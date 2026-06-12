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Giáo dục

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Đề chính thức môn hóa học xem tại đây

Bích Thanh
Bích Thanh
12/06/2026 10:02 GMT+7

Sáng nay 12.6, thí sinh đã bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với môn thi tự chọn hóa học. Thanh Niên cập nhật đề thi, gợi ý giải đề thi, nhận xét đề thi môn hóa học để phục vụ bạn đọc.

*Đề thi môn ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Đề chính thức môn hóa học xem tại đây - Ảnh 1.

ảnh: Ngọc Long

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Đề chính thức môn hóa học xem tại đây - Ảnh 2.

ảnh: Ngọc Long

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Đề chính thức môn hóa học xem tại đây - Ảnh 3.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Đề chính thức môn hóa học xem tại đây - Ảnh 4.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Đề chính thức môn hóa học xem tại đây - Ảnh 5.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2026

ẢNH: NHẬT THỊNH

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra vào ngày 11 và 12.6. Toàn quốc có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi (tăng 61.642 thí sinh so với năm trước), trong đó, số lượng thí sinh đăng ký trực tuyến là 1.204.806 (đạt 98,45%) với 2.487 điểm thi và gần 50.000 phòng thi.

Các địa phương đã huy động khoảng 200.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng chức năng tham gia phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Tặng phụ trương Gợi ý giải đề thi

Để kịp thời cung cấp thông tin cho thí sinh, ngay sau mỗi buổi thi, Thanh Niên Online sẽ cập nhật nhanh nhất đề thi, gợi ý giải đề từng môn trên website tại địa chỉ thanhnien.vn. Các giáo viên sẽ đưa ra những nhận xét, đánh giá mức độ khó dễ của đề thi từng môn.

Đồng thời, Báo Thanh Niên sẽ gửi tặng các thí sinh phụ trương Gợi ý giải đề thi tốt nghiệp THPT 2026 trên báo in số ra các ngày 12 và 13.6. Phụ trương gồm 4 trang với hướng dẫn giải đề chi tiết do các giáo viên có nhiều kinh nghiệm thực hiện.

Chúc các thí sinh đạt kết quả tốt nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

 

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