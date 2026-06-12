Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh vào công viên tránh nắng, đọc báo chờ con

Trong những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, bên cạnh áp lực của thí sinh là những ánh mắt dõi theo đầy lo lắng của phụ huynh. Dưới cái nắng oi ả của phố biển Quy Nhơn, nhiều phụ huynh vẫn kiên nhẫn tìm bóng mát quanh các điểm thi để chờ con, đồng thời động viên và tiếp thêm tinh thần cho các em.

Phụ huynh tìm bóng mát quanh điểm thi ngồi chờ, động viên và tiếp thêm tinh thần cho con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ngồi trong công viên đọc báo, xem gợi ý giải đề để bớt lo

Ghi nhận tại khu vực công viên quảng trường Chiến Thắng (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), dù thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiều phụ huynh vẫn chọn nơi đây làm chỗ nghỉ chân trong lúc chờ con thi tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương.

Ông Nguyễn Văn Sơn đọc gợi ý giải đề thi tốt nghiệp trên Báo Thanh Niên trong khi chờ con dự thi ẢNH: ĐỨC NHẬT

Suốt 2 ngày con gái là Nguyễn Trương Trường Duyên, học sinh Trường THPT Quy Nhơn, bước vào phòng thi, ông Nguyễn Văn Sơn (60 tuổi) đều có mặt bên ngoài điểm thi. Nhà cách điểm thi khoảng 15 km, ngại di chuyển qua lại giữa trời nắng nóng, ông chọn ở lại công viên gần đó để chờ con.

Ngồi dưới tán cây xanh trong công viên, ông Sơn lặng lẽ đọc báo và cập nhật thông tin về kỳ thi. Những bài phân tích đề và gợi ý đáp án môn ngữ văn, toán trên Báo Thanh Niên giúp ông phần nào hình dung độ khó của đề thi, qua đó vơi bớt nỗi thấp thỏm khi chờ con.

"Con thi thì áp lực một, cha mẹ ở ngoài cũng lo lắng không kém. Tôi chỉ mong con giữ được sự bình tĩnh và làm bài hết khả năng của mình", ông Sơn chia sẻ.

Bước vào ngày thi thứ hai với các môn tự chọn, người cha không hỏi nhiều về bài vở hay kết quả làm bài. Trước khi con vào phòng thi, ông chỉ nhắc con giữ tâm lý thoải mái, tự tin và tập trung hoàn thành tốt bài thi.

Thi tốt nghiệp THPT: Xúc động người bà 72 tuổi đội nắng chờ cháu trước cổng trường

Xem các gợi ý giải đề môn ngữ văn, toán trên báo giúp phụ huynh hiểu được mức độ khó của đề ẢNH: ĐỨC NHẬT

Làm điểm tựa tinh thần cho con trai

Cũng tại điểm thi này, ông Châu Hoàng (55 tuổi, ở phường Quy Nhơn) dành trọn thời gian để đồng hành cùng con trai là em Châu Viết An, học sinh Trường THPT Trưng Vương.

Theo ông Hoàng, An là người khá tự lập. Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, nam sinh đã tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM và đạt 840 điểm. Em cũng hai lần tự vào TP.HCM để dự kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường đại học Sư phạm TP.HCM.

"Bình thường cháu tự đi học, tự đi thi hết. Nhưng lần này cháu bảo ba nghỉ làm một hôm đưa con đi thi. Nghe con nói vậy nên tôi gác lại công việc để đồng hành cùng cháu", ông Hoàng kể.

Phụ huynh tìm bóng mát tránh nắng để chờ con ẢNH: ĐỨC NHẬT

Dù nhà ở khá gần điểm thi, ông vẫn chọn ngồi chờ bên ngoài thay vì trở về nhà. Với ông, sự hiện diện của cha mẹ trong những ngày thi quan trọng có thể giúp con thêm vững tâm.

Trò chuyện trong lúc chờ con hoàn thành bài thi, ông Hoàng cho biết thời tiết những ngày diễn ra kỳ thi tuy nắng nóng nhưng vẫn dễ chịu hơn so với đợt nắng gay gắt trước đó vài tuần.

Khi được hỏi về định hướng tương lai của con, ông cười cho rằng học sinh hiện nay có nhiều lựa chọn và quyết định cũng có thể thay đổi theo kết quả thi. Vì vậy, gia đình sẽ đợi điểm số tổng hợp rồi mới cùng con cân nhắc ngành học phù hợp.

Thí sinh thở phào sau khi hoàn thành các môn thi ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trong 2 ngày 11-12.6, Báo Thanh Niên đã phát 500 tờ báo tại các điểm thi trên địa bàn phường Quy Nhơn. Những thông tin về kỳ thi, gợi ý giải đề và tư vấn tuyển sinh trên báo giúp phụ huynh cập nhật diễn biến kỳ thi, đồng thời có thêm cơ sở để đồng hành cùng con trong việc lựa chọn ngành học, trường học phù hợp.