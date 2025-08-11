Vụ đường dây thực hiện hơn 100 ca mang thai hộ: Bắt 18 nghi phạm

Ngày 11.8, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin về vụ án đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại mà đơn vị này vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an triệt phá.

Nhiều bé sơ sinh được giải cứu ẢNH: CÔNG AN NINH BÌNH

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, tính đến ngày 10.8, đơn vị đã bắt giữ tổng cộng 18 nghi phạm có liên quan và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình xác định đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại do một người đàn ông tên Wang (quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu.

Tại Việt Nam, Wang giao cho Quách Thị Thương (40 tuổi, quê tại xã Nam Ban Lâm Hà, Lâm Đồng; ngụ tại xã Văn Lang, Thái Nguyên) điều hành, thuê người thực hiện các công đoạn từ dụ dỗ người khác mang thai hộ cho đến chăm sóc người mang thai, chăm sóc trẻ khi được sinh ra…

Các nghi phạm trong đường dây đã dụ dỗ, lôi kéo những phụ nữ dưới 35 tuổi thực hiện việc mang thai hộ và sẽ được trả công từ 300 triệu đồng/người đối với mỗi lần mang thai.

Khi người mang thai hộ đồng ý tham gia, các nghi phạm tổ chức đưa người mang thai sang Trung Quốc cấy phôi thai, sau đó đưa đến Campuchia để dưỡng thai và trở về Việt Nam để sinh đẻ.

Đứa trẻ sinh ra được các nghi phạm làm xét nghiệm ADN để xác định quan hệ bố - con, sau đó làm thủ tục cha nhận con và các loại giấy tờ thông hành cho cháu bé.

Bước đầu, Công an tỉnh Ninh Bình xác định đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại này đã thực hiện hơn 100 ca mang thai hộ.

Quá trình phá án, lực lượng công an đã giải cứu 11 trẻ sơ sinh. Các bé đang được chăm sóc tại Ngôi nhà bình yên thuộc Trung tâm Phụ nữ và phát triển, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình mở rộng điều tra.