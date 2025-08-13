Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Làn sóng phản ứng trước sự xuất hiện của 'robot mang thai' vào năm sau

Kiến Văn
Kiến Văn
13/08/2025 15:07 GMT+7

Các nhà nghiên cứu đang phát triển "robot mang thai" đầu tiên trên thế giới được thiết kế theo hình dạng con người và trang bị tử cung nhân tạo.

Theo bài báo đăng trên Chosun Biz hôm 11.8, robot này có khả năng mang thai trong 10 tháng và sinh con nhằm hỗ trợ các cặp vợ chồng hiếm muộn. Nguyên mẫu robot mang thai này dự kiến ra mắt vào năm sau với giá khoảng 100.000 nhân dân tệ (khoảng 365 triệu đồng).

Trung Quốc phát triển robot mang thai có tử cung nhân tạo - Ảnh 1.

Robot mang thai đầu tiên trên thế giới dự kiến xuất hiện vào năm sau

ẢNH: GPT-5

Kênh truyền thông khoa học công nghệ Trung Quốc Kuai Ke Zhi đã phỏng vấn tiến sĩ Zhang Qifeng, một nhà nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Nam Dương ở Singapore và là người đang phát triển robot này. Tiến sĩ Zhang cho rằng robot không chỉ đơn thuần là một lồng ấp mà là một thiết bị hình người, có khả năng mô phỏng toàn bộ quá trình mang thai từ thụ thai đến sinh nở.

Công nghệ "tử cung nhân tạo" là chìa khóa cho robot này, cho phép thai nhi phát triển trong môi trường tương tự như tử cung tự nhiên, với nước ối nhân tạo và dinh dưỡng được cung cấp qua ống dẫn. Tiến sĩ Zhang nhấn mạnh công nghệ này đã đạt được những kết quả đáng kể trong các thí nghiệm trên động vật, tuy nhiên cần được cải tiến để có thể thực sự mang thai.

Trung Quốc tung ra ‘robot sói’ trang bị súng trong nỗ lực quân sự

Những tranh cãi xung quanh 'robot mang thai'

Khi thông tin về robot mang thai được công bố, từ khóa "#World's First Pregnancy Robot to Launch Within a Year" (tạm dịch: "Robot hỗ trợ mang thai đầu tiên trên thế giới ra mắt trong vòng một năm") đã nhanh chóng trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội Weibo.

Video phỏng vấn trên Douyin đã thu hút gần 4.000 bình luận, với nhiều ý kiến trái chiều. Một số người bày tỏ lo ngại về đạo đức, trong khi nhiều người khác tỏ ra lạc quan và hy vọng rằng công nghệ này sẽ giúp giải quyết tình trạng vô sinh đang gia tăng tại Trung Quốc.

Theo báo cáo của tạp chí y khoa Lancet, tỷ lệ vô sinh ở Trung Quốc tăng từ 11,9% năm 2007 lên 18% vào năm 2020. Để đối phó với tình hình này, chính quyền địa phương đang đưa thụ tinh nhân tạo và thụ tinh trong ống nghiệm vào phạm vi bảo hiểm y tế nhằm hỗ trợ các cặp vợ chồng hiếm muộn.

