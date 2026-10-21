Làn sóng diễn viên AI 'càn quét' phim ảnh

Khi diễn viên AI bước lên màn ảnh

"Đừng sợ người chết và cũng đừng sợ ta". Câu thoại khiêu khích trong đoạn trailer bộ phim As Deep as the Grave được thốt ra từ bản sao AI của cố tài tử Val Kilmer. Theo ghi nhận từ The Guardian, đạo diễn Coerte Voorhees hiểu rất rõ mình đang làm gì khi tái tạo hình ảnh thời trẻ của ngôi sao quá cố. Dù được gia đình chấp thuận, tác phẩm vẫn châm ngòi cho cuộc tranh cãi nảy lửa: liệu trí tuệ nhân tạo có thể khiến các diễn viên bằng xương bằng thịt trở nên thừa thãi?

Tilly Norwood - diễn viên được tạo ra từ công nghệ AI ẢNH: INSTAGRAM TILLYNORWOOD

Tuy nhiên, nhìn vào thực tế, câu trả lời dường như vẫn là "chưa hẳn". Nhân vật trông giống Val Kilmer ở tuổi ngoài 30, nhưng lại di chuyển cứng đờ và mất sạch giọng nói cùng nét tinh ranh vốn có.

Sự xuất hiện của "ngôi sao" AI Tilly Norwood năm ngoái cũng từng hứng chịu làn sóng "gạch đá". Nữ diễn viên Emily Blunt thẳng thừng mô tả nhân vật ảo này là "cực kỳ đáng sợ". Dù vậy, những người ủng hộ công nghệ vẫn tiếp tục đưa Tilly Norwood vào bộ phim dài Misaligned, khiến mối lo ngại về việc diễn viên ảo lấn lướt con người ngày càng hiện hữu.

Trả lời trên The Guardian, ông Tim Webber, Giám đốc sáng tạo của Công ty hiệu ứng hình ảnh Framestore (Anh), tỏ ra hoài nghi về khả năng bộc lộ nội tâm của máy móc. "Mô hình AI chỉ được huấn luyện trên bề mặt hình ảnh. Để chạm tới mức độ diễn xuất của con người với cảm xúc chân thật, người ta phải đào sâu hơn rất nhiều", ông Webber phân tích.

Thuật toán có thay thế được cảm xúc con người?

Dù vậy, công nghệ tạo dựng video đang tiến bộ từng ngày. Công ty Higgsfield AI mới đây tuyên bố đã xóa bỏ được sự gượng gạo vô hồn từng làm đau đầu các nhà làm phim kỹ xảo (CGI).

Nhiều ngôi sao Hollywood như Simu Liu, Emily Blunt, Sophie Turner... từng phản đối việc sử dụng diễn viên AI trong phim ảnh ẢNH: AFP

Ông Adil Alimzhanov, Trưởng bộ phận nội dung của Higgsfield, chia sẻ trên The Guardian rằng kỷ nguyên phim AI mang lại sự tự do cho nghệ sĩ và rút ngắn đáng kể thời gian sản xuất. Hai bộ phim hoàn toàn do AI tạo ra của công ty này là Hell Grind (dài 95 phút) và The Cully Hill Boys (dài 115 phút) chỉ mất từ 2 tuần đến 1 tháng để hoàn thành khâu quay và hậu kỳ.

"Chúng ta không thể chống lại những công cụ mới chỉ vì chúng làm thay đổi ngành công nghiệp. Giống như thời ô tô mới xuất hiện, nếu cứ chống đối thì đến nay con người vẫn phải cưỡi ngựa", Alimzhanov phát biểu trên The Guardian.

Để tạo ra một bộ phim hoạt hình như The Cully Hill Boys, các kỹ sư phải nhập những dòng lệnh (prompt) dài tới 4.000 từ để quy định tỉ mỉ từ ánh sáng, chuyển động máy quay cho đến từng nhịp chớp mắt hay góc rung của bờ môi.

Nhiều chuyên gia chọn cách trung hòa bằng cách thu âm giọng của diễn viên thật trước rồi mới ghép hoạt hình vào. Zack London, một nhà làm phim ngắn AI, thừa nhận với The Guardian rằng diễn xuất của máy móc hiện chỉ hợp với các vai diễn tuyến tính, phóng đại kiểu cũ chứ chưa thể đạt đến độ tinh tế của những ngôi sao gạo cội, ví dụ như Anthony Hopkins...

Trong khi đó, Tye Sheridan, nam chính phim Ready Player One và là đồng sáng lập Công ty công nghệ Wonder Dynamics, lại kiên quyết giữ góc nhìn lấy con người làm trung tâm. Mặc dù ủng hộ AI giúp tiết giảm chi phí sản xuất, Sheridan khẳng định trên The Guardian rằng phép màu điện ảnh nằm ở những khoảnh khắc bộc phát xuất thần của diễn viên trên phim trường, điều mà thuật toán không bao giờ tính toán nổi.

Hollywood từng chứng kiến vô số công nghệ mới trỗi dậy, từ phim có tiếng, phim màu cho đến kỹ xảo vi tính. Diễn viên AI có thể nhanh, rẻ và không biết mệt, nhưng rốt cuộc, thứ giữ chân khán giả ở lại rạp lâu hơn vài phút sau khi phim kết thúc vẫn là những khoảnh khắc rất "người", thứ mà thuật toán chưa biết làm sao để chép lại.