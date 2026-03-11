Lan Ngọc và dàn mỹ nhân Việt vào đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Thúy Ngân sinh năm 1991, gây ấn tượng với vai diễn trong Gạo nếp gạo tẻ. Từ bước đệm này, cô góp mặt trong nhiều dự án phim khác như Nữ chủ, 7 năm chưa cưới sẽ chia tay, Cây táo nở hoa… Gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp cùng chiều cao nổi bật, cô từng thử sức ở một số cuộc thi nhan sắc trước khi bén duyên sang diễn xuất