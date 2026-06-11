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Giáo dục

Sĩ tử Hà Nội rạng ngời trong vòng tay người thân sau ngày đầu thi tốt nghiệp THPT

Tuấn Minh
Tuấn Minh
11/06/2026 19:38 GMT+7

Chiều 11.6, ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 khép lại với 2 môn ngữ văn và toán. Ghi nhận tại nhiều điểm thi trên địa bàn Hà Nội, sự căng thẳng đầu giờ sáng nhường chỗ cho tâm trạng nhẹ nhõm, phấn khởi của nhiều sĩ tử cùng người thân.

Sĩ tử Hà Nội rạng ngời trong vòng tay người thân sau ngày thi đầu tiên - Ảnh 1.

Sau khi kết thúc môn thi đầu tiên sáng 11.6, nhiều thí sinh rất bất ngờ và thích thú trước sự chào đón đầy sáng tạo của người thân. Trước điểm thi Trường THCS Hạ Yên Quyết (Hà Nội), các anh chị em của thí sinh Quách Bảo Minh (học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh) đã chuẩn bị sẵn một tấm banner in hình ảnh kỷ niệm của nam sinh để cổ vũ tinh thần. "Mục đích của tụi mình là mang đến một cú 'bất ngờ' để khích lệ tinh thần, giúp bạn ấy xả stress ngay khi bước ra khỏi phòng thi. Đồng thời, pha 'dìm hàng' này cũng là cách để mấy anh chị em thể hiện tình cảm thân thiết, gắn bó với nhau và mong rằng Bảo Minh sẽ vượt qua kỳ thi này xuất sắc", Quách Thu Hương, người nhà của thí sinh Bảo Minh, chia sẻ.

ẢNH: TUẤN MINH

Sĩ tử Hà Nội rạng ngời trong vòng tay người thân sau ngày thi đầu tiên - Ảnh 2.
Sĩ tử Hà Nội rạng ngời trong vòng tay người thân sau ngày thi đầu tiên - Ảnh 3.

Thí sinh được người nhà động viên sau buổi thi môn ngữ văn. Nhiều sĩ tử rời phòng thi với tâm trạng tương đối thoải mái và phấn khởi với môn thi đầu tiên.

ẢNH: TUẤN MINH

Sĩ tử Hà Nội rạng ngời trong vòng tay người thân sau ngày thi đầu tiên - Ảnh 4.

Chiều cùng ngày, ghi nhận tại điểm thi Trường THCS Trưng Vương, trước áp lực của môn thi toán, một số thí sinh lộ rõ vẻ căng thẳng. Để xốc lại tinh thần, người thân đã trao gửi những cái ôm và nụ hôn ấm áp thay cho lời chúc thi tốt dành tặng các sĩ tử.

ẢNH: TUẤN MINH

Sĩ tử Hà Nội rạng ngời trong vòng tay người thân sau ngày thi đầu tiên - Ảnh 5.
Sĩ tử Hà Nội rạng ngời trong vòng tay người thân sau ngày thi đầu tiên - Ảnh 6.

Các thí sinh không quên lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ cùng người thân trước khi bước vào điểm thi

ẢNH: TUẤN MINH

Sĩ tử Hà Nội rạng ngời trong vòng tay người thân sau ngày thi đầu tiên - Ảnh 7.
Sĩ tử Hà Nội rạng ngời trong vòng tay người thân sau ngày thi đầu tiên - Ảnh 8.
Sĩ tử Hà Nội rạng ngời trong vòng tay người thân sau ngày thi đầu tiên - Ảnh 9.
Sĩ tử Hà Nội rạng ngời trong vòng tay người thân sau ngày thi đầu tiên - Ảnh 10.

16 giờ, kết thúc môn thi toán, nhiều thí sinh rời điểm thi với tâm trạng rạng rỡ và nhẹ nhõm

ẢNH: TUẤN MINH

Sĩ tử Hà Nội rạng ngời trong vòng tay người thân sau ngày thi đầu tiên - Ảnh 11.
Sĩ tử Hà Nội rạng ngời trong vòng tay người thân sau ngày thi đầu tiên - Ảnh 12.

Có mặt trước cổng trường với bó hoa rực rỡ, ông Trần Duy Phúc (P.Cửa Nam) chờ đón cô "cháu gái rượu" - em Nguyễn Bảo Trâm (học sinh Trường THPT Việt Đức). Dù cháu gái đang ấp ủ nguyện vọng khá cao, ông luôn dặn dò em không nên tự tạo áp lực. "Tôi có mỗi đứa cháu gái nên rất cưng. Tôi tặng món quà này sớm hy vọng sẽ tiếp thêm động lực, giúp cháu có tinh thần thật thoải mái để hoàn thành xuất sắc các bài thi tiếp theo", ông Phúc chia sẻ

ẢNH: TUẤN MINH

Sĩ tử Hà Nội rạng ngời trong vòng tay người thân sau ngày thi đầu tiên - Ảnh 13.
Sĩ tử Hà Nội rạng ngời trong vòng tay người thân sau ngày thi đầu tiên - Ảnh 14.

Những cái ôm "sạc năng lượng" cho thí sinh sau khi kết thúc ngày thi đầu tiên

ẢNH: TUẤN MINH

Sĩ tử Hà Nội rạng ngời trong vòng tay người thân sau ngày thi đầu tiên - Ảnh 15.

Kết thúc ngày thi đầu tiên, hai nam sinh Nguyễn Văn Kiên và Trần Khôi Nguyên (học sinh Trường THPT Việt Đức) bước ra khỏi điểm thi với tâm trạng thoải mái và có những chia sẻ hài hước. Nhận xét về cấu trúc đề thi năm nay, Nguyễn Văn Kiên (bên trái) hóm hỉnh so sánh đề thi "dễ sống hơn, bơi dễ hơn, nước không sâu" so với độ khó của năm ngoái. Với sự tự tin về bài làm của mình ở cả 2 môn thi đầu, các em chia sẻ sẽ dành thời gian còn lại trong ngày để nghỉ ngơi, chuẩn bị tâm lý thật thoải mái cho buổi thi vào sáng mai 12.6.

ẢNH: TUẤN MINH


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