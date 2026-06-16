Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng công bố điểm chuẩn, có ngành tăng hơn 6 điểm

Tiến sĩ Lê Đình Kha, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, cho biết sau khoảng 5 tháng mở cổng đăng ký xét tuyển bằng phương thức xét học bạ, trường nhận được 12.000 hồ sơ từ thí sinh. Chiều nay 16.6, trường công bố mức điểm chuẩn của 23 ngành nghề đào tạo.

Cụ thể, ngành công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa có điểm trúng tuyển cao nhất 33 điểm (thang điểm 40, toán nhân 2), quy đổi ra thang điểm 30 là 24,75 điểm. Tính ở thang điểm 30, thì ngành này tăng 6,37 điểm so với mức điểm 18,38 của năm 2025.

Sinh viên Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng tại một ngày hội việc làm ẢNH: MỸ QUYÊN

Ngành có điểm chuẩn cao thứ 2 là công nghệ kỹ thuật ô tô 32 điểm (24 điểm ở thang 30). Ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí đứng thứ 3 với 31,5 điểm (23,63 điểm ở thang 30). Các ngành còn lại từ 23-31 điểm (17,5-23,25 điểm ở thang 30).

Ngoài ngành công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, các ngành có điểm chuẩn tăng mạnh so với năm 2025 (tính thang điểm 30) gồm có điện công nghiệp (6 điểm), cơ điện tử (6 điểm), công nghệ kỹ thuật cơ khí (4,88 điểm), công nghệ kỹ thuật điện - điện tử (4,5 điểm)…

Theo tiến sĩ Kha, sở dĩ điểm chuẩn năm nay tăng mạnh là do nhiều ngành của trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng ABET của Mỹ, vì thế thu hút số lượng lớn hồ sơ, đồng thời chất lượng điểm của thí sinh nộp vào cũng tăng.

Được biết năm 2026, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng tuyển sinh tổng số 23 ngành với 4.800 chỉ tiêu. Trường xét tuyển ở 4 phương thức: xét học bạ 4 học kỳ của năm học lớp 11 và 12; xét tuyển thẳng; xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển học bạ thực hiện xác nhận đăng ký nhập học và nộp kinh phí đào tạo học kỳ 1, thời gian từ ngày 22-26.6 bằng hình thức trực tuyến tại trang web của trường, hoặc trực tiếp tại trường.

Trường tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển theo phương thức xét học bạ đến khi đủ chỉ tiêu đối với các ngành công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông, công nghệ thông tin, công nghệ tài chính và kinh doanh số, kế toán tin học (kế toán doanh nghiệp), điện tử công nghiệp, quản trị mạng máy tính (an ninh mạng) với mức điểm xét tuyển bằng điểm chuẩn trở lên. Các ngành, nghề còn lại, tuyển sinh bổ sung (nếu có) trường sẽ thông báo sau ngày 26.6.

Tiến sĩ Lê Đình Kha cho biết trường vẫn nhận hồ sơ xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, cùng đợt với các trường ĐH.

Điểm chuẩn Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng 2026 ở phương thức xét học bạ



