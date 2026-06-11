Đứng chờ cháu thi THPT, ông ngoại xúc động nhớ chuyện thi cử 20 năm trước

Sáng nay 11.6, khi hàng chục nghìn sĩ tử bước vào phòng thi tốt nghiệp THPT năm 2026, bên ngoài các điểm thi tại thành phố Đà Nẵng là những ánh mắt dõi theo đầy lo lắng, kỳ vọng của người thân.

Mỗi phụ huynh một tâm trạng, nhưng cùng chung niềm mong mỏi con hoàn thành tốt bài thi ẢNH: CAM THẢO

Giữa dòng người đứng chờ trước cổng Trường THPT Trần Phú (phường Hải Châu), ông Lê Văn Lộc (70 tuổi, trú phường Hòa Cường) không giấu được sự xúc động khi nhìn theo bóng dáng cháu ngoại vừa khuất sau cánh cổng điểm thi.

Ông Lộc bảo, khoảnh khắc ấy khiến ông nhớ lại câu chuyện của hơn 20 năm trước. Khi đó, ông cũng đứng trước cổng trường với tâm trạng hồi hộp tương tự để đưa con gái đi thi.

Hơn 20 năm sau ngày đưa con gái đi thi, ông Lê Văn Lộc lại hồi hộp đứng chờ cháu ngoại vừa bước vào phòng thi ẢNH: CAM THẢO

"Ngày trước đưa mẹ cháu đi thi, giờ lại đến lượt cháu ngoại. Thời gian trôi nhanh quá, cảm xúc hồi hộp chờ đợi ngày ấy vẫn vẹn nguyên", ông Lộc bồi hồi.

Nhiều năm qua, chứng kiến cháu ngoại lớn lên từng ngày là niềm vui lớn của gia đình ông. Đặc biệt, trong những tháng cuối cấp THPT, hình ảnh cháu miệt mài học tập khiến ông vừa thương vừa tự hào.

"Mỗi tối thấy cháu còn sáng đèn học bài, tôi vừa thương vừa mừng. Cháu rất cố gắng nên cả nhà ai cũng động viên để cháu có tinh thần tốt nhất trước kỳ thi", ông Lộc nói.

Nhìn cháu bước vào kỳ thi quan trọng của tuổi 18, ông chỉ có một mong muốn giản dị là cháu giữ được sự bình tĩnh và tự tin.

"Tôi không đặt áp lực điểm số. Chỉ mong cháu làm bài thật tốt, đúng với khả năng của mình và sau này trưởng thành, thành công như ba mẹ", ông Lộc chia sẻ.

Không chỉ có ông Lộc, sáng nay nhiều phụ huynh tại các điểm thi ở thành phố Đà Nẵng cũng mang theo những câu chuyện và cảm xúc riêng.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM đến điểm thi động viên, thí sinh tự tin đạt 6-7 điểm môn văn

Bà Thi Thị Hải cho biết sẽ thưởng cho con một chuyến du lịch sau kỳ thi để động viên tinh thần con ẢNH: CAM THẢO

Sau khi con vào phòng thi, bà Thi Thị Hải (50 tuổi, ở phường Hải Châu) vẫn đứng chờ với tâm trạng thấp thỏm. Người mẹ này cho biết sẽ thưởng cho con một chuyến du lịch sau kỳ thi như món quà động viên sau thời gian dài học tập căng thẳng.

"Tôi chỉ mong con bình tĩnh, tự tin hoàn thành tốt phần thi", bà Hải nói.

Trong khi đó, ông Phan Phước Tiến (58 tuổi, phường Hải Châu) cũng không giấu được sự hồi hộp trong ngày đầu tiên của kỳ thi, nhưng vẫn đặt trọn niềm tin vào sự nỗ lực của con gái sau nhiều tháng miệt mài ôn tập.

Dù hồi hộp, ông Tiến cho biết chỉ mong con gái giữ được sự bình tĩnh để làm bài thật tốt ẢNH: CAM THẢO

Ngoài cổng trường, các phụ huynh liên tục cập nhật thời gian và chờ đợi các sĩ tử hoàn thành môn thi ẢNH: CAM THẢO

Chị Trần Thị Hải Yến (45 tuổi, ở phường An Hải) cho biết gia đình vừa trải qua khoảng thời gian nhiều áp lực khi bà ngoại của sĩ tử có lịch phẫu thuật ngay trước kỳ thi. Vừa lo lắng cho sức khỏe của người thân, vừa phải tập trung ôn tập, con gái chị đã cố gắng cân bằng tâm lý để bước vào kỳ thi quan trọng.

"May mắn là ca phẫu thuật thành công nên cháu yên tâm hơn rất nhiều. Tôi tin con sẽ làm hết khả năng của mình", chị Yến nói.

Sau khi ca phẫu thuật của bà ngoại diễn ra thành công, con gái của chị Trần Thị Hải Yến yên tâm hơn khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ẢNH: CAM THẢO

Ngoài cổng trường thi, mỗi người một tâm trạng, một câu chuyện riêng. Nhưng tất cả đều chung một niềm mong mỏi các sĩ tử sẽ bình tĩnh, tự tin vượt qua kỳ thi quan trọng để mở ra cánh cửa mới trên hành trình trưởng thành.