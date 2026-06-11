Sĩ tử Hà Nội rạng ngời trong vòng tay người thân sau ngày đầu thi tốt nghiệp THPT

Sau khi kết thúc môn thi đầu tiên sáng 11.6, nhiều thí sinh rất bất ngờ và thích thú trước sự chào đón đầy sáng tạo của người thân. Trước điểm thi Trường THCS Hạ Yên Quyết (Hà Nội), các anh chị em của thí sinh Quách Bảo Minh (học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh) đã chuẩn bị sẵn một tấm banner in hình ảnh kỷ niệm của nam sinh để cổ vũ tinh thần. "Mục đích của tụi mình là mang đến một cú 'bất ngờ' để khích lệ tinh thần, giúp bạn ấy xả stress ngay khi bước ra khỏi phòng thi. Đồng thời, pha 'dìm hàng' này cũng là cách để mấy anh chị em thể hiện tình cảm thân thiết, gắn bó với nhau và mong rằng Bảo Minh sẽ vượt qua kỳ thi này xuất sắc", Quách Thu Hương, người nhà của thí sinh Bảo Minh, chia sẻ.

