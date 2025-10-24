Bệnh nhân xin về quê 'chờ chết', bác sĩ ghép gan cứu sống ngoạn mục

Ngày 24.10, Bệnh viện Quân y 175 thông tin, ông L.Đ.T. (58 tuổi, ở phường An Phú Đông, TP.HCM) đã được hồi sinh kỳ diệu sau ca ghép gan tại bệnh viện. Đây là ca ghép gan thứ 10, đánh dấu cột mốc quan trọng đối với Bệnh viện Quân y 175 khi chính thức làm chủ kỹ thuật ghép gan.

Không còn niềm tin vào sự sống, nhưng được ghép gan cứu sống

Bệnh sử cho thấy, ông T. mắc xơ gan do viêm gan B suốt 4 năm qua. Bệnh diễn tiến nặng nhanh, gây cổ trướng kháng trị, xuất huyết tiêu hóa, giãn tĩnh mạch thực quản, phù toàn thân, loét đường tiêu hóa và rối loạn đông máu. Cơ thể ông suy kiệt, tràn dịch phổi, khó thở, không thể đi lại, phải nhiều lần nhập viện cấp cứu.

Có thời điểm ông T. kiệt sức, mất niềm tin vào sự sống. Khi mọi biện pháp điều trị không còn hiệu quả, ông xin bác sĩ cho về quê "chờ chết" tại nơi chôn nhau cắt rốn. Nhưng người vợ và người cháu ruột vẫn động viên ông đừng từ bỏ hy vọng.

Người đàn ông từng mất niềm tin vào sự sống đã được bác sĩ ghép gan cứu sống ẢNH: BV

Theo thiếu tá, bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng đơn vị Gan mật tụy, Phó khoa Ngoại bụng Bệnh viện Quân y 175 (trưởng kíp mổ ghép gan), thì chính tình thân và khát vọng sống đã đưa ông T. đến Bệnh viện Quân y 175 để tìm cơ hội cuối cùng. Người cháu ruột của ông đã tình nguyện hiến gan cứu chú.

"Khi ca mổ kết thúc thành công, cảm xúc đầu tiên là biết ơn người hiến gan, thầy cô, đồng đội và hành trình mà chúng tôi đã đi qua. Thành công này minh chứng rằng Bệnh viện Quân y 175 đã thực sự làm chủ kỹ thuật ghép gan, sẵn sàng thực hiện độc lập, vững vàng trong mọi tình huống", bác sĩ Mạnh chia sẻ.

Từ một người đàn ông từng buông bỏ hy vọng, ông T. đã được hồi sinh nhờ tình yêu thương của người thân và nỗ lực không ngừng của các y bác sĩ. Ca ghép gan thành công không chỉ mang lại sự sống mới cho bệnh nhân, mà còn lan tỏa niềm tin vào y đức và những điều kỳ diệu của y học.

Hướng đến xây dựng trung tâm ghép tạng hiện đại

Cùng ngày, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Quân y 175 tổ chức tổng kết công tác chuyển giao kỹ thuật ghép gan.

Theo đó, chương trình chuyển giao kỹ thuật ghép gan giữa 2 bệnh viện được khởi động từ tháng 3.2024, với 8 đợt đào tạo cho 62 học viên thuộc 14 chuyên ngành. Bệnh viện Quân y 175 thực hiện lấy và ghép gan dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Đến tháng 12.2024, Bệnh viện Quân y 175 đã thực hiện thành công ca ghép gan đầu tiên. Dù kế hoạch chuyển giao dự kiến kéo dài 2 năm, nhưng chỉ trong 10 tháng, ê kíp của Bệnh viện Quân y 175 đã thực hiện 10 ca ghép gan, trong đó có 3 ca cấp cứu nguy kịch.

Bệnh viện Quân y 175 khẳng định làm chủ kỹ thuật ghép gan ẢNH: BV

Đại tá, PGS-TS Lê Văn Thành (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), Trưởng đoàn chuyên gia chuyển giao kỹ thuật ghép gan, đánh giá: Đến ca thứ 10, ê kíp ghép gan của Bệnh viện Quân y 175 đã hoàn toàn làm chủ kỹ thuật, thực hiện thành công những ca mổ phức tạp. Thành công này khẳng định vị thế của Bệnh viện Quân y 175 trên bản đồ ghép tạng Việt Nam.

Theo đại tá, TS-BS Nguyễn Việt Cường, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175, đây là nền tảng để bệnh viện tiếp tục làm chủ các kỹ thuật ghép tạng phức tạp hơn. Bệnh viện hướng đến xây dựng trung tâm ghép tạng hiện đại, phục vụ ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân khu vực phía nam.



