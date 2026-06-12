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Giáo dục

Nữ sinh Hà Nội ngồi xe lăn vào phòng thi tốt nghiệp THPT

Đình Huy
Đình Huy
12/06/2026 08:42 GMT+7

Gặp tai nạn trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, nữ sinh Đỗ Thị Quyên phải ngồi xe lăn, nhờ sự trợ giúp của các tình nguyện viên để vào phòng thi tại điểm thi Trường THCS Trần Duy Hưng (P.Yên Hòa, Hà Nội).

6 giờ 30 sáng 12.6, tại cổng điểm thi Trường THCS Trần Duy Hưng đã chật kín thí sinh và phụ huynh. Trong buổi thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, bầu không khí tại đây thấy rõ sự hồi hộp, lo lắng của các bậc phụ huynh. Trước khi các thí sinh vào phòng thi, các bậc phụ huynh đều gửi lời động viên kèm những hành động để con mình vững tin hơn.

Nữ sinh Hà Nội ngồi xe lăn vào phòng thi tốt nghiệp THPT- Ảnh 1.

Điểm thi Trường THCS Trần Duy Hưng chật kín phụ huynh, học sinh từ sáng sớm

ẢNH: ĐÌNH HUY

Ôm chặt con gái vào lòng trước giờ thi hai môn cuối cùng, chị Đỗ Phương Lan (phụ huynh em Vũ Phương Anh, Trường THPT Lý Thái Tổ) không giấu được sự xúc động sau nhiều ngày đồng hành cùng con trên chặng đường vượt vũ môn. 

Cái ôm, lời chúc may mắn và ánh mắt đầy yêu thương của người mẹ như tiếp thêm động lực để cô con gái bước vào phòng thi với tâm thế tự tin nhất.

Nữ sinh Hà Nội ngồi xe lăn vào phòng thi tốt nghiệp THPT- Ảnh 2.

Chị Lan ôm động viên con gái

ẢNH: ĐÌNH HUY

Chị Lan cho biết, nếu như ngày thi đầu tiên cả hai mẹ con còn nhiều lo lắng thì đến nay tâm lý đã ổn định hơn. Theo lời chị, con gái nhận xét đề thi làm được nhưng vẫn phải chờ kết quả cuối cùng. Trong buổi thi này, Phương Anh hoàn thành hai môn tiếng Anh và lịch sử. 

Nguyện vọng của em là trở thành tân sinh viên Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn hoặc Trường đại học Hà Nội. Ngoài kết quả tốt nghiệp THPT, Phương Anh cũng đã chuẩn bị thêm chứng chỉ HSA (đánh giá năng lực) để mở rộng cơ hội trúng tuyển.

Người mẹ cho biết, trong những ngày thi, chị đã xin nghỉ làm để đưa đón, chăm sóc và động viên con. Khi kỳ thi khép lại, gia đình dự định thực hiện một chuyến đi đến Quảng Ninh hoặc trở về Thái Bình thăm bà ngoại, như một phần thưởng nhỏ dành cho cô con gái sau những tháng ngày miệt mài học tập và nỗ lực theo đuổi ước mơ.

Nữ sinh Hà Nội ngồi xe lăn vào phòng thi tốt nghiệp THPT- Ảnh 3.

Nữ sinh Đỗ Tiểu Quyên gặp tai nạn ngay trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong dòng thí sinh hối hả bước vào điểm thi Trường THCS Trần Duy Hưng sáng nay, hình ảnh một nữ sinh ngồi trên xe lăn khiến nhiều người không khỏi xúc động. Ngay khi xe ô tô của gia đình dừng trước cổng trường, các tình nguyện viên lập tức hỗ trợ đưa xe lăn xuống và đồng hành cùng em vào khu vực thi.

Đó là em Đỗ Tiểu Quyên, học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tiểu Quyên không may gặp tai nạn giao thông cách đây không lâu, em phải bó bột chân và chống nạng trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Chấn thương bất ngờ khiến nữ sinh chịu nhiều áp lực tâm lý, dù trước đó đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi quan trọng này. Thế nhưng, sự động viên và đồng hành không ngừng của bố mẹ đã tiếp thêm nghị lực để em vượt qua khó khăn, tự tin hoàn thành các bài thi.

Phụ huynh của nữ sinh cho biết, khi con bước vào buổi thi cuối cùng, cả gia đình đều cảm thấy nhẹ nhõm. Sau 2 ngày căng thẳng, điều mong mỏi lớn nhất lúc này không còn là điểm số, mà là con gái có thể hoàn thành kỳ thi một cách trọn vẹn, rồi trở về nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe sau những ngày vừa chống chọi với chấn thương vừa nỗ lực vượt qua thử thách quan trọng.

Nữ sinh Hà Nội ngồi xe lăn vào phòng thi tốt nghiệp THPT- Ảnh 4.
Nữ sinh Hà Nội ngồi xe lăn vào phòng thi tốt nghiệp THPT- Ảnh 5.

Nguyễn Phúc Hải là tình nguyện viên hỗ trợ đưa nữ sinh vào phòng thi

ẢNH: ĐÌNH HUY

Là người hỗ trợ nữ sinh Đỗ Tiểu Quyên vào phòng thi, tình nguyện viên Nguyễn Phúc Hải (sinh viên năm nhất của Học viện Ngoại giao), cho biết, đây là lần đầu tiên em tham gia hỗ trợ mùa thi cho các bạn học sinh. Ngay sau khi thấy gia đình thí sinh cần hỗ trợ, em đã nhanh chóng đi vào phòng bảo vệ, đưa chiếc xe lăn ra hỗ trợ, đón thí sinh vào phòng thi.

Hải chia sẻ, trong thời gian đưa Tiểu Quyên vào phòng thi, em đã hỏi thăm, tâm sự và động viên nữ sinh hoàn thành thật tốt hai môn thi cuối cùng.

"Tiểu Quyên chia sẻ sẽ thi tổ hợp hai môn tiếng anh và lịch sử, sau đó, Quyên sẽ thi thêm môn năng khiếu. Em chỉ biết động viên và chúc Quyên làm bài thật tốt", Phúc Hải nói.

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