Lân Nhã: Cuộc sống của mình, nếu giữ được cho riêng tư thì vẫn tốt hơn

Lân Nhã hiếm hoi chia sẻ về chặng đường làm nghề và cuộc sống hôn nhân Ảnh: NVCC

Lân Nhã: Bài học sau sự cố hủy show

* Xin chào ca sĩ Lân Nhã! Vào cuối năm 2025, anh từng đối mặt với không ít tiêu cực khi hủy concert tại Hà Nội. Anh đã trải qua quãng thời gian đó như thế nào?

- Ca sĩ Lân Nhã: Đó là lần đầu tiên tôi gặp phải sự cố trong quá trình làm nghề. Ban đầu, tôi có chút bất ngờ và buồn khi thấy những lời lẽ nặng nề hướng về mình. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, tôi không sử dụng mạng xã hội quá nhiều. Theo một cách nào đó, điều này giúp tôi tránh được những tác động tiêu cực không cần thiết. Có lẽ cũng là do cách sống và lựa chọn của mình, nên khi mọi chuyện xảy ra, tôi tiếp nhận mọi việc theo hướng tích cực nhất.

Cuộc sống vốn là như vậy, và nếu đã chọn tiếp tục theo đuổi con đường này, làm nghề và sống với nghề, thì bản thân phải học cách đi tiếp. Khi đã tự hỏi và tự trả lời được những câu hỏi đó, tôi hiểu rằng mình đã chọn thì phải chấp nhận và bước tiếp cùng lựa chọn của mình. Những khó khăn như vậy thực ra không chỉ riêng nghề này mới có, chỉ là với công việc đứng trước công chúng, mọi thứ dễ bị nhìn thấy và bàn luận nhiều hơn.

* Việc hủy concert khiến anh tổn thất tài chính ra sao?

- Khi làm show, tôi xác định không thể có lời, hòa vốn là mừng, nếu lỗ nhiều hơn thì vẫn trong giới hạn được kiểm soát. Vì vậy, sau việc hủy concert ở Hà Nội, dĩ nhiên là mình có tổn thất tài chính rồi. Nhưng tôi xem đó là bài học cho mình, để sau này khi làm, mình biết cân đối sao cho hợp lý. Dĩ nhiên tôi cũng bị ảnh hưởng về tâm lý, nhưng không đến mức mất ăn mất ngủ. May mắn là vợ rất hiểu và chia sẻ với tôi sau sự việc. Cô ấy rất thoải mái, không bận tâm nhiều chuyện tiền nong với tôi.

Lân Nhã thừa nhận sự cố vừa qua khiến nhìn nhận lại, không còn quá tự tin vào vị trí của mình Ảnh: NVCC

* Anh rút ra được gì sau sự cố vừa qua?

- Mọi việc phần lớn xuất phát từ quyết định của mình, nên khi xảy ra sự việc và kết quả không như mong muốn, tôi phải là người chịu trách nhiệm. Thời điểm đó, thay vì tổ chức một concert, tôi chọn làm ở hai nơi, cả Hà Nội và TP.HCM. Tôi xem đó như một bài học, bởi cuộc sống này là hành trình học hỏi liên tục.

Tôi cho rằng nguyên nhân chính là vì mình chưa đủ chuẩn bị để chịu áp lực. Đó là một "cuộc chơi" lớn hơn rất nhiều so với những không gian quen thuộc như phòng trà hay sân khấu nhỏ. Khi bước ra một sân khấu lớn, mọi chi phí, quy mô và áp lực đều tăng lên theo dây chuyền, kéo theo nhiều vấn đề mà mình chưa lường hết, từ tổ chức, vận hành cho đến giá vé. Nếu khi đó, tôi chuẩn bị sẵn tâm lý cho những điều này, có lẽ mọi thứ đã dễ chấp nhận hơn.

Sau tất cả, tôi xem đây là kinh nghiệm cần rút ra cho những lần sau. Nếu đã đủ can đảm để làm điều mình muốn, thì cũng phải đủ khả năng và bản lĩnh để chịu đựng áp lực mà lựa chọn đó mang lại. Từ trải nghiệm đó, tôi cũng nhìn lại vị trí hiện tại của mình. Có lẽ tôi hơi tự tin. Nhưng tôi vẫn còn mơ ước và sẽ cố gắng để mỗi năm có thể tổ chức một concert như thế.

