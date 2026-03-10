Lan Phương thay đổi ra sao sau biến cố hôn nhân?

Nhắc về sự nghiệp diễn xuất, Lan Phương nhớ đến vai Mai Lan trong Cô gái xấu xí. Theo cô, đây là cột mốc giúp bản thân được biết đến, được đón nhận, từ đó mở ra nhiều cơ hội trong nghề. “Hồi đó tôi đóng cùng anh Chi Bảo. Tôi phải cố gắng tỏ ra mình già hơn, dù chỉ mới 24 tuổi. Khi đó, dự án kéo dài 1,5 năm, có nhiều bạn diễn nổi tiếng, thành công. Nhưng tôi không bị áp lực mình đóng chung với ai mà là làm sao để thể hiện tốt nhân vật”, cô chia sẻ.

Lan Phương nhớ về vai diễn trong phim Cô gái xấu xí ẢNH: FBNV

Một vai diễn khác được Lan Phương nhắc đến là Diệu trong Cả một đời ân oán. Theo nữ diễn viên, đây là nhân vật đanh đá, mạnh mẽ. Chia sẻ về vai diễn này, sao nữ 8X cho biết mỗi một ngày quay, cô chạm gần hơn đến nhân vật. “Mọi thứ từ hành động, lời nói đều diễn ra tự nhiên, tôi không cần phải cố nữa. Đó là giai đoạn tôi thích nhất khi diễn”, bà mẹ 2 con bày tỏ.

Chia sẻ về công việc diễn xuất, Lan Phương bộc bạch mỗi ngày, việc được đến phim trường khiến cô cảm thấy hạnh phúc, đặc biệt là trong quãng thời gian cô gặp phải những mệt mỏi về mặt tinh thần. Sau những trải nghiệm đã qua, Lan Phương nhận ra việc biểu diễn, cảm nhận nhân vật càng chân thật hơn.

“Có thời gian tôi có bầu và sinh con đến tận 2 năm, khi có lời mời cho phim Đồng hồ đếm ngược, dù không phải vai lớn nhưng xuất hiện nhiều trong một số tập, tôi rất trân trọng cơ hội đó. Ban đầu đạo diễn không chắc tôi hứng thú cho dạng nhân vật này. Nhưng khi đọc kịch bản, tôi lại thấy trong vai phản diện đó lại có nhiều thứ hay ho để mình thể hiện, kích thích sự sáng tạo của tôi”, cô cho hay.

Nhan sắc rạng rỡ của Lan Phương dù đã làm mẹ 2 con ẢNH: FBNV

Lan Phương quan niệm “cuộc sống nhiều màu sắc nên không thể nhàm chán”. Một ngày của cô tất bật với việc chăm sóc bản thân, chăm sóc em bé, lo cho công ty hay giải quyết những vấn đề ập đến… Dù vậy, nữ nghệ sĩ chọn cách đón nhận với tâm thế tích cực, mạnh mẽ vượt qua những thử thách trong cuộc sống.

“Khi mình nhận ra rằng nếu không đương đầu và giải quyết, sẽ không ai giúp mình cả. Mỗi lần giải quyết được, tôi thấy mình trưởng thành, khôn ngoan và tạo ra những giá trị tốt hơn. Điều đó khiến tôi không còn lo lắng khi những thử thách đến”, cô nói.

Lan Phương sau biến cố

Dù vậy, Lan Phương thừa nhận bản thân cũng không tránh khỏi những phút mệt mỏi, áp lực trước những vấn đề trong cuộc sống. Nhắc về biến cố đã qua, nữ ca sĩ nghẹn ngào: “Đến khi mình nhận ra rằng thật không khôn ngoan và tốt nếu như mình cứ cố gắng làm điều đó. Nếu như mình dừng lại và thay đổi hướng đi, nó sẽ tốt hơn cho nhiều người, đặc biệt là cho con và cho mình”.

Lan Phương vực dậy sau biến cố, dành thời gian cho các con và công việc ẢNH: FBNV

Trước những thử thách, Lan Phương chọn dành thời gian cho bản thân và tập trung vào các con. Đối với nữ diễn viên, việc nhìn thấy con mỉm cười cũng là cách giúp cô đi qua giai đoạn khủng khiếp nhất. “2025 là năm tôi dũng cảm tìm lại chính bản thân mình, đó là niềm hạnh phúc khó diễn đạt”, cô bày tỏ.

Theo Lan Phương, biến cố hôn nhân sẽ ít nhiều tác động đến tâm lý của các con. Cho nên khi mọi chuyện diễn ra, cô chọn đối diện với các bé một cách chân thật, nhưng sẽ sử dụng ngôn từ phù hợp để nói chuyện.

“Tôi đang phải học rất nhiều, đặc biệt là cách không đặt áp lực lên con và học cách lắng nghe con. Con tôi chỉ là cô bé 7 tuổi, nên không thể kỳ vọng một đứa trẻ phải đi xử lý cảm xúc của bé hay giải quyết giùm cảm xúc của mẹ, đó là điều hoàn toàn sai. Khi hiểu như vậy, tôi tìm cách bình tĩnh và giúp con giải quyết. Những điều nhỏ bé đó giúp cuộc sống của tôi được cân bằng hơn”, cô nói.