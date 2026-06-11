Sĩ tử Hà Nội rạng ngời trong vòng tay người thân sau ngày đầu thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh được người nhà động viên sau buổi thi môn ngữ văn. Nhiều sĩ tử rời phòng thi với tâm trạng tương đối thoải mái và phấn khởi với môn thi đầu tiên.
ẢNH: TUẤN MINH
Các thí sinh không quên lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ cùng người thân trước khi bước vào điểm thi
ẢNH: TUẤN MINH
16 giờ, kết thúc môn thi toán, nhiều thí sinh rời điểm thi với tâm trạng rạng rỡ và nhẹ nhõm
ẢNH: TUẤN MINH
Có mặt trước cổng trường với bó hoa rực rỡ, ông Trần Duy Phúc (P.Cửa Nam) chờ đón cô "cháu gái rượu" - em Nguyễn Bảo Trâm (học sinh Trường THPT Việt Đức). Dù cháu gái đang ấp ủ nguyện vọng khá cao, ông luôn dặn dò em không nên tự tạo áp lực. "Tôi có mỗi đứa cháu gái nên rất cưng. Tôi tặng món quà này sớm hy vọng sẽ tiếp thêm động lực, giúp cháu có tinh thần thật thoải mái để hoàn thành xuất sắc các bài thi tiếp theo", ông Phúc chia sẻ
ẢNH: TUẤN MINH
Những cái ôm "sạc năng lượng" cho thí sinh sau khi kết thúc ngày thi đầu tiên
ẢNH: TUẤN MINH
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