môn toán-lý, khối kinh tế là toán-văn, khối hóa dược là toán-hoá.

''Khi các trường công bố đề án tuyển sinh, các em căn cứ vào đó để đăng ký môn thi tốt nghiệp THPT phù hợp với ngành, trường mà các em muốn xét'', thầy Nhân khuyên.

Còn PGS-TS Ngô Hồng Điệp, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Thủ Dầu Một, cho hay năm 2026 Trường ĐH Thủ Dầu Một tuyển sinh 40 ngành, dự kiến mở thêm một số ngành mới. Trường duy trì sử dụng các phương thức xét tuyển và tổ hợp của năm 2025, chỉ điều chỉnh một số môn cốt lõi có hệ số 2.

Theo PGS-TS Ngô Hồng Điệp, các trường điều chỉnh tổ hợp xét tuyển phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018. Năm 2016, các trường sẽ cố gắng để ít xáo trộn nhất về tổ hợp xét tuyển. Từ 2 môn chính là toán, văn các trường sẽ điều chỉnh để phù hợp với ngành học và giúp thí sinh có lựa chọn tối ưu nhất.

''Các em không nên quá lo lắng về những thay đổi này, vì thay đổi ra sao thì các em vẫn phải tập trung vào năng lực học tập để có kết quả tốt nhất, dù là thi tốt nghiệp THPT hay thi đánh giá năng lực'', thầy Luyện nhắn nhủ.

Ngoài ra, PGS-TS Ngô Hồng Điệp thông tin trường có ngành năng khiếu như kiến trúc, thiết kế đồ hoạ... sử dụng điểm kỳ thi năng khiếu riêng của trường.

Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM ảnh: Lê Thanh Hải

Thạc sĩ Nguyễn Xuân Luyện, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, thông tin năm 2026 trường đã công bố 7 phương thức xét tuyển: Điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, điểm V-SAT, xét học bạ, xét chứng chỉ quốc tế và xét kết hợp giữa điểm học bạ và điểm thi. Trường xét 10.000 chỉ tiêu cho 61 ngành. Trường dành nhiều học bổng trị giá 25%, 50%, 100% học phí để hỗ trợ cho tân sinh viên 2026.

Về tổ hợp các môn thi tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, năm nay trường sử dụng 6 tổ hợp môn với 2 môn bắt buộc là toán, văn. Điều này rất có lợi cho thí sinh vì đây là 2 môn thi bắt buộc kỳ thi tốt nghiệp THPT.

PGS-TS Ngô Hồng Điệp, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Thủ Dầu Một ảnh: Lê Thanh Hải

Sự điều chỉnh tổ hợp môn là tạo cơ hội tốt nhất cho thí sinh

Trước lo lắng của thí sinh về việc điều chỉnh các tổ hợp môn, trong đó nhiều trường không còn sử dụng tổ hợp môn truyền thống, tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân cho thí sinh lời khuyên: Việc thay đổi tổ hợp môn của các trường năm nay xuất phát từ yêu cầu về trọng số môn cốt lõi, nhất là nhóm ngành luật do trước đây các trường xét tổ hợp các môn tự nhiên hoặc tổ hợp gồm các môn xã hội. Thí sinh không cần lo lắng quá vì 2 môn cốt lõi toán và văn là 2 môn bắt buộc thi tốt nghiệp. Nếu các em học các môn xã hội thì tập trung học thêm về môn toán.

Tương tự, PGS-TS Ngô Hồng Điệp cho hay việc giữ lại một tổ hợp không còn phù hợp là điều không phải lo lắng, sự điều chỉnh vẫn tạo cơ hội tốt nhất cho thí sinh. Các em chọn ngành, tổ hợp nên dựa vào năng lực, thế mạnh của bản thân, không nên theo bạn bè.

Thạc sĩ Nguyễn Xuân Luyện nêu quan điểm: Hutech có một số ngành vẫn tuyển tổ hợp môn truyền thống. Một ngành có nhiều tổ hợp môn nên các em có rất nhiều cơ hội. Mỗi trường cũng có nhiều phương thức xét tuyển nên các em không cứ phải xét tuyển bằng tổ hợp môn thi mà còn có thể lấy điểm của các kỳ thi đánh giá năng lực.

