Lan Ngọc và dàn mỹ nhân Việt vào đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Chuyên trang phê bình độc lập TC Candler vừa công bố danh sách đề cử cho bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. Bên cạnh nhiều tên tuổi quốc tế như
Taylor Swift, Margot Robbie, Ariana Grande, Việt Nam có 5 gương mặt nữ được đề cử gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Lê Huỳnh Thúy Ngân, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Đoàn Thiên Ân và Kaity Nguyễn. Sắc vóc của Lan Ngọc, Thúy Ngân
Đây là lần đầu Ninh Dương Lan Ngọc góp mặt trong bảng đề cử của TC Candler. Cô gây ấn tượng với khán giả qua loạt vai diễn trong
Cánh đồng bất tận, Gái già lắm chiêu, Cua lại vợ bầu… Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Lan Ngọc cũng thường xuyên góp mặt trong các chương trình truyền hình thực tế, gây ấn tượng bởi tính cách vui nhộn, hoạt ngôn
Ở tuổi 36, Lan Ngọc gây ấn tượng bởi nhan sắc rạng rỡ, trẻ trung. Cô không ngại thử sức ở nhiều phong cách thời trang khác nhau, từ thanh lịch đến quyến rũ. Được gọi là “ngọc nữ” của điện ảnh Việt, Lan Ngọc còn là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng. Về cuộc sống riêng, Lan Ngọc khá kín tiếng, ít khi chia sẻ trước truyền thông
Thúy Ngân sinh năm 1991, gây ấn tượng với vai diễn trong
Gạo nếp gạo tẻ. Từ bước đệm này, cô góp mặt trong nhiều dự án phim khác như Nữ chủ, 7 năm chưa cưới sẽ chia tay, Cây táo nở hoa… Gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp cùng chiều cao nổi bật, cô từng thử sức ở một số cuộc thi nhan sắc trước khi bén duyên sang diễn xuất
So với thời điểm mới vào nghề, Thúy Ngân được nhận xét ngày càng nhuận sắc. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc rạng rỡ tại các sự kiện hay trong cuộc sống đời thường. Trong đó, hình ảnh diện bikini nóng bỏng của diễn viên
Cây táo nở hoa khiến dân mạng trầm trồ vì vóc dáng chuẩn
Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 và gần đây nhất là đăng quang Miss Universe Vietnam 2024. Người đẹp nhiều lần được mời đảm nhận vai trò giám khảo, huấn luyện viên tại các chương trình thực tế
Kỳ Duyên ghi dấu ấn với công chúng qua sự chuyển biến về phong cách thời trang và thần thái sắc sảo. Bên cạnh các hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và đại sứ thương hiệu, cô còn tham gia đóng phim với vai diễn trong dự án điện ảnh
Bộ tứ báo thủ
Đoàn Thiên Ân ghi tên mình vào danh sách đề cử sau những nỗ lực khẳng định bản thân tại các cuộc thi sắc đẹp. Cô đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 và lọt vào Top 20 Miss Grand International cùng năm. Gương mặt xinh đẹp, chiều cao 1,75 m cùng câu chuyện vượt qua mặc cảm ngoại hình trong quá khứ của cô đã tạo được sự chú ý đối với cộng đồng mạng
Thời gian qua, Thiên Ân có sự chuyển mình sang lĩnh vực diễn xuất. Cô đảm nhận vai chính đầu tay trong tác phẩm điện ảnh
Nụ hôn bạc tỉ ra mắt vào dịp tết 2025. Gần đây, Đoàn Thiên Ân tiếp tục góp mặt trong Thư tình gửi ma sơ, dự kiến ra rạp vào tháng 4.2026
Kaity Nguyễn sinh năm 1999. Nữ diễn viên được khán giả nhận xét mang nét đẹp sắc sảo với đôi mắt to tròn đặc trưng. Cô chạm ngõ màn ảnh rộng từ khá sớm và nhanh chóng gây chú ý với bộ phim
Em chưa 18. Sau thành công này, Kaity Nguyễn tiếp tục tham gia nhiều dự án điện ảnh nổi bật khác, gần đây là Tử chiến trên không
Kaity Nguyễn cho thấy sự đa dạng trong hoạt động nghệ thuật khi không chỉ tham gia diễn xuất mà còn đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo, đồng thời góp mặt trong một số dự án điện ảnh với vai trò nhà đầu tư. Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, nữ diễn viên sinh năm 1999 cũng gây chú ý mỗi khi xuất hiện tại sự kiện nhờ phong cách thời trang chỉn chu cùng hình ảnh ngày càng trưởng thành
