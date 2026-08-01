Lần đầu TP.HCM ghép gan cứu bé 14 tuổi mắc ung thư gan

Ngày 31.7, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết vừa thực hiện thành công ca ghép gan cho bệnh nhi 14 tuổi mắc ung thư biểu mô tế bào gan (Hepatocellular Carcinoma - HCC). Đây là ca ghép gan đầu tiên điều trị bệnh nhi mắc ung thư biểu mô tế bào gan tại phía nam.

Bác sĩ Trương Thị Yến Nhi, Khoa Gan mật tụy và ghép gan, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết cuối năm 2025, bệnh nhi được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tế bào gan. Từ tháng 11.2025 đến tháng 6.2026, bệnh nhi đã trải qua 10 đợt hóa trị.

Cuối tháng 6.2026, Bệnh viện Nhi đồng 2 hội chẩn với GS Raymond Reding, chuyên gia ghép gan đến từ Bỉ. Sau buổi hội chẩn, TS-BS Trần Thanh Trí, Trưởng ê kíp ghép gan của bệnh viện, quyết định chỉ định ghép gan sớm, đồng thời khẩn trương chuẩn bị cho cả người hiến và người nhận.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 cùng chuyên gia đến từ Bỉ ghép gan cho bệnh nhi mắc ung thư biểu mô tế bào gan ẢNH: BVCC

Qua đánh giá đa chuyên khoa và nội soi thám sát ổ bụng, ê kíp ghi nhận khối u chưa xâm lấn bề mặt gan, chưa di căn hạch, chưa xâm lấn mạch máu hay các cơ quan lân cận, chức năng gan vẫn được bảo tồn tốt.

Nhận thấy bệnh nhi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn ghép gan, các bác sĩ quyết định thực hiện ghép gan từ người hiến sống là mẹ ruột của bệnh nhi vào ngày 22.7.

Đến nay, sức khỏe bệnh nhi hồi phục tích cực. Bệnh nhi tỉnh táo, vui vẻ, ăn uống tốt, sinh hoạt gần như bình thường. Gan ghép hoạt động ổn định, chức năng gan phục hồi tốt và chưa ghi nhận dấu hiệu thải ghép. Người hiến gan là mẹ ruột cũng hồi phục ổn định và đã được xuất viện.

Theo TS-BS Trần Thanh Trí, ung thư biểu mô tế bào gan ở trẻ em là bệnh hiếm gặp nhưng đã được thế giới công nhận là một trong những chỉ định ghép gan. Trong trường hợp không thể cắt bỏ phần gan chứa khối u, ghép gan là phương pháp điều trị triệt để duy nhất, giúp loại bỏ hoàn toàn khối u cùng lá gan bệnh, đồng thời mang lại cơ hội sống lâu dài cho trẻ.

Dù tiên lượng sau ghép rất khả quan nếu được chỉ định đúng thời điểm và đúng đối tượng, trên thực tế vẫn còn nhiều trẻ mắc ung thư gan chưa thể tiếp cận phương pháp điều trị này.

Những rào cản về kinh tế, nguồn tạng hiến, quá trình chuyển tuyến và khả năng tiếp cận các trung tâm ghép gan chuyên sâu khiến không ít bệnh nhi bỏ lỡ cơ hội điều trị tối ưu.

Đối với trường hợp này, ngoài nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa, gia đình bệnh nhi còn nhận được sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, giúp chi trả phần lớn chi phí ghép gan và điều trị. Sự đồng hành của cộng đồng đã góp phần mang đến cơ hội hồi sinh cho bệnh nhi. Hiện sau ghép gan, bệnh nhi tỉnh táo, tiếp xúc tốt và trò chuyện vui vẻ với gia đình.

Theo PGS-TS Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, thành công của ca ghép tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn của bệnh viện với vai trò là trung tâm ghép gan trẻ em hàng đầu khu vực phía nam.

"Ca ghép thành công không chỉ mở ra cuộc sống mới cho một bệnh nhi mắc ung thư gan mà còn khẳng định sự phát triển của kỹ thuật ghép gan trẻ em tại bệnh viện, mang thêm hy vọng cho nhiều trẻ mắc bệnh gan giai đoạn cuối và các bệnh lý ác tính ở gan có chỉ định ghép gan trong tương lai", PGS-TS Phạm Ngọc Thạch cho biết.