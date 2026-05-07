Diễn viên Lan Phương chia sẻ gây chú ý sau khi thắng kiện ly hôn chồng Tây

Lan Phương học cách yêu thương bản thân hơn sau biến cố hôn nhân Ảnh: FBNV

Ngày 6.5, phiên xử phúc thẩm vụ kiện ly hôn giữa diễn viên Lan Phương và chồng cũ - David Duffy diễn ra tại Tòa án Nhân dân Tối cao TP.Hà Nội. Sau phiên tòa, hội đồng xét xử đưa ra phán quyết bác bỏ kháng cáo của David Duffy và giữ nguyên kết quả bản án sơ thẩm. Lan Phương được tòa giao cho quyền nuôi hai con gái Lina Linh và Mia Mai, còn chồng cũ phải có trách nhiệm cấp dưỡng 40 triệu đồng mỗi tháng cho đến khi các con trưởng thành hoặc hai bên có thỏa thuận mới.

Lan Phương tự nhắn nhủ bản thân phải mạnh mẽ, bản lĩnh hơn

Sau phiên tòa, nữ diễn viên cũng có chia sẻ gây chú ý trên trang cá nhân. Lan Phương cho biết cô từng nhiều lần tự hỏi "cảm giác được tự do là như thế nào" trong quãng thời gian khó khăn kéo dài suốt gần một năm qua. "Và đến hôm nay 6.5.2026, Phương chính thức được ly hôn và được quyền nuôi dưỡng 2 con gái nhỏ của mình", cô viết.

Theo Lan Phương, sau biến cố hôn nhân, cô lựa chọn thiết lập ranh giới để bắt đầu hành trình mới, hướng đến cuộc sống bình yên, hạnh phúc, an toàn và ổn định tâm lý cho các con cũng như chính bản thân mình. Nữ diễn viên tự nhắn nhủ sẽ ngày càng mạnh mẽ, bản lĩnh hơn và được sống là chính mình.

Trước đó, nữ diễn viên phim Thương ngày nắng về từng bày tỏ sự lo lắng, hồi hộp khi đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng: "Mai là phúc thẩm. Hy vọng sau phiên phúc thẩm, một nửa đống dây trói đang tìm cách siết mình lại sẽ bị mủn đi… rồi dần biến mất".

Hình ảnh được nữ diễn viên đăng tải trên trang cá nhân sau khi kết thúc phiên tòa ly hôn Ảnh: FBNV

Thời gian qua, thông tin Lan Phương "đường ai nấy đi" với chồng Tây sau 7 năm gắn bó nhận được sự quan tâm từ nhiều khán giả. Sau biến cố, nữ diễn viên lựa chọn tập trung cho công việc, chăm sóc hai con và dần cân bằng lại cuộc sống. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cùng nguồn năng lượng tích cực, mạnh mẽ hơn sau quãng thời gian nhiều áp lực.

Lan Phương từng chia sẻ quyết định ly hôn là điều không dễ dàng, song cần thiết để mang đến môi trường sống ổn định và tốt đẹp hơn cho các con. Dù vậy, nữ diễn viên cũng thừa nhận bản thân từng trải qua nhiều phút mệt mỏi, áp lực khi đối diện biến cố. Nhìn lại hành trình đã qua, cô nghẹn ngào chia sẻ: "Đến khi mình nhận ra rằng thật không khôn ngoan và tốt nếu như mình cứ cố gắng làm điều đó. Nếu như mình dừng lại và thay đổi hướng đi, nó sẽ tốt hơn cho nhiều người, đặc biệt là cho con và cho mình".

Giữa những biến động trong đời sống cá nhân, Lan Phương vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật năng nổ. Gần đây, cô trở lại màn ảnh rộng với Phí phông. Trước đó, nữ diễn viên gây ấn tượng mạnh trên sóng truyền hình qua vai Thơ trong Đồng hồ đếm ngược.