Khán giả đến với Lân Nhã ban đầu là vì chính mình, rồi sau đó là vì năng lượng mà mình mang đến cho họ. Ca sĩ Lân Nhã





Giọng ca 8X cho biết bản thân là người sợ áp lực, thích bình yên, an toàn như cách anh sống và làm nghề nhiều năm qua Ảnh: NVCC

Học cách quan tâm ít lại...

* Sau nhiều năm, quan điểm làm nghề của anh có gì thay đổi so với trước đây? Anh có quan tâm đến giải thưởng, có nhạc vào top trending?

- Trước đây, tôi cũng có chút băn khoăn về khi mình đứng ngoài đường đua, bảng xếp hạng hay giải thưởng. Vì thật ra, gần như ai cũng muốn có một vị trí, một danh phận trong cuộc sống này, không ai là không mong muốn điều đó. Nhưng sau này, tôi nghĩ là tất cả cũng do mình chọn.

Mình chọn con đường này, chọn cách sống như thế này, chọn không đặt nặng áp lực. Mình muốn một cuộc sống bình yên, có gia đình, có con thì không thể đòi hỏi được khán giả yêu thích theo kiểu của một người chưa có gia đình được. Có rất nhiều thứ đi kèm, và mình phải chấp nhận, phải hài lòng với lựa chọn của mình. Còn nếu không hài lòng, thì mình có thể bỏ nghề. Với tôi, đó là điều mình luôn tự nhắc bản thân phải giữ cho cân bằng. Mình thích thì mình vẫn làm, còn không thì thôi. Và cách mà tôi tập cho mình trong những năm gần đây là học cách quan tâm ít lại.

* Vậy khi làm album hay sản phẩm mới, Lân Nhã đặt tiêu chí gì lên hàng đầu?

- Tiêu chí đầu tiên vẫn là tôi phải thích bài hát đó trước. Thứ hai là bài hát phải có lời và giai điệu đẹp, phải chạm được vào cảm xúc của mình. Nếu chính mình còn không cảm được thì rất khó để truyền cảm xúc đó đến cho người khác. Khán giả đến với Lân Nhã ban đầu là vì chính mình, rồi sau đó là vì năng lượng mà mình mang đến cho họ.

* Một ca sĩ luôn điềm tĩnh, lịch lãm trên sân khấu sẽ bộc lộ cảm xúc ra sao trước những bình luận tiêu cực hướng về mình?

- Tôi có thói quen xấu là hay dồn nén cảm xúc và tiêu cực vào bên trong, thay vì nói ra. Điều đó không hề tốt, bởi khi năng lượng tiêu cực không được giải tỏa, nó dễ khiến con người mất cân bằng. Tôi đã trải qua trạng thái này trong suốt nhiều năm. Chỉ đến sau này, tôi mới học được cách chia sẻ nhiều hơn với những người thân thiết. Không cần đúng sai, không cần hay dở, chỉ cần được nói ra để lòng mình nhẹ đi. Khi đó, những người xung quanh sẽ hiểu mình đã trải qua điều gì, đã cố gắng ra sao. Còn việc bên ngoài nhìn nhận hay bàn luận về mình như thế nào, tôi hiểu rằng đó là điều không thể kiểm soát. Tôi không nghĩ mình luôn đúng. Có những góp ý rất hợp lý, tôi đọc và ghi nhận. Nhưng cũng có những bình luận tiêu cực, mang tính công kích cá nhân, thì tôi chọn không để tâm quá nhiều.

Nam ca sĩ thể hiện sự hạnh phúc khi nhắc đến tổ ấm bình yên và hai con Ảnh: L.X

Vợ nhắc tôi nên chăm chút ngoại hình

* Lân Nhã là người khá kín tiếng trên mạng xã hội. Đây là tính cách hay là lựa chọn của anh?

