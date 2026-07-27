Lan Phương trải lòng về cuộc sống sau biến cố hôn nhân

Không chỉ ghi điểm bởi loạt vai diễn ấn tượng trên màn ảnh, Lan Phương còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi thành tích học tập ấn tượng. Ngoài việc tốt nghiệp trường sân khấu, người đẹp 8X còn hoàn thành chương trình học tập tại Trường đại học Ngoại thương. Theo nữ diễn viên Nàng dâu order, việc lựa chọn học cùng lúc 2 ngôi trường không phải vì tham lam, mà là vì sự cân bằng giữa đam mê của bản thân và định hướng của gia đình.

“Tôi chọn học 2 trường vừa để bố mẹ yên tâm, vừa để được theo ngành mình đam mê. Hồi đó sáng tôi học ở ngoại thương, chiều học trường sân khấu, tối thì tập tiểu phẩm hoặc học khiêu vũ. Tôi thích và thấy mình có nhiều năng lượng để làm. Sau khi ra trường, tôi diễn ở sân khấu và đóng phim rồi cứ theo nghề đến bây giờ”, cô chia sẻ.

Lan Phương góp mặt trong chương trình Trò chuyện với tương lai, dùng những trải nghiệm của bản thân để chia sẻ với khách mời Ảnh: Chụp màn hình

Lan Phương thừa nhận bố mẹ từng lo khi cô tham gia lĩnh vực nghệ thuật. Thời điểm đó, nữ diễn viên chỉ biết động viên, đồng thời nỗ lực giữ mình khi hoạt động trong môi trường giải trí để hoàn thành lời hứa với người thân.

Lan Phương chia sẻ về nghề diễn

Trong sự nghiệp, Lan Phương ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn, trong đó có những nhân vật khác hoàn toàn với tính cách của cô ngoài đời. Diễn viên 8X chia sẻ khi theo dõi, nhiều khán giả tưởng cô là người khó chịu, chua ngoa vì quá nhập vai. “Nhưng thế mới gọi là diễn xuất. Đó là khi bạn phải hiểu về nhân vật không phải là bạn và biến hóa để thuyết phục mọi người”, người đẹp nêu quan điểm.

Lan Phương cho biết bản thân không phải người bon chen hoặc chiêu trò, thay vào đó cô nỗ lực thuyết phục đạo diễn thông qua khả năng của mình. Trong sự nghiệp, bên cạnh những vai chính, người đẹp không ngại thử sức ở những vai nhỏ nhưng có tính cách độc đáo, khi xuất hiện có thể gây ấn tượng với khán giả.

“Đó là tiêu chí chọn vai của tôi. Quan trọng là vai hay, bộc lộ được khả năng sáng tạo, giúp thể hiện được những khía cạnh mà trước đó mọi người chưa thấy về mình”, cô tâm sự.

Lan Phương vực dậy sau biến cố, trở lại với các hoạt động nghệ thuật Ảnh: NVCC

Dù liên tục ghi dấu ấn qua các dự án phim ảnh nhưng Lan Phương nói sự nghiệp của cô không trải đầy hoa hồng. Bà mẹ 2 con bộc bạch: “Có thể mình cố gắng trong vai diễn nên đạo diễn thấy thú vị và mời những dự án tiếp theo. Nói về điều đó có thể dễ dàng một chút, nghĩa là mình không quá cạnh tranh để có được những vai chính”.

Sau thăng trầm trong cuộc sống hôn nhân, Lan Phương chọn làm mẹ đơn thân. Nữ diễn viên thừa nhận bản thân phải gồng gánh nhiều thứ từ việc chăm con, cân bằng giữa công việc kinh doanh và nghệ thuật.

“Tôi vừa là chỗ dựa về tinh thần lẫn vật chất cho con. Tôi còn có công ty, xử lý các vấn đề, rồi phải đi quay, đương đầu với rất nhiều thứ… Đã có những lúc tôi nghi ngờ mọi người, mất niềm tin hay phải cố tỏ ra cứng rắn. Nhưng theo thời gian, tôi tự hỏi: “Mình mong muốn điều gì trong cuộc đời”. Tôi hạnh phúc khi là chính mình, tạo được công ăn việc làm cho nhân viên và có những tác phẩm tốt. Khi mình quay lại với giá trị của mình, mình có thể vượt qua được”, nữ diễn viên tâm tình.