Sĩ tử vỡ òa đón sinh nhật ngay khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT

Khép lại môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, niềm vui dường như được nhân đôi với nam sinh Phan Lê Bách (thứ 2 từ trái sang, học sinh Trường THPT Việt Đức) khi ngày "vượt vũ môn" cũng chính là ngày sinh nhật của em. Bước ra khỏi điểm thi với nụ cười rạng rỡ và tâm thế vô cùng thoải mái, Bách tự tin khẳng định mình đã "ăn trọn" điểm số ở hai môn tiếng Pháp và lịch sử, dự đoán có thể đạt mức 9 đến 10 điểm. "Hôm nay vừa là ngày thi cuối vừa là sinh nhật nên em cũng hồi hộp lắm. Tuy nhiên, em đã cố gắng làm bài trọn vẹn nhất", nam sinh chia sẻ.