Thạc sĩ Nguyễn Xuân Luyện, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM ảnh: Lê Thanh Hải

Điều kiện vào các ngành sức khỏe, sư phạm, luật

Bạn đọc Ngọc Trung gửi câu hỏi đến chương trình tư vấn: ''Trường ĐH Công nghệ TP.HCM dự kiến mở ngành mới y khoa và y học cổ truyền, các ngành này cụ thể xét tuyển như thế nào, bao nhiêu chỉ tiêu?''.

Thạc Nguyễn Xuân Luyện giải đáp: Trường dự kiến mở ngành y khoa và y học cổ truyền với tổ hợp có 2 môn cốt lõi là toán, hóa hoặc toán, sinh. Trường sử dụng 7 phương thức để xét tuyển.

Riêng khối ngành sức khỏe, nếu xét điểm thi, các em phải đáp ứng yêu cầu về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD-ĐT. Nếu xét các phương thức khác như học bạ, đánh giá năng lực, học lực lớp 12 phải đạt loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp đạt 8.0 trở lên.

Bạn đọc tên Thủy Tiên đặt câu hỏi cho ban tư vấn: '' Em có nguyện vọng xét tuyển vào ngành sư phạm để trở thành giáo viên, cụ thể là sư phạm ngữ văn. Tuy nhiên điểm chuẩn ngành này ở nhiều trường năm 2025 ở mức rất cao. Vậy ngành này ở Trường ĐH Thủ Dầu Một xét tuyển theo các phương thức nào, phương thức nào có cơ hội''.

PGS-TS Ngô Hồng Điệp thông tin Trường ĐH Thủ Dầu Một sử dụng 4 phương thức để xét tuyển các ngành: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học học bạ, xét điểm đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM và Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ. Riêng các ngành sư phạm chỉ xét điểm thi tốt nghiệp THPT. "Điều cần thiết là em nên tập trung vào các môn học thể mạnh để sau này xét tuyển đạt kết quả tối ưu nhất'', thầy Điệp khuyên.

Thí sinh Thảo Vân chia sẻ: ''Em dự định xét tuyển vào ngành luật quốc tế hoặc luật kinh tế, 2 ngành này cơ hội việc làm khác nhau ra sao? Cho em hỏi quy định đầu vào năm 2026 có gì cần lưu ý?''

Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân giải đáp: ''Với ngành luật kinh tế, sinh viên học các kiến thức luật liên quan đến các chủ thể trong nước về kinh tế, luật quốc tế học kiến thức luật mang yếu tố nước ngoài... Học xong các em có bằng cử nhân luật sau đó phải trải qua một kỳ thi mới trở thành luật sư. Ngành luật Bộ GD-ĐT yêu cầu tổ hợp xét tuyển phải có môn toán, văn điểm thi phải chiếm 60% (trên 6 điểm).

Thí sinh nên chọn ngành học ra sao trong bối cảnh AI phát triển như hiện nay là băn khoăn của nhiều phụ huynh và thí sinh. Các chuyên gia tham gia chương trình chia sẻ quan điểm và cho thí sinh lời khuyên trước câu chuyện toàn cầu này Thạc sĩ Nguyễn Xuân Luyện: Không chỉ riêng những ngành về AI, công nghệ mà ngành học nào cũng cần kiến thức về AI. Chương trình đào tạo thay đổi để tích hợp AI và các ngành học để tốt nghiệp sinh viên có thể sử dụng AI trong công việc. Hutech đưa môn trí tuệ nhân tạo trong ứng dụng vào các ngành học, giúp sinh viên khai thác sử dụng AI có hiệu quả tại lĩnh vực ngành nghề của mình. Trường cũng dự kiến mở các chương trình đào tạo có tính liên ngành, có học về AI. Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân: Ngành học nào, lĩnh vực nào cũng cần ứng dụng AI. Xu hướng các nước trên thế giới, các trường thay đổi cách ra đề, kiểm tra, đánh giá để sinh viên không thể dùng AI. PGS-TS Ngô Hồng Điệp: AI là xu hướng tất yếu đặt ra vấn đề chúng ta ứng xử ra sao. Nhiều bạn trẻ lo lắng một số nghề nghiệp mất đi. Sự tương tác của con người trong công việc luôn quan trọng nên AI không thể thay thế. Nhiều trường mở ngành học liên ngành, xuyên ngành trong đó đều tích hợp kiến thức AI. AI là công cụ hỗ trợ con người là trọng tâm, có vai trò điều phối, xử lý, chịu trách nhiệm.

Bạn đọc quan tâm, xem thêm ĐỢT 1 của chương trình TẠI ĐÂY.