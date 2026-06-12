Thí sinh 39 tuổi chống nạng đi thi tốt nghiệp THPT, chồng ngày ngày đưa đón

Chống nạng đi thi tốt nghiệp THPT

Sáng 12.6, hàng chục ngàn sĩ tử tại Gia Lai bước vào ngày thi thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.



Giữa hàng trăm thí sinh đến điểm thi Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Kbang), chị Đinh Thị Dách (39 tuổi, người Ba Na, ở xã Kông Bờ La) gây chú ý khi xuất hiện cùng chiếc nạng gỗ. Do chấn thương sau tai nạn chưa bình phục hoàn toàn, chị được chồng chở đến điểm thi bằng xe máy.

Nhà cách điểm thi khoảng 5 km, để thuận tiện cho việc đi lại trong những ngày thi, chồng chị Dách phải dậy từ sáng sớm để đưa đón vợ. Khi đến điểm thi, người chồng được tạo điều kiện chở vợ vào bên trong sân trường. Quãng đường còn lại, chị Dách tự di chuyển đến phòng thi.

Dù khoảng cách không xa, việc đi lại với chị vẫn là thử thách. Tựa vào chiếc nạng gỗ, nữ thí sinh 39 tuổi từng bước tiến về khu vực thi trong sự hỗ trợ của lực lượng làm nhiệm vụ và các thí sinh xung quanh. Mỗi bước đi đều chậm chạp và đau đớn, nhưng không làm lung lay quyết tâm hoàn thành kỳ thi của chị.

Thí sinh Đinh Thị Dách tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT với chiếc nạng gỗ và những vết thương chưa lành hẳn sau tai nạn ẢNH: TRỌNG TẤN

Ba tháng trước, chị Dách gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đến nay, sức khỏe vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, việc đi lại còn nhiều hạn chế.

Khép lại ngày thi đầu tiên, chị Dách cho biết chưa thực sự hài lòng với bài làm của mình do quá trình ôn tập bị gián đoạn bởi thời gian điều trị và phục hồi sau tai nạn.

"Sau tai nạn, việc đi lại vẫn còn đau và khó khăn. Nhưng nếu bỏ cuộc thì tôi lại lỡ thêm một lần nữa", chị Dách chia sẻ.

17 năm dang dở giấc mơ học tập

Để có mặt tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, chị Dách đã trải qua một hành trình không hề dễ dàng. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị phải nghỉ học khi mới hoàn thành lớp 10 để đi làm phụ giúp gia đình.

Sau 17 năm rời xa ghế nhà trường, người phụ nữ Ba Na quyết định trở lại lớp học tại Trung tâm GDNN-GDTX Kbang với mong muốn hoàn thành chương trình THPT còn dang dở.

Trong những năm theo học, chị vừa đảm nhận công việc Chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn, vừa chăm lo gia đình và nuôi dạy hai con. Tưởng chừng những nỗ lực bền bỉ ấy sẽ giúp chị bước vào kỳ thi thuận lợi, nhưng một vụ tai nạn bất ngờ xảy ra ngay trước thời điểm thi tốt nghiệp.

Vụ tai nạn khiến chị bị chấn thương nội sọ, vỡ xương hàm, gãy xương đùi, xương đòn và xương chậu. Chị phải điều trị hơn một tháng tại bệnh viện, sau đó tiếp tục phục hồi chức năng trong điều kiện sức khỏe còn nhiều hạn chế.

Chị Dách được các thí sinh khác hỗ trợ đưa vào phòng thi ẢNH: TRỌNG TẤN

Muốn học luật để giúp bà con

Trở về nhà với cơ thể chưa lành lặn, những cơn đau vẫn thường xuyên xuất hiện nhưng chị không từ bỏ mục tiêu đã theo đuổi suốt nhiều năm. Mỗi ngày, chị tranh thủ thời gian tự ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi.

Với chị Dách, việc tham dự kỳ thi không chỉ để lấy tấm bằng tốt nghiệp THPT. Chị mong muốn trở thành tấm gương cho các con, để các em hiểu rằng việc học không bao giờ là quá muộn và luôn xứng đáng được theo đuổi.

Việc trở lại trường học ở tuổi gần 40 giúp chị thấu hiểu hơn những áp lực, khó khăn mà học sinh hiện nay đang đối mặt. Từ đó, chị có thể đồng hành, chia sẻ với các con nhiều hơn trong quá trình học tập.

Bên cạnh đó, chị mong muốn trang bị thêm kiến thức để phục vụ công việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tại địa phương. Nếu có điều kiện học tiếp sau khi hoàn thành kỳ thi, chị dự định theo đuổi ngành luật.

"Tôi đã chờ cơ hội học tập này rất lâu. Nếu thi đỗ và được tiếp tục học, tôi muốn theo ngành luật để có thêm kiến thức giúp đỡ bà con quanh mình. Nhiều năm qua, tôi nhận ra kiến thức pháp luật rất cần thiết. Nếu có cơ hội học tiếp, tôi muốn học để sau này hỗ trợ người dân hiệu quả hơn", chị Dách cho biết.

Không chỉ mong hoàn thành kỳ thi, chị Dách còn hy vọng câu chuyện của mình sẽ truyền thêm động lực cho những người từng dang dở việc học vì hoàn cảnh. Theo chị, chỉ cần còn giữ được ước mơ, bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu lại hành trình học tập của mình.

Ông Lê Hồng Tấn, Trưởng điểm thi Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, cho biết ngay khi nắm được tình trạng sức khỏe của thí sinh, điểm thi đã chủ động xây dựng phương án hỗ trợ. Địa phương và nhà trường cũng chuẩn bị phương tiện đưa đón nếu cần thiết.

Tuy nhiên, chồng chị Dách mong muốn tự đưa vợ đến điểm thi trong những ngày quan trọng này để tiếp thêm động lực cho chị hoàn thành kỳ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 toàn tỉnh Gia Lai có 37.508 thí sinh đăng ký dự thi tại 91 điểm thi ẢNH: ĐỨC NHẬT