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Giáo dục

Sĩ tử vỡ òa đón sinh nhật ngay khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT

Tuấn Minh - Đình Huy
12/06/2026 11:48 GMT+7

Sáng nay 12.6, chặng đường 12 năm đèn sách của các sĩ tử chính thức khép lại sau môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Trút bỏ mọi áp lực, bầu không khí tại các điểm thi ở Hà Nội như vỡ òa trong niềm vui sướng, sự nhẹ nhõm và cả những khoảnh khắc ăn mừng tuổi 18 đầy xúc động.

Sĩ tử vỡ òa đón sinh nhật ngay khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 1.

Đúng 9 giờ 35, những thí sinh đầu tiên tại điểm thi Trường THCS Trưng Vương (Hà Nội) bước qua cánh cổng trường, chính thức hoàn thành bài thi môn tự chọn. Theo ghi nhận của Thanh Niên, tâm trạng nhẹ nhõm cùng nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt các sĩ tử khi khép lại hành trình chinh phục kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

ẢNH: TUẤN MINH

Sĩ tử vỡ òa đón sinh nhật ngay khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 2.
Sĩ tử vỡ òa đón sinh nhật ngay khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 3.

Khép lại môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, niềm vui dường như được nhân đôi với nam sinh Phan Lê Bách (thứ 2 từ trái sang, học sinh Trường THPT Việt Đức) khi ngày "vượt vũ môn" cũng chính là ngày sinh nhật của em. Bước ra khỏi điểm thi với nụ cười rạng rỡ và tâm thế vô cùng thoải mái, Bách tự tin khẳng định mình đã "ăn trọn" điểm số ở hai môn tiếng Pháp và lịch sử, dự đoán có thể đạt mức 9 đến 10 điểm. "Hôm nay vừa là ngày thi cuối vừa là sinh nhật nên em cũng hồi hộp lắm. Tuy nhiên, em đã cố gắng làm bài trọn vẹn nhất", nam sinh chia sẻ.

ẢNH: TUẤN MINH

Sĩ tử vỡ òa đón sinh nhật ngay khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 4.

Niềm vui hoàn thành kỳ thi của Bách càng trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn khi em nhận được màn tổ chức sinh nhật bất ngờ từ những người bạn ngay khi bước ra khỏi điểm thi. Trong vòng tay chúc mừng của mọi người, nam sinh không giấu được sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành tới những người bạn đã luôn đồng hành, quan tâm và mang đến cho em một kỷ niệm tuổi 18 thật sự khó quên.

ẢNH: TUẤN MINH

Sĩ tử vỡ òa đón sinh nhật ngay khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 5.
Sĩ tử vỡ òa đón sinh nhật ngay khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 6.
Sĩ tử vỡ òa đón sinh nhật ngay khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 7.

Ôm 3 chú gấu bông đứng đợi trước điểm thi Trường THCS Trưng Vương, mẹ của nữ sinh Nguyễn Anh Thư cho biết đây là món quà bất ngờ dành tặng con gái cùng hai cô bạn thân. Trút bỏ những lo âu sau chuỗi ngày đồng hành cùng sĩ tử, chị chia sẻ: "Đến hôm nay thì mọi thứ đều trọn vẹn rồi. Bất luận kết quả thế nào, chỉ cần thấy các con hoàn thành trọn vẹn kỳ thi quan trọng này là tôi đã vô cùng hạnh phúc".

ẢNH: TUẤN MINH

Sĩ tử vỡ òa đón sinh nhật ngay khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 8.

Nhằm động viên tinh thần cậu em thân thiết cùng câu lạc bộ, Tạ Trần Hương Giang đã "chơi lớn" mang hẳn một tấm banner đến điểm thi đón Trịnh Quốc Kỳ (học sinh Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm). Món quà "đáp lễ" việc Kỳ từng đi cổ vũ Giang năm ngoái đã khiến nam sinh vô cùng bất ngờ và xúc động. Khoảnh khắc hội ngộ hài hước, rạng rỡ của hai chị em trước cổng trường thi đã xua tan đi mọi áp lực sau những giờ làm bài căng thẳng.

ẢNH: TUẤN MINH

Sĩ tử vỡ òa đón sinh nhật ngay khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 9.

Tại điểm thi Trường THCS Trần Duy Hưng, vượt qua trở ngại chấn thương phải ngồi xe lăn, nữ sinh Đỗ Tiểu Quyên vẫn giữ vững tinh thần lạc quan bước vào kỳ thi. Nhận được sự tiếp sức và những lời cổ vũ nồng nhiệt từ các tình nguyện viên áo xanh, Tiểu Quyên đã gửi lại những cử chỉ tri ân chân thành sau khi kết thúc buổi thi.

ẢNH: ĐÌNH HUY

Sĩ tử vỡ òa đón sinh nhật ngay khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 10.
Sĩ tử vỡ òa đón sinh nhật ngay khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 11.

Các thí sinh tri ân cùng bạn bè sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

ẢNH: ĐÌNH HUY - TUẤN MINH

 

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