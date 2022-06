Làn sóng Covid-19 mới âm thầm ở Mỹ

Khoảng cách khổng lồ trong số liệu

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), ngày 3.6 Mỹ ghi nhận trung bình hơn 99.000 ca bệnh mới. Con số này đã bắt đầu tăng lên từ dịp lễ cuối tháng 5 vừa qua, khi hàng triệu người Mỹ lên đường gặp bạn bè và người thân ở mức độ chưa từng có kể từ khi đại dịch bắt đầu. Các chuyên gia cảnh báo người Mỹ phải tiếp tục cảnh giác vì đây là tuần thứ 8 liên tiếp số ca nhiễm mới tại Mỹ tăng lên.

Dù các con số được báo cáo khá cao, tờ The Guardian dẫn lại nghiên cứu mới nhất chưa qua bình duyệt và chưa công bố trên tạp chí khoa học được thực hiện tại TP.New York cho thấy số ca Covid-19 trên thực tế có thể gấp 30 lần số liệu chính thức. Giáo sư dịch tễ học tại Trường Y tế cộng đồng của Đại học TP.New York Denis Nash, tác giả nghiên cứu, cho biết dù công trình này chỉ tập trung vào New York, đây có thể là thực trạng của cả nước.

Trên thực tế, người dân New York có nhiều cơ hội xét nghiệm hơn so với phần còn lại của nước Mỹ. Điều này nghĩa là khoảng cách giữa số ca nhiễm trên thực tế và con số được báo cáo thậm chí có thể tồi tệ hơn ở những nơi khác. Các chuyên gia nhận định khoảng cách này có thể giải thích cho việc nhiều người không nhận ra rằng nước Mỹ đang ở trong làn sóng lây nhiễm mới với số ca Covid-19 tăng vọt.

Theo đó, nguyên nhân của sự chênh lệch này là do ngày càng nhiều người xét nghiệm tại nhà và không báo cáo với cơ quan chức năng. Việc thiếu thông tin cũng khiến nhiều người không xét nghiệm dù có triệu chứng hoặc đã bị phơi nhiễm.





Mối đe dọa mới

Dữ liệu của CDC cho thấy làn sóng lây nhiễm SARS-CoV-2 hiện tại do biến thể BA.2.12.1, một dòng phụ của biến thể Omicron, gây ra. BA.2.12.1 vào ngày 24.5 đã chính thức trở thành biến thể chiếm ưu thế tại Mỹ khi gây ra đến 58% số ca Covid-19 mới. Biến thể này được cho là có khả năng lây nhiễm cao hơn cả BA.2, thường được biết đến với tên gọi Omicron “tàng hình”.

Tuy nhiên, số ca mắc các biến thể BA.4 và BA.5, hai dòng phụ mới của Omicron, đang ngày một nhiều và các chuyên gia nhận định chúng có thể sẽ thay thế BA.2.12.1 để trở thành chủng chiếm ưu thế tại Mỹ. CNN dẫn lại một nghiên cứu chưa qua bình duyệt của các nhà khoa học thuộc Đại học Columbia (New York) cho biết BA.4 và BA.5 có nhiều khả năng gây ra ca nhiễm đột phá, ngay cả ở những người từng mắc Covid-19 trước đó. “Đây là mối đe dọa nghiêm trọng”, tiến sĩ David Ho, giáo sư tại Đại học Columbia và là tác giả nghiên cứu, cảnh báo.

Bên cạnh đó, các nhà khoa học tại Anh phát hiện BA.2.12.1 mất 5,5 ngày để khiến số ca nhiễm tăng gấp đôi, trong khi BA.4 và BA.5 mất khoảng 4,5 ngày - tức các biến thể mới đang lây lan nhanh hơn. Tình hình này khiến các chuyên gia nhận định sẽ có thêm nhiều người Mỹ mắc Covid-19 trong vài tuần đến vài tháng tới nếu vắc xin hoặc liều tiêm nhắc lại không được nâng cấp.