- Tôi không phải là người thích chia sẻ quá nhiều trên mạng xã hội. Một phần là do tính cách, phần khác là vì tôi thấy không phải chuyện gì cũng cần đưa lên. Cuộc sống của mình, nếu giữ được cho riêng tư thì vẫn tốt hơn. Tôi dùng mạng xã hội chủ yếu để cập nhật thông tin, xem mọi người đang làm gì, đang nghĩ gì. Còn bản thân mình thì không có nhu cầu phải thể hiện quá nhiều.

* Khán giả nhận xét gần đây Lân Nhã tươi tắn hơn! Anh chăm sóc vẻ ngoài như thế nào?

- Có lần tôi quay MV, nhìn qua màn hình chợt thấy trên mặt mình có nếp nhăn. Tôi nghĩ phải thích ứng với thị trường một chút, biết chăm chút bản thân hơn, nếu không sẽ khó kiếm tiền (cười). Nhưng tôi cũng không quá trau chuốt. Khi đưa đón con đi học, tôi cũng mặc quần short như bao nhiêu người thôi. Tôi không cầu kỳ, chỉ cần gọn gàng, sạch sẽ như một người bình thường là đủ. Chỉ khi phục vụ công việc tôi mới chải chuốt hơn một chút, vì đó là sự tôn trọng khán giả. Thật ra việc tôi bắt đầu để ý chăm sóc da, ngoại hình hơn là do vợ nói nhiều. Nếu không có vợ nhắc nhở, chắc tôi còn xuề xòa hơn nữa (cười).

Cuối năm rồi, tôi có đi họp phụ huynh cho con, đứng phát biểu trước lớp. Với tôi, đó là một trải nghiệm thú vị, ngồi cùng các phụ huynh khác, nghe cô giáo nhận xét về con mình. Những điều đó giúp mình nhìn cuộc sống khác đi. Ca sĩ Lân Nhã





* Các con của Lân Nhã có biết ba là ca sĩ nổi tiếng không?

- Tôi có hai con, con gái 10 tuổi và con trai 8 tuổi. Con trai tôi hơi hiếu động, có lần chở con đi mua thuốc, con khều một người lạ rồi nói: 'Chú biết ba con là ai không? Ba con là ca sĩ Lân Nhã'. Lúc đó về nhà, tôi có nói với con là ba không thích như vậy. Nhưng nghĩ lại thì thấy mình cũng không nên như vậy, bởi đó là niềm tự hào rất tự nhiên của một đứa trẻ về ba nó. Sau đó tôi cũng thay đổi suy nghĩ. Cuối năm rồi, tôi có đi họp phụ huynh cho con, đứng phát biểu trước lớp. Với tôi, đó là một trải nghiệm thú vị, ngồi cùng các phụ huynh khác, nghe cô giáo nhận xét về con mình. Những điều đó giúp mình nhìn cuộc sống khác đi.

Lân Nhã hát Lạc mất mùa xuân

* Từ khi làm cha của hai con, anh đã thay đổi anh như thế nào?

Khi ở gần các con, tôi thấy mình hơi xàm. Khi chơi với con, tôi học được nhiều thứ. Các con hỏi mọi thứ, hỏi liên tục. Khi không biết, tôi phải học, tìm hiểu để trả lời con và vô tình mình lớn hơn một chút nữa. Điều quan trọng nhất là trong mọi việc tôi phải nghĩ đến chuyện làm gương cho con. Từ nhỏ, tôi không gần gũi ba mẹ mà ở với ông bà ngoại và cậu. Vì thế, tôi hiểu tầm quan trọng của việc sống cùng ba mẹ với một đứa trẻ. Tôi luôn cố gắng sống tốt hơn để con thấy gương mình và học theo.

Trước đây, tôi nghĩ cho bản thân là chính. Bây giờ thì mọi quyết định đều phải nghĩ thêm cho con. Có những lúc đi diễn về mệt, nhưng vẫn muốn dành thời gian cho con. Chỉ cần chở con đi học, ngồi nghe con kể chuyện ở lớp, những điều đó làm mình thấy mọi thứ khác đi. Làm cha khiến tôi chậm lại, biết lắng nghe hơn, và cũng bớt cực đoan hơn trong suy nghĩ.

* Xin cảm ơn những chia sẻ của ca sĩ Lân Nhã!