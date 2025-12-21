Lân Nhã thăng hoa cùng NSND Tấn Minh, Hương Tràm trong concert 15 năm ca hát

Lân Nhã trải lòng khi tổ chức concert lần đầu tiên sau 15 đi hát Ảnh: OGN Media

Lân Nhã: "Trong tôi là một đứa bé chất chứa nhiều tổn thương"

Đây là concert đầu tiên của Lân Nhã sau 15 năm ca hát. Anh thừa nhận chặng đường của mình không liên tục, nhưng chính những quãng nghỉ và trải nghiệm thăng trầm đã trở thành chất xúc tác, tôi luyện nên một Lân Nhã của hiện tại. "Tôi đến với ca hát một cách tình cờ, nhưng từng chút một khiến tôi cảm thấy mình yêu từng khoảnh khắc nhỏ được đứng trên sân khấu, được hát. Cảm ơn đời, cảm ơn khán giả và cảm ơn cả những mối lương duyên hướng dẫn để tôi được làm một ca sĩ Lân Nhã ngày hôm nay", anh bày tỏ.

Dù luôn tự nhận là người “không có khiếu ăn nói”, Lân Nhã quyết định tự dẫn dắt toàn bộ chương trình. Ở những phút đầu, khán giả có thể cảm nhận được sự áp lực của nam ca sĩ khi lần đầu làm chủ một sân khấu lớn của riêng mình. Tuy nhiên, sự ngập ngừng ấy nhanh chóng biến mất chỉ sau vài tiết mục.

Lân Nhã làm chủ sân khấu, biết cách dẫn dắt cảm xúc khán giả bằng sự tĩnh tại, tự tin của một người nghệ sĩ đã thực sự chạm tới độ "chín" trong nghề Ảnh: OGN Media

Lân Nhã chia sẻ: "Đôi khi tôi nhìn thấy bên trong mình là một đứa bé chất chứa nhiều tổn thương, vết trầy xước, nhưng ở đâu đó cũng có mưu cầu rất hồn nhiên và ngây dại. Tất cả những điều không hoàn hảo đó làm nên bản thân tôi ngày hôm nay. Tôi đang từng bước tập hiểu về bản thân mình nhiều hơn và sự đón nhận của khán giả là điều tuyệt vời nhất mà tôi có được trên chặng đường này. Tôi mong rằng những bước đi sắp tới của mình sẽ có sự hiện diện của khán giả".

Với Nhã concert, ca sĩ Lân Nhã đã dẫn dắt khán giả đi từ những rung động đầu đời đến những chiêm nghiệm ở tuổi trưởng thành với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Nam ca sĩ chọn tìm về giá trị nguyên bản của âm nhạc thông qua phần biểu diễn live cùng với ban nhạc Hoài Sa. Giám đốc âm nhạc Hoài Sa đã khoác lên các ca khúc quen thuộc những "lớp áo mới". Nhờ đó, khán giả thấy một Lân Nhã thể hiện những bước vũ đạo trong tiết mục mở màn Còn yêu em mãi, phong cách rock với Sóng tình, sự nồng nàn của Bến vắng hay sự phóng khoáng của Can't take my eyes off you.

Nam ca sĩ nỗ lực làm mới mình, thử nghiệm với rock và các bài hát trẻ trung hơn Ảnh: OGN Media

Một phần quan trọng không kém trong đêm nhạc là ca khúc mới trong album Nhã 2025. Khán giả lần đầu được thấy nam ca sĩ biểu diễn các ca khúc như Thời gian nào phai dấu, Trước khi ngày mai đến, Hoàng hôn buông xuống, Xin cho em hay Đón em về...

Lân Nhã hội ngộ NSND Tấn Minh, Hoàng Quyên, Hương Tràm

Ngoài những ca khúc đơn ca, Lân Nhã còn có màn hòa giọng lần lượt với các ca sĩ khách mời là Hoàng Quyên, NSND Tấn Minh và Hương Tràm, tạo nên ba mảng màu đặc sắc, khiến cảm xúc của khán giả được thăng hoa một cách trọn vẹn.

Với NSND Tấn Minh, sự xuất hiện của anh mang đến một một không gian đầy chiều sâu và đậm chất tự sự. Màn hòa giọng trong Tình tự mùa xuân giống như cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông cùng chung một lý tưởng âm nhạc. Nói về việc gặp mặt trong đêm nhạc đặc biệt của đàn em, NSND Tấn Minh bày tỏ: "Lân Nhã là một trong số ít những người nghệ sĩ mà tôi rất nể phục và ngưỡng mộ. Em ấy vừa hát hay, đẹp trai, ấm áp và tình cảm. Tôi nhận lời đêm nhạc hôm nay vì cảm thấy sự tử tế trong nghề của em ấy".

NSND Tấn Minh và Lân Nhã khiến trái tim khán giả tan chảy với Tình tự mùa xuân Ảnh: OGN Media

Lân Nhã không giấu được vẻ ngưỡng mộ dành cho đàn anh khi nhắc lại kỷ niệm thời sinh viên: “Em còn nhớ những năm 2011, 2012 khi gặp anh tại phòng trà, anh đã tặng em album Bức thư tình thứ 5 với dòng chữ: 'Dành tặng em Lân Nhã'. Chữ ký giờ đã mờ nhưng tình cảm ấy vẫn vẹn nguyên”. Bên cạnh việc song ca cùng Lân Nhã, NSND Tấn Minh còn đưa khán giả quay trở về thanh xuân tươi đẹp của mình với bản hit kinh điển Bức thư tình đầu tiên.

Lần đầu tiên đứng chung sân khấu, Lân Nhã và Hoàng Quyên đã tạo nên một không gian lãng mạn với Cà phê một mình Ảnh: OGN Media

Trong khi đó, Hương Tràm mang đến màu sắc, năng lượng tươi trẻ hơn. Màn song ca của nữ ca sĩ và Lân Nhã qua ca khúc Như chưa bắt đầu khiến cả khán phòng vỗ tay nồng nhiệt. Hương Tràm đã mang đến cho đêm nhạc năng lượng tươi mới và những màn đối đáp đầy hóm hỉnh.

Khi Hương Tràm trêu: “Tràm không tưởng tượng được anh Nhã có cái thần thái kiểu bớt lành đi một chút thì sẽ như thế nào?”, Lân Nhã đã lập tức “sửa lời” ca khúc Ước anh nhiều nỗi buồn của cô thành một phiên bản sáng tạo. Khép lại màn tung hứng hóm hỉnh, Hương Tràm chinh phục khán giả với ca khúc mới ra mắt Ước anh nhiều nỗi buồn.

Concert khép lại với nhiều cảm xúc cho khán giả. Lân Nhã gửi lời cảm ơn ê kíp, những người đứng phía sau... Nam ca sĩ cũng cảm ơn gia đình, vợ và hai con, cho biết họ là động lực để bản thân cố gắng mỗi ngày Ảnh: OGN Media

Sự thành công của Nhã concert không chỉ là một cột mốc cá nhân, mà còn là lời hứa về một hành trình mới đầy hứng khởi, bởi đây cũng là bệ phóng cho album Nhã 2025 sắp phát hành. Anh chia sẻ: "Khi bắt tay làm album mới, Nhã nghĩ nhiều đến hình ảnh của một buổi sáng sớm, ánh bình minh, nơi mình tìm thấy những điều mới mẻ, dịu dàng và ấm